Ми живемо у світі, де все змінюється дедалі швидше. Технологічні інновації, особливо в таких галузях як генетика, нанотехнології, нейронаука, робототехніка та штучний інтелект, невпинно набирають обертів, і це має значні соціальні, етичні та філософські наслідки. Ми також бачимо зростання політичної роздробленості, фейкових новин та недовіри до соціальних інститутів; водночас рухи Black Lives Matter та #МеТоо проливають світло на давні соціальні стигми расизму, сексизму, гомофобії та сексуального насильства. Справді, 2017 року 59 % дорослих американців заявили, що вважають цей період в історії нашої нації найбільшим занепадом, який можуть пригадати", — і це почуття поділяють американці всіх поколінь, включно з тими, хто пережив Другу світову війну, війну у Вʼєтнамі та терористичні атаки 9/11. Окрім конфліктів між людьми, біорізноманіттю, здоровʼю та потенціалу нашої планети загрожує перенаселення, зміна клімату та найбільше масове вимирання видів із часів динозаврів, котрі зникли 65 мільйонів років тому.

Все це не новина, але, з огляду на це, не випадає дивуватися, що людська система «розум - тіло», створена 200 000 років тому і відтоді майже незмінна, часто здається надто слабкою і крихкою для подолання таких змін.

Елізабет Стенлі - Вікно толерантності: розширити, щоб процвітати попри стрес і відновитися після травми

пер. з англ. Г. Шаховської. — Х. : Віват, 2026. — 656 с.

— (Серія «Саморозвиток»)

ISBN 978-966-942-827-1 (серія)

ISBN 978-617-17-1368-0 (укр.)

ISBN 978-0-7352-1659-4 (англ.)

Елізабет Стенлі - Вікно толерантності: розширити, щоб процвітати попри стрес і відновитися після травми - Зміст

Передмова

Частина І. ЖИТТЯ ЯК ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ

Розділ перший. Фізіологія часів камʼяної доби у цифровому світі

Розділ другий. Як ми ігноруємо континуум між стресом і травмою

Частина ІІ. НАУКОВИЙ ПОГЛЯД НА ВІКНО

Розділ третій. Великі каньйони в системі «розум — тіло»: нейропластичність та епігенетика

Розділ четвертий. Як стрес і травма впливають на тіло

Розділ пʼятий. Мозок під час стресу і травми

Розділ шостий. Батьки та стилі привʼязаності

Розділ сьомий. Несприятливі обставини в дитинстві

Розділ восьмий. Шокова травма

Розділ девʼятий. Повсякденне життя

Розділ десятий. Застрягання на високому рівні / застрягання на низькому рівні

Частина ІІІ. РОЗШИРЕННЯ ВІКНА

Розділ одинадцятий. Традиції воїнів

Розділ дванадцятий. Мисленний мозок та мозок виживання як союзники

Розділ тринадцятий. Розбудова психологічної стійкості через відновлення — дієздатність на мікрорівні, частина І

Розділ чотирнадцятий. Можливість вибору в умовах стресу, емоцій та хронічного болю — дієздатність на мікрорівні, частина II

Розділ пʼятнадцятий. Вміла праця з обмеженнями та опором — дієздатність на макрорівні, частина I

Розділ шістнадцятий. Процвітання під час невизначеності та змін — дієздатність на макрорівні, частина ІІ

Розділ сімнадцятий. Вибір навичок, які розширюють вікно, — встановлення структурних обумовлень для дієздатності

Розділ вісімнадцятий. Розширення колективного вікна

Додаток

Подяки

Примітки