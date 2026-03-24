Д-р К. Костів – Біблійний довідник
Торонто: Християнське Місійне Видавництво, 1971. – 230 с.
Д-р К. Костів – Біблійний довідник - Зміст
ПЕРЕДМОВА
І. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІЮ
Назви Біблії
Поділ Біблії
Оригінальні мови Біблії
Канон Біблії
Виникнення письма - Письмовий матеріял - Писальне приладдя - Значення слова “канон” - Об’єднання Старозаповітних Книг у Канон - Показник віку прабатьків - Гомологомени Старого Заповіту - Антилегомени Старого Заповіту - Апокрифи Старого Заповіту - Псевдоепіграфи Старого Заповіту - Об’єднання Новозаповітних Книг у Канон - Новозаповітні Антилегомени - Показник Новозаповітних Апокрифів - Показник Новозаповітних Псевдоепіграфів
Біблійні Кодекси
1. Синайський - 2. Олександрійський - 3. Ватиканський - 4. Єфрема - 5. Бези - 6. Клермонтський - 7. Вашингтонський - 8. Коридетський
Переклади Біблії
Античні переклади Старого Заповіту
1. Самарянське П’ятикнижжя - 2. Таргумін - 3. Септуагінта - 4. Акили - 5. Теодосія - 6. Сімаха Гексапла Оригена
Античні переклади Нового та Старого Заповітів
1. Пешита - 2. Вульгата - 3. Коптський - 4. Етіопський - 5. Готський - 6. Вірменський - 7. Грузинський - 8. Арабський - 9. Старослов’янський - 10. Перський
Англійські переклади Святого Письма
Німецький переклад Біблії д-ра М. Лютера
Російські переклади Біблії
Давні українські переклади Святого Письма
Сучасні українські переклади Біблії
Пояснення Біблії
1. Граматично-історичне - 2. Символічно-алегоричне - 3. Автентичне - 4. Аналогічне - 5. Логічно-вивідне - 6. Христоцентричне
Біблія, теологія й наука
II. КОРОТКИЙ ОГЛЯД БІБЛІЙНИХ КНИГ
39 Старозаповітних Книг - Показник імен 13 суддів - Показник імен царів Юдейського Царства - Показник імен царів Ізраїльського Царства - Хронологічний показник дій великих і малих пророків - Від Пророка Малахії до Євангелії від Матвія - 27 Новозаповітних Книг
III. ПОРІВНЯЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВИХ УРИВКІВ СИНОПТИЧНИХ ЄВАНГЕЛІЙ
ЛІТЕРАТУРА
