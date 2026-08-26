Коэн - От Еврейской Библии к иудаизму
Курс «От Еврейской Библии к иудаизму, от Ветхого Завета к христианству», прочитанный в Гарвардском университете, представляет собой глубокое сравнительно-историческое и богословское исследование того, как единый корпус древних священных текстов послужил общим истоком для двух великих религиозных традиций. Преподаватель последовательно и систематически ведет слушателя через сложный мир экзегетического развития, раскрывая, каким образом иудейская традиция и христианская Церковь, опираясь на одни и те же пророческие и повествовательные книги, выработали различные интерпретационные ключи, богословские категории и формы практического благочестия. В рамках курса подробно рассматриваются процессы канонизации, динамика ветхозаветных пророчеств, соотношение понятий Устной Торы и Божественного Логоса, осмысление священного времени и пространства — субботы и воскресного дня, ветхозаветного Храма, синагоги и новозаветной Церкви, — а также ключевые концепции греха, праведности, завета и мессианского искупления.
Для русскоязычных читателей, богословов, пасторов и студентов этот курс имеет исключительное значение, поскольку он позволяет преодолеть поверхностное восприятие библейской истории и увидеть подлинный историко-культурный контекст, в котором разворачивалось служение Иисуса Христа и апостольской Церкви. Глубокое погружение в среду эпохи Второго храма предохраняет толкователя от догматических анахронизмов, искусственной аллегоризации и богословских крайностей, возвращая библейскому тексту его изначальный объем и историческую укорененность. Представленный материал существенно обогащает экзегетическую культуру русскоязычного христианства, помогая глубже осознать, как ранние христиане читали и победоносно возвещали ветхозаветные Писания в свете спасительного откровения во Христе.
Коэн Шай Дж. Д. – От Еврейской Библии к иудаизму – От Еврейской Библии к иудаизму, от Ветхого Завета к христианству
Курс Гарвардского университета. Русский перевод; Богословский клуб «Эсхатос». Сиэтл — Минск: Открытая кафедра, 2026. 308 с. (Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Коэн Шай Дж. Д. – От Еврейской Библии к иудаизму – Содержание
О преподавателе
О курсе
Введение, канон и герменевтика
Лекция 1. Введение в курс
Лекция 2. Что такое Библия?
Лекция 3. Что такое иудаизм?
Лекция 4. Что такое христианство?
Лекция 5. Толкование еврейской Библии в древности
Лекция 6. Христианское толкование в древности
Разделение путей и ритуальные границы
Лекция 7. Разделение путей
Лекция 8. Иустин Мученик и раннее христианство
Лекция 9. Обрезание плоти и обрезание сердца
Лекция 10. От обрезания к крещению
Лекция 11. Законы о пище: иудейский взгляд
Лекция 12. Законы о пище: христианский взгляд
Лекция 13. Шаббат в еврейской традиции
Лекция 14. От Шаббата к воскресенью
Песах и христианская Пасха
Лекция 15. Песах (Пасха)
Лекция 16. Пасхальный седер
Лекция 17. От Песаха к Пасхе
Лекция 18. Мелитон Сардийский и христианская Пасха
Бог, Логос и Мессия
Лекция 19. Единый Бог, Тора и Логос
Лекция 20. Единый Бог, Который двое
Лекция 21. Мессия и восстановление Давидова царства
Лекция 22. Христос как Царь и Мессия
Искупление и народ Божий
Лекция 23. Искупление через жертвы и заместителей
Лекция 24. Искупление через жертву Христа
Лекция 25. Израиль — народ Божий
Лекция 26. Кто есть истинный Израиль?
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