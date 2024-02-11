Коментарі до недільних Євангелій

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЙОАНА 20, 19–31. Минулої неділі, на Пасху, ми роздумували над Словом Божим, що стало тілом й оселилося між нами… і дало нам змогу стати дітьми Божими. У тому короткому й прекрасному гімні Йоан оспівав, ким Бог є для нас і ким Він хоче, щоб ми були для Нього. Наприкінці Прологу Йоан зазначив «Бога ніхто й ніколи не бачив, але Син Єдинородний об’явив» (дослівно: розповів) (Йо. 1, 18). Сьогодні Церква подає нам уже іншу розповідь, з іншого кінця цього Євангелія – про появи Воскреслого Ісуса своїм учням і про те, як вони Його пізнали. Також це розповідь, яку кожен з нас покликаний переказати від власного імені, звіщаючи цілому світові, як він сам зустрів Воскреслого Господа у своєму житті і, не бачивши тілесним очима Ісуса, повірив у Господа.

Вступ

Таїнство воскресіння тісно пов’язане з таїнством страстей і смерті. Разом вони творять Пасхальне таїнство. Євангелист Йоан подає у розділі 20 свого Євангелія дві появи воскреслого Ісуса: спочатку Він з’являється приватно Марії Магдалині, а відтак, більш офіційно, групі апостолів, без Томи, а відтак разом із Томою.

Воскресіння в Євангеліях

На відміну від страстей/смерті, які очевидні оскільки належать до людського досвіду, воскресіння не можна перевірити. Іншими словами, якщо всі ми маємо якесь уявлення про страждання і смерть, оскільки в той чи інший спосіб змогли їх досвідчити, ніхто не знає точно, що таке воскресіння. Ми можемо спробувати сформулювати поняття воскресіння, але насправді нам бракує безпосереднього його досвіду. Воскресіння належить до світу Бога, і лише завдяки Його дарові ми можемо брати участь у ньому. Звідси труднощі як у розумінні самого воскресіння, так і в розповідях про нього.

Свідчення первісної спільноти про воскресіння різноманітне й багатогранне. Читаємо, що «Бог воскресив Христа з мертвих» (Рим. 8, 11), що «Христос воскрес із мертвих» (1 Кор. 15, 12), що Ісус «кладе своє життя, щоб знову його взяти» (Йо. 10, 17); вжито слова на позначення руху знизу догори: «Той же, хто був зійшов униз, є той самий, що зійшов вище від усіх небес, щоб усе наповнити» (Еф. 4, 10); або опис воскресіння: «Той хто був мертвий, тепер живий» (див. Ді. 2, 23-34).

Дуже важливими є також свідчення очевидців. Апостол Павло перелічує багатьох свідків у 1 Кор. 15, 5–8, натомість євангелисти обмежуються жінками і учнями. Євангелист Матей, з огляду на інші Євангелія, додає ще уривок про сторожу і розмови про труп. Це теж свого роду свідчення, тим більше цінне, бо походить від тих, які не бажають вірити. Вони, отже, не можуть сприйняти новизни воскресіння й тому говорять, що апостоли викрали тіло.

У Євангеліях також порушено питання про воскресле тіло, але без остаточної відповіді, зважаючи на цілковиту відсутність досвіду. Тексти намагаються показати, що Ісус стає перед учнями й розмовляє з ними, як і перед смертю, однак у той самий час Він є інакшим. Святе Письмо, іншими словами, намагається передати словами те, чого насправді неможливо висловити.

Коментарі до недільних Євангелій

Патріарша катехитична комісія УГКЦ. - 2-ге видання, виправлене і доповнене. - Львів: Свічадо, 2015. – с. 384.

ISBN 978-966-395-909-2

Коментарі до недільних Євангелій – Зміст

Передмова

Коментар до Євангелія на Пасху

Коментар до Євангелія на Томину Неділю

Коментар до Євангелія на Неділю мироносиць

Коментар до Євангелія на Неділю розслабленого

Коментар до Євангелія на Неділю Самарянки

Коментар до Євангелія на Неділю сліпонародженого

Коментар до Євангелія на Вознесіння ГНІХ

Коментар до Євангелія на Неділю свв. Отців І-го Вселенського Собору

Коментар до Євангелія на Неділю Зіслання Святого Духа

Коментар до Євангелія на 1-шу Неділю після Зіслання Святого Духа – Всіх Святих

Коментар до Євангелія на 2-гу Неділю після Зіслання Святого Духа

Коментар до Євангелія на 3-тю Неділю після Зіслання Святого Духа

Коментар до Євангелія на 4-ту Неділю по Зісланні Святого Духа Оздоровлення слуги сотника

Коментар до Євангелія на 5-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 6-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 7-му Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 8-му Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на свято Переображення Господнього

Введення в храм Пречистої Діви Марії

Коментар до Євангелія на 9-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 10-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 11-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 12-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 13-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 14-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 15-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 16-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 17-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 18-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 19-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 20-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 21-шу Неділю по Зісланні Святого Духа. Притча про сіяча

Коментар до Євангелія на 22-гу Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 23-тю Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 24-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 25-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 26-ту Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на 27-му Неділю по Зісланні Святого Духа

Коментар до Євангелія на Неділю перед Різдвом

Коментар до Євангелія на Неділю після Різдва

Коментар до Євангелія на Богоявлення Господнє

Коментар до Євангелія на Неділю по Богоявленні

Коментар до Євангелія на Неділю про Закхея

Коментар до Євангелія на Неділю митаря і фарисея

Коментар до Євангелія на Стрітення Господнє

Коментар до Євангелія на Неділю блудного сина

Коментар до Євангелія на Неділю м’ясопусну (про Страшний Суд)

Коментар до Євангелія на Неділю сиропусну (прощення)

Коментар до Євангелія на 1-шу Неділю Великого посту (Православія)

Коментар до Євангелія на 2-гу Неділю Великого посту

Коментар до Євангелія на 3-тю Неділю Великого посту (Хрестопоклонну)

Коментар до Євангелія на 4-ту Неділю Великого посту

Коментар до Євангелія на 5-ту Неділю Великого посту

Коментар до Євангелія на Благовіщення Пречистої Діви Марії

Коментар до Євангелія на Неділю Квітну (6-ту Великого посту)

Біблійний покажчик