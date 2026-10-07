Комер - Життя без поспіху

Мене вразили мудрощі, якими всіяна ця книжка: «Я проявляюся з найгіршого боку… у ті миті, коли кудись поспішаю»; «любов, радість і спокій… несумісні з поспіхом»; «нещодавнє дослідження показало, що простий користувач айфона торкається його 2617 разів на день». Яким було б наше життя, якби ми торкалися Слова Божого так само часто, як телефонів? Справжня воля завжди дається великим коштом. І Джон Марк обрав заплатити високу ціну за безцінне життя. Він пізнав боротьбу й вибір, тому може промовляти до нас, зголоднілих і спраглих.

Двадцять століть тому інший мудрий чоловік сказав: «Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві!» Раніше мені здавалося, тут стверджується, що дні сповнені хіті й плотських спокус. Звісно, так і є. Утім, гадаю, це радше означає, що життя, яке нам призначено прожити, варто проживати своєчасно. А ми вже так звикли до духовно посередніх днів, проведених у роздратуванні, страху, шаленстві й зацикленості на собі, що просто гаємо життя в поспіху.

Комер Джон Марк – Життя без поспіху – Як залишатись емоційно здоровим та духовно наповненим у хаосі сучасного світу

Переклад з англійської Нани Козько та Христини Радченко; передмова Джона Ортберга. Тернопіль: Християнське видавництво «Кана», 2026. 264 с.

ISBN 978-617-95418-1-0 (Християнське видавництво «Кана»); ISBN 978-617-8643-45-4 (Видавництво «Свічадо»)

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