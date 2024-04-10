Колсон Чарльз – Віра

Чи віддали б ви своє життя за справу, яку не розумієте до кінця? Чи намагалися б ви переконати когось іншого долучитися до вас? Ні, і я не робив би цього також. Саме тому я вирішив написати цю книгу і запросив Гарольда Фікетта долучитися до мене.

Християни, які сповідують християнство, здебільшого не знають, у що вони вірять, а тому не можуть ані зрозуміти, ані захистити християнську віру – і тим більше втілювати її в житті. Чимало тих речей, які ми говоримо невіруючим, не відображають справжнього християнства. І переважна частина невіруючих черпає свої уявлення про християнську віру зі стереотипів та карикатур, які створює популярна культура.

Коли я повідомив друзям, що хочу написати доступну книгу, яка приблизно на двохстах із чимось сторінках підсумує основні істини християнства, дехто з них стверджували, що це неможливо – надто широка тема, зауважували вони, вже не кажучи про всілякі богословські підводні камені. Інші подумали, що нікого не зацікавить порохнява доктрина й історія. Але минуле не лише формує сучасне, воно також показує нам майбутнє. Ми бачимо набагато більше й далі, стоячи на плечах тих, хто йшов перед нами.

Тож ця книга про віру, що «раз назавжди передана святим» – основи, у які завжди вірили всі справжні християни й які Клайв Люїс назвав «просто християнством». У певному сенсі тут немає нічого нового – нічого, що годі знайти в Писанні та в наших символах віри, які відображають апостольське вчення, або не можна виснувати з Писання, коли ми прагнемо зрозуміти сучасний світ. І попри це, тут йдеться також про нове – повсякчасно нове, тому що воно вічне.

Ця книга писалася з глибоким переконанням, що саме це повинні обороняти люди, визнаючи християнську віру посеред неймовірних викликів нашого часу. Вона відображає найглибші впливи на моє життя, які започаткувала книга «Просто християнство» Клайва Люїса, ставши величезним внеском у моє навернення. Ми також черпали натхнення з класичної праці Дороті Сеєрс «Доктрина або хаос» і знакової книги великого християнського державного діяча й аболіціоніста Вільяма Вілберфорса «Справжнє християнство».

Чарльз Колсон – Віра - У що вірять християни, чому вони в це вірять і чому це має значення

Пер. з англ. Остап Гладкий – К.: Єфетов О.В., 2022. – 280 с.

ISBN 978-966-8795-60-2

Чарльз Колсон – Віра – Зміст

Передмова

Пролог

Частина I БОГ І ВІРА

1. Повсюди, завжди й усіма

2. Бог є

3. Він промовляв

4. Істина

5. Що пішло не так

6. Вторгнення

7. Бог над нами, Бог поруч, Бог усередині

Частина II ВІРА І ЖИТТЯ

8. Зміна ідентичності

9. Примирення

10. Церква

11. Будьте святі – преображайте світ

12. Святість життя

13. Чим усе закінчиться

14. Радість ортодоксії

15. Велика пропозиція

Примітки

З удячністю

Додаток: Віра, раз назавжди передана святим