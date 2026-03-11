»Хто хоче бути щасливим, той мусить бути чистим«.

Лінія моєї життєвої дороги кілька років тому зіткнулася з життям двох молодих українців з Буковини. їхнє світле поводження незвичайно вразило мене смирінням і чистотою, які так рідко зустрічаються в наш неспокійний час, і почуття глибокої поваги виникло в моєму серці до цих молодих людей. Познайомившись з ними ближче, я узнав, що в минулому, під час війни і в перших роках еміграції, їхнє життя було зовсім відмінним від теперішнього і далеко не ідеальним. І брак доброго виховання, і несприятливі воєнні обставини загамували в них шляхетні прагнення й зформували популярний »плебейський« світогляд: бери від життя все, що можеш. І вони, побуджені природнім нахилом людини, безоглядно занурилися в гулянки й пияцтво, помилково рахуючи штучне збудження й ненормальне піднесення настрою правдивою радістю й щастям. Час від часу в сердечну порожнечу безцільного життя вривався докоряючий голос ще живого сумління, і тоді в змученому серці появлялося нестримне бажання знайти правду і, прийнявши її, відпочити в ній. Після довгих чесних роздумувань і спостережень, супроводжуваних тяжкою внутрішньою боротьбою, щире шукання Ідеалу уквітчалося успіхом і привело молодих людей, кожного зокрема, до нового, правдиво радісного, чистого життя. Докладніше вивчивши їхній життєвий шлях, повний страждань і незвичайних пригод, я відчув, що їхні переживання можуть бути не тільки захоплююче цікавими, але й дуже корисними для Читача. В наслідок цього і появилася повість »Розірване Коло«. Вона вповні базована на фактах, переданих мені вище згаданими українцями, і головні її персонажі і тепер ще проживають в Англії. За їхнім бажанням всі прізвища були змінені, але назви країн і міст, де відбувалися описані події, залишені без змін.

Я сподіваюся, що ця скромна праця, безтенденційна і безстороння, принесе задоволення внутрішнім запитам Шановного Читача і хоч в деякій мірі збагатить його практичним освітленням суті життя.

Петро Колибай – Розірване коло – Повість

Лондон – Лідс: S.B.M.S., 1958. – 220 с.

Петро Колибай – Розірване коло – Зміст