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Комер - Життя без поспіху

Комер - Життя без поспіху
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The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Pastoral Care Counseling, **Practical Psychology

Мене вразили мудрощі, якими всіяна ця книжка: «Я проявляюся з найгіршого боку… у ті миті, коли кудись поспішаю»; «любов, радість і спокій… несумісні з поспіхом»; «нещодавнє дослідження показало, що простий користувач айфона торкається його 2617 разів на день». Яким було б наше життя, якби ми торкалися Слова Божого так само часто, як телефонів? Справжня воля завжди дається великим коштом. І Джон Марк обрав заплатити високу ціну за безцінне життя. Він пізнав боротьбу й вибір, тому може промовляти до нас, зголоднілих і спраглих.

Двадцять століть тому інший мудрий чоловік сказав: «Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві!» Раніше мені здавалося, тут стверджується, що дні сповнені хіті й плотських спокус. Звісно, так і є. Утім, гадаю, це радше означає, що життя, яке нам призначено прожити, варто проживати своєчасно. А ми вже так звикли до духовно посередніх днів, проведених у роздратуванні, страху, шаленстві й зацикленості на собі, що просто гаємо життя в поспіху.

Комер Джон Марк – Життя без поспіху – Як залишатись емоційно здоровим та духовно наповненим у хаосі сучасного світу

Переклад з англійської Нани Козько та Христини Радченко; передмова Джона Ортберга. Тернопіль: Християнське видавництво «Кана», 2026. 264 с.
ISBN 978-617-95418-1-0 (Християнське видавництво «Кана»); ISBN 978-617-8643-45-4 (Видавництво «Свічадо»)

Комер Джон Марк – Життя без поспіху – Зміст

  • Передмова

  • Пролог. Мемуари хворого

  • Частина перша. Проблема

    • Поспіх – найлютіший ворог духовного розвитку

    • Коротка історія швидкості

    • З нами точно щось не так

  • Частина друга. Рішення

    • Підказка: більше часу – не рішення

    • Секрет зручного ярма

    • Суть нашої розмови – життєве правило

  • Антракт. Стривайте, а нагадайте-но, які вони, ці духовні практики?

  • Частина третя. Чотири практики для сповільнення життя

    • Тиша й усамітнення

    • Шабат

    • Простота

    • Сповільнення

  • Епілог. Жити тихо

  • Подяки

  • Примітки

Views 58
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2026
Author zealot
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5.0/5 (2)

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