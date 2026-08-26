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Коэн - От Еврейской Библии к иудаизму

Коэн - От Еврейской Библии к иудаизму
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Biblical Studies, Theology, History, Religious Studies Atheism
Series Открытая кафедра (10 books)

Курс «От Еврейской Библии к иудаизму, от Ветхого Завета к христианству», прочитанный в Гарвардском университете, представляет собой глубокое сравнительно-историческое и богословское исследование того, как единый корпус древних священных текстов послужил общим истоком для двух великих религиозных традиций. Преподаватель последовательно и систематически ведет слушателя через сложный мир экзегетического развития, раскрывая, каким образом иудейская традиция и христианская Церковь, опираясь на одни и те же пророческие и повествовательные книги, выработали различные интерпретационные ключи, богословские категории и формы практического благочестия. В рамках курса подробно рассматриваются процессы канонизации, динамика ветхозаветных пророчеств, соотношение понятий Устной Торы и Божественного Логоса, осмысление священного времени и пространства — субботы и воскресного дня, ветхозаветного Храма, синагоги и новозаветной Церкви, — а также ключевые концепции греха, праведности, завета и мессианского искупления.

Для русскоязычных читателей, богословов, пасторов и студентов этот курс имеет исключительное значение, поскольку он позволяет преодолеть поверхностное восприятие библейской истории и увидеть подлинный историко-культурный контекст, в котором разворачивалось служение Иисуса Христа и апостольской Церкви. Глубокое погружение в среду эпохи Второго храма предохраняет толкователя от догматических анахронизмов, искусственной аллегоризации и богословских крайностей, возвращая библейскому тексту его изначальный объем и историческую укорененность. Представленный материал существенно обогащает экзегетическую культуру русскоязычного христианства, помогая глубже осознать, как ранние христиане читали и победоносно возвещали ветхозаветные Писания в свете спасительного откровения во Христе.

Коэн Шай Дж. Д. – От Еврейской Библии к иудаизму – От Еврейской Библии к иудаизму, от Ветхого Завета к христианству

Курс Гарвардского университета. Русский перевод; Богословский клуб «Эсхатос». Сиэтл — Минск: Открытая кафедра, 2026. 308 с. (Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Коэн Шай Дж. Д. – От Еврейской Библии к иудаизму – Содержание

  • О преподавателе

  • О курсе

  1. Введение, канон и герменевтика

    • Лекция 1. Введение в курс

    • Лекция 2. Что такое Библия?

    • Лекция 3. Что такое иудаизм?

    • Лекция 4. Что такое христианство?

    • Лекция 5. Толкование еврейской Библии в древности

    • Лекция 6. Христианское толкование в древности

  2. Разделение путей и ритуальные границы

    • Лекция 7. Разделение путей

    • Лекция 8. Иустин Мученик и раннее христианство

    • Лекция 9. Обрезание плоти и обрезание сердца

    • Лекция 10. От обрезания к крещению

    • Лекция 11. Законы о пище: иудейский взгляд

    • Лекция 12. Законы о пище: христианский взгляд

    • Лекция 13. Шаббат в еврейской традиции

    • Лекция 14. От Шаббата к воскресенью

  3. Песах и христианская Пасха

    • Лекция 15. Песах (Пасха)

    • Лекция 16. Пасхальный седер

    • Лекция 17. От Песаха к Пасхе

    • Лекция 18. Мелитон Сардийский и христианская Пасха

  4. Бог, Логос и Мессия

    • Лекция 19. Единый Бог, Тора и Логос

    • Лекция 20. Единый Бог, Который двое

    • Лекция 21. Мессия и восстановление Давидова царства

    • Лекция 22. Христос как Царь и Мессия

  5. Искупление и народ Божий

    • Лекция 23. Искупление через жертвы и заместителей

    • Лекция 24. Искупление через жертву Христа

    • Лекция 25. Израиль — народ Божий

    • Лекция 26. Кто есть истинный Израиль?

Views 99
Rating 5.0 / 5
Added 26.08.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 20 hours ago
Молдцы, эсхатовцы! Хорошая книга для предмета "Введение в изучение Библии" и "Систематическое богословие" (если последний предмет преподавать не по Тиллиху и прочим философам, уводящим систематику от библейских штудий).

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