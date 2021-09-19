Предисловие к русскому изданию. Издание любой моей книги на русском языке для меня - большая честь и радость, но особенно рад я тому, что первой по-русски выходит «Вера в воскресение». В духовном гении православия богослужение, богословие, литература и жизнь неразрывно сплетены между собою. Пасхальная вера имеет исключительное значение как для русской литургии, так и для культуры. Пронизанные этой верой, они несут свет воскресшего Христа миллионам людей во всем мире. Они хранят и передают повсюду истину и жизненность этой веры в воскресение. Я счастлив, что теперь и моя книга о воскресении внесет свой скромный вклад в великую русскую пасхальную традицию.

Иисус — это просто великий, но мертвый герой или Воскресший, продолжающий жить здесь и сейчас? Вот вопрос огромного значения, волнующий и не дающий нам покоя на протяжении уже двух тысячелетий.

Христиане утверждают, что распятый Иисус воскрес из мертвых и могущественно присутствует в нашем мире. Это заявление заслуживает серьезного внимания со стороны всякого мыслящего человека. Если мы признаем, что это утверждение истинно, то оно должно радикально изменить и нашу жизнь, и надежды на будущее, как для самих себя, так и для всего мира. Это значит, что мы не приговорены к смерти и полному исчезновению сознания и растворению наших тел в бесконечном океане материи. Воскресение обещает нам за пределами жизни славное и счастливое личное будущее, «новое небо и новую землю» (Откр 21:1), радикальные перемены не только для нашего телесного существования, но и для всего материального мира.

Это необычайное утверждение и столь же необычайное обещание связаны с Человеком, который умер, как преступник, на кресте, покинутый почти всеми своими последователями. Казалось бы, покинутый даже Богом, чье царствие Он пропо божественным именем «Господь», или Kyrios — именем выше всякого имени» (Флп 2:9). Верили, что Он разделяет с Богом Его творческую деятельность и суверенное управление всем сущим (см., например, 1 Кор 8:6; Кол 1:15-17). Воскресение из мертвых поместило Его «одесную Бога», и теперь Он правит вселенной со своего божественного престола на небесах — ведовал.

С самого начала христианства это утверждение и обещание воскресения повлекли за собой совершенно новую оценку личности Иисуса. Теперь Его называли вера в это отражена в двадцати одной цитате или аллюзии на Пс 109:1, которые мы находим в Новом Завете: «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Иудеи того времени мало интересовались данным текстом, но для первых христиан он имел огромное значение (см., например, Рим 8:34). Они верили, что воскресший Иисус разделяет уникальную божественную власть над всем сущим (Еф 1:21-22). Как Господь вселенной Он заслуживает всеобщего поклонения (Флп 2:9-11; Откр 5:11-14).

Тем самым вера в воскресение из мертвых Иисуса привела к драматическим последствиям. Она указала на Иисуса как на божественного Господа всей вселенной. Вспомним: до того, как Павел, первый христианский писатель, начал составлять и рассылать свои послания, прошло не более двадцати лет от дней жизни и смерти Иисуса. Не поразительно ли, что о человеке, лишь недавно умершем, сложилась вера, что он «сидит» на божественном престоле и правит миром «одесную» Бога?

В Книге Деяний упоминается несколько религиозных вождей первого века н.э., которые высказывали определенные мессианские притязания, возглавляли восстания, погибали, но в истории оставались лишь в сносках. За одиннадцать или двенадцать лет до рождения Иисуса «Иуда Галилеянин» начал мятеж против новых налогов (Деян 5:37). Около сорока лет спустя еще одно восстание возглавил Февда (Деян 5:36). Чуть позже некий «египтянин» собрал тысячи последователей в попытке освободить Иерусалим из-под власти римлян (Деян 21:38).

Все они погибли, как и множество их последователей. Ни о ком из них не сказано, что он воскрес из мертвых, не говоря уж о том, что занял место «одесную Бога» и начал править вселенной. Их трагические истории лишь ярче высвечивают поистине удивительную веру христиан в Иисуса, который жил незадолго до них и был публично казнен как носитель мессианских притязаний. В отличие от Иуды Галилеянина, Февды и «египтянина», Иисус возглавлял ненасильственное движение. Но, как и они, Он погиб, потерпев со всей очевидностью сокрушительную неудачу. Откуда же взялась мысль о Его воскресении из мертвых и обо всем, что за этим последовало — о восседании на Божьем престоле и управлении всем миром?

Как видят наши читатели, эту книгу о воскресении Иисуса я начинаю с напоминания о важности мпоразительности христианской вести: Бог не только воскресил распятого Иисуса из мертвых, но и посадил Его «одесную» себя, разделил с Ним божественную власть над вселенной, а также, следует добавить, вместе с Ним ниспосылает в мир Святого Духа (Деян 2:32-33).

Что прежде всего привлекает наше внимание, когда мы размышляем об особенностях пасхальной вести? Чтобы определить современный контекст этой книги, во введении мы приводим обзор нескольких работ, посвященных воскресению Христа и опубликованных в предыдущем десятилетии. Каковы наиболее характерные позиции современных авторов в вопросе о воскресении Христа?

Стремясь рассмотреть весть о воскресении в должном историческом и философском контексте, мы посвящаем отдельную главу вопросу о том, какие мировоззрения и теоретические предпосылки влияют, даже определяют собой наши ответы на весть о воскресении? Вслед за этим необходимо спросить: о Ком мы возвещаем, что Он воскрес из мертвых? Иными словами, прежде чем обсуждать, что произошло после смерти и погребения Иисуса, нужно сказать что-то о Его истории и о том, что привело Его к смертному приговору и распятию (глава 1).

Далее идут главы о значении вести о воскресении (глава 2), о явлениях воскресшего Иисуса (глава 3), об открытии пустого гроба (глава 4) и других факторах, породивших и укрепивших пасхальную веру и надежду первых учеников. Эти главы приводят нас к вопросу: что означает воскресение для искупления и преображения человечества и всего мира (глава 5)?

На таком фоне мы затем спрашиваем себя: что в наши дни оправдывает веру в Иисуса как воскресшего из мертвых и в Его живое присутствие в мире? Можем ли мы назвать разумные основания для такой пасхальной веры (глава 6)? Здесь перед нами встает новый вызов: мы должны как-то представлять себе природу жизни по воскресении и окончательного преображения всей сотворенной вселенной (глава 7). Наконец, мы проводим связь между пасхальной верой и литургической и нравственной жизнью христиан.

Какое влияние должно оказывать воскресение на наши богослужения, на этическое мышление и поведение (глава 8)? В приложении я критически исследую недавно проведенное сравнение между учениками, встретившими воскресшего Иисуса, и теми, кто пережил опыт общения со своими близкими умершими. Верно ли, что эта аналогия точна и проливает свет на евангельские события?

Благодарю Кристофера Белитто и издательство Paulist Press за предложение написать эту книгу. Приложение было впервые опубликовано в журнале Irish Theological Quaterly, перепечатывается здесь с дозволения редакции. С искренней благодарностью и глубокой привязанностью посвящаю эту книгу всем, кто живет и трудится в Иезуитском богословском колледже в Парквилле (Австралия). Приводя цитаты из Библии, я в основном следую Новому пересмотренному стандартному переводу (New Revised Standard Version, 1989), однако иногда перевожу прямо с греческого текста Нового Завета.

Джеральд О'Коллинс, Общество Иисуса, Австралийский католический университет, воскресенье Пятидесятницы 2011 года