Редакторы русскоязычного издания этих комментариев выражают искреннюю признательность Всемирному центру библейских переводов, за разрешение включить в эту книгу современный русскоязычный перевод Нового Завета под названием Благая Весть, осуществленный данным Центром. Мы также признательны доктору Ван Тэйту, главному редактору оригинального издания данных комментариев, за согласие на внесение необходимых изменений в первоначальный текст комментариев для согласования их с текстом Благой Вести.

Также мы особо благодарим всех авторов оригинальной версии этих комментариев. Это:

С.В. Гилд — Евангелия от Матфея и Марка

Джим Реппарт — Евангелие от Луки

Дойл Гиллиам — Евангелие от Иоанна

Ван Тэйт — Деяния Апостолов, Послание к Ефесянам

Деннис Митчел — Послание Иакова

Лэрри Стивенс — Послания Петра, Послание Иуды

Леонард Грэй — Послания Иоанна

Вендел Брум — Послание к Римлянам

Глен Бойд — 1 Послание к Коринфянам

Монт Кокс — 2 Послание к Коринфянам

Гэйлин Ван-Ренен — Послание к Галатам

Рис Брайан — Послание к Филиппийцам

Рик Трал — Послание к Колоссянам

Лоуренс Бар — Послания к Фессалоникийцам

Джон Рис — Послания к Тимофею

Ричард Чоунинг — Послание к Титу

Стэн Грэнберг — Послание к Филимону

Дон Де-Люки — Послание к Евреям

Джо Джонс — Откровение Иоанна

Комментарии к Новому Завету - редактор Ван Тэйт

Commentary on the NEW TESTAMENT

Перевод с английского Константин Кравченко Под редакцией Елены Борониной и Олега Якименко

Пер с англ. — СПб.: Фонд Вита Интернешнл, 2004. — 1008 с.

ISBN 5-94041-009-Х

Комментарии к Новому Завету - редактор Ван Тэйт - Содержание

Святое Благовествование

От Матфея

От Марка

От Луки

От Иоанна

Деяния святых Апостолов

Соборные Послания

Послание Иакова

Первое и второе Послания Петра

Первое, второе и третье Послания Иоанна

Послание Иуды

Послания Апостола Павла

Послание к Римлянам

Первое Послание к Коринфянам

Второе Послание к Коринфянам

Послание к Галатам

Послание к Ефесянам

Послание к Филиппийцам

Послание к Колоссянам

Первое Послание к Фессалоникийцам

Второе Послание к Фессалоникийцам

Первое и второе Послания к Тимофею

Послание к Титу

Послание к Филимону

Послание к Евреям

Откровение Иоанна

Алфавитный указатель