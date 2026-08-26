Коэн - От Еврейской Библии к иудаизму

Курс «От Еврейской Библии к иудаизму, от Ветхого Завета к христианству», прочитанный в Гарвардском университете, представляет собой глубокое сравнительно-историческое и богословское исследование того, как единый корпус древних священных текстов послужил общим истоком для двух великих религиозных традиций. Преподаватель последовательно и систематически ведет слушателя через сложный мир экзегетического развития, раскрывая, каким образом иудейская традиция и христианская Церковь, опираясь на одни и те же пророческие и повествовательные книги, выработали различные интерпретационные ключи, богословские категории и формы практического благочестия. В рамках курса подробно рассматриваются процессы канонизации, динамика ветхозаветных пророчеств, соотношение понятий Устной Торы и Божественного Логоса, осмысление священного времени и пространства — субботы и воскресного дня, ветхозаветного Храма, синагоги и новозаветной Церкви, — а также ключевые концепции греха, праведности, завета и мессианского искупления.

Для русскоязычных читателей, богословов, пасторов и студентов этот курс имеет исключительное значение, поскольку он позволяет преодолеть поверхностное восприятие библейской истории и увидеть подлинный историко-культурный контекст, в котором разворачивалось служение Иисуса Христа и апостольской Церкви. Глубокое погружение в среду эпохи Второго храма предохраняет толкователя от догматических анахронизмов, искусственной аллегоризации и богословских крайностей, возвращая библейскому тексту его изначальный объем и историческую укорененность. Представленный материал существенно обогащает экзегетическую культуру русскоязычного христианства, помогая глубже осознать, как ранние христиане читали и победоносно возвещали ветхозаветные Писания в свете спасительного откровения во Христе.

Коэн Шай Дж. Д. – От Еврейской Библии к иудаизму – От Еврейской Библии к иудаизму, от Ветхого Завета к христианству

Курс Гарвардского университета. Русский перевод; Богословский клуб «Эсхатос». Сиэтл — Минск: Открытая кафедра, 2026. 308 с. (Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Коэн Шай Дж. Д. – От Еврейской Библии к иудаизму – Содержание

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