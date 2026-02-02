Костів - Смольчук - Бібліотека радіоблаговістя Слово життя

“А я пильнуватиму, щоб ви й по моєму відході завжди мали це в пам'яті. Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями Його величі. Бо Він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до Нього прийшов від величної слави голос такий: “Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав!” І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як із Ним були на святій горі. І ми маємо слово пророче певніше. І ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях, бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить. Бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим”.

— 2 Послання Петра 1:15-21.

Захоплений хлопець у літаку дивився крізь віконечко та збуджено говорив: “Ось наш дім! Ось пливе річка! Ви можете бачити, як усе місто виглядає з повітря!”

Галузь науки ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД БІБЛІЇ або ПАНОРАМА БІБЛІЇ буде показувати вам вид Святого Письма “з повітря”. Можливо, ви ще не знаєте Біблії. Отже, ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД БІБЛІЇ дасть вам цінні інформації про Боже Слово, бо Біблія “має сенс”. А може ви вже багато разів прочитали Біблію, то й у цьому випадку ви будете глибоко зворушені, переконуючись, як усі частини Божого чудового об’явлення гармонійно погоджуються між собою.

Як початкуючих християн, так і вгрунто- ваних уже у вірі, ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД БІБЛІЇ зміцнить супроти фальшивих наук тих, які навмання беруть біблійні вірші, щоб навчати неправди несвідомих людей.

Ця перша лекція розглядає питання· “ЯК МИ ЗНАЄМО, ЩО БІБЛІЯ Є ПРАВДИВА? ׳ Отже, нехай це питання не турбує вас. Правдива відповідь на нього допоможе вам відповісти особам, які щиро бажають довідатися про Боже Слово.

Ми знаємо, що Боже Слово правдиве на підставі чотирьох свідчень: (1) Біблія подає точну історію; (2) Біблія містить у собі виконані пророцтва; (3) Біблія змінює життя тих, які слухають її; і (4) Біблія походить з автентичних (справжніх, правдивих) джерел.

Загальний огляд Біблії

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 01. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 81 с.

Загальний огляд Біблії – Зміст

1. БІБЛІЯ Є ПРАВДИВА

2. ТЕМА БІБЛІЇ

3. ПУТІВНИК

4. БОЖА РУКА НАД ІЗРАЇЛЕМ

5. ПРОСВІЧЕНИЙ РОЗУМ І СПІВАЮЧЕ СЕРЦЕ

6. РЕЧНИКИ БОЖІ

7. ДОБРА ВІСТКА ДЛЯ ВСІХ

8. СВІТЛО ДЛЯ СВІТУ

9. СПАЛАХ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ

10. ЛЕКЦІЇ ДЛЯ МОЛОДИХ ХРИСТИЯН

11. ПЕРЕСТОРОГА ДЛЯ ВІРНИХ

12. ОБ’ЯВЛЕННЯ ІСУСА ХРИСТА

13. КНИГА КНИГ

Пастор Ф. Смольчук – Святий Дух і Біблія

Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 03. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 116 с.

Пастор Ф. Смольчук – Святий Дух і Біблія – Зміст

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ

РОЗДІЛ 2. РІЗНОМАНІТНІ ІМЕНА ДУХА

РОЗДІЛ 3. РІЗНОМАНІТНІ ІМЕНА ДУХА (Продовження)

РОЗДІЛ 4. “Святий Дух”

РОЗДІЛ 5. “Дух Благодаті”

РОЗДІЛ 6

РОЗДІЛ 7. СИМВОЛИ ДУХА

РОЗДІЛ 8. “Жива Вода”

РОЗДІЛ 9. СВЯТИЙ ДУХ У СТАРІМ ЗАПОВІТІ

РОЗДІЛ 10. СВЯТИЙ ДУХ У НОВІМ ЗАПОВІТІ

РОЗДІЛ 11. СВЯТИЙ ДУХ У ЖИТТІ ВІРУЮЧИХ ЛЮДЕЙ

РОЗДІЛ 12. Святий Дух у житті віруючих (Продовження)

РОЗДІЛ 13. ХРЕЩЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМ

РОЗДІЛ 14. ЧИ МОВИ ПОТРІБНІ?

РОЗДІЛ 15. ДІЯ СВЯТОГО ДУХА В ЛЮДСЬКІМ ЖИТТІ

Христос – Цар та Спаситель – Частина перша

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 09. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 98 с.

Христос – Цар та Спаситель - Частина перша – Зміст

1. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІСУСА ХРИСТА

2. ЯК ПОДОЛАТИ ВИПРОБОВУВАННЯ ТА СПОКУСИ

3. АВТОРИТЕТНЕ СЛУЖІННЯ

4. ПОМІЧ ТІЛУ Й ДУШІ

5. ЖИТТЯ ЗА ХРИСТИЯНСЬКИМИ ПРИНЦИПАМИ

6. СПРАВЖНЯ ПРАВЕДНІСТЬ

7. ХРИСТИЯНСЬКІ МОТИВИ

8. ПРАКТИКУЙТЕ ТЕ, ЩО ВИ ПРОПОВІДУЄТЕ

9. ВІРА, ЩО ДІЄ

10. ШЛЯХ ВЕЛИЧНОСТИ

11. ЦІЛЬ ГОСПОДНЬОГО ДНЯ

12. МИР, ЩО ЙОГО ДАЄ ГОСПОДЬ ІСУС ХРИСТОС

13. ОБЕРНЕННЯ РОЗПАЧІ В НАДІЮ

Христос – Цар та Спаситель – Частина друга

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 10. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 95 с.

Христос – Цар та Спаситель - Частина друга – Зміст

1. ПОМОЖІТЬ БЕЗПОМІЧНИМ

2. ДОРУЧЕННЯ ЙТИ

З. ПРИСЛУХОВУВАТИСЯ ДО БОЖОГО СЛОВА — ЦЕ ЩЕ НЕ ДОСИТЬ

4. НАРОДЖЕННЯ СПАСИТЕЛЯ

5. НЕЗРІВНЯННИЙ СУДДЯ

6. ЗОБРАЖЕННЯ ЦАРСТВА

7. ДЖЕРЕЛО ЗАДОВОЛЕННЯ

8. ТАЄМНИЦЯ МИРУ (СПОКОЮ)

9. РОБЛЯЧИ ЕФЕКТИВНИМ СЛОВО

10. ВАРТО БУТИ НАПОЛЕГЛИВИМ

11. ЯК МОЖЕМО УНИКНУТИ ПОМИЛОК

12. ВИЗНАННЯ ХРИСТА, ЯК ГОСПОДА

13. ОБ’ЯВЛЕННЯ, ЯКОГО МИ ПОТРЕБУЄМО

Христос – Цар та Спаситель – Частина четверта

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 12. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 79 с.

Христос – Цар та Спаситель - Частина четверта – Зміст

1. ПІДГОТОВА ДО ДРУГОГО ПРИХОДУ ХРИСТА

2. ОЧІКУВАННЯ ПОВОРОТУ ХРИСТА

З. ПРАЦЮЮЧИ ПІД ЧАС ОЧІКУВАННЯ

4. МУДРЕЦІ ПОКЛОНЯЮТЬСЯ ХРИСТОВІ

5. НАША ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПЕРЕД ХРИСТОМ

6. ДАВАННЯ, ЩО КОШТУЄ

7. РОЗУМІННЯ ГОСПОДНЬОЇ ВЕЧЕРІ

8. ЦІНА ПОСВЯТИ

9. ТРАГЕДІЯ ЗРАДИ

10. КОЛИ ХРИСТОС ПІД СУДОМ

11. КОЛИ ВІРУЮЧИЙ РОБИТЬ ХИБНИЙ КРОК І ПАДАЄ

12. ЩО ВИ ЗРОБИТЕ З ІСУСОМ?

13. ТРІЮМФ ХРЕСТА

Початки в Ханаані

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 13. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 107 с.

Початки в Ханаані - Зміст

1. ВІДПОВІДЬ НА БОЖИЙ ПОКЛИК

2. ВІРИТИ В ТЕ, ЩО БОГ ГОВОРИТЬ

З. ІТИ ЗА БОЖИМ ПЛЯНОМ

4. ЗДОБУТТЯ ПЕРЕМОГИ

5. ТРАГІЧНІ НАСЛІДКИ ГРІХА

6. БОГ НЕ МАЄ НІЧОГО НЕМОЖЛИВОГО, ЩОБ ЗРОБИТИ

7. РОБЛЯЧИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР

8. ВОСКРЕСЛИЙ ГОСПОДЬ ІСУС ХРИСТОС

9. ЗУСТРІЧ ТРУДНОЩІВ ІЗ ВІДВАГОЮ

10. ЛИХО ТА ШКОДИ УПЕРЕДЖЕННЯ

11. ВИСОКА ЦІНА НИЗЬКОГО ЖИТТЯ

12. ТУРБОТА ТА ПРИСВЯЧЕННЯ

13. НАГОРОДА ВІРНОСТИ

Прикмети християнина

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 14. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 88 с.

Прикмети християнина - Зміст

1. ВІРА

2. НАДІЯ

З. ПЕРЕМОГА

4. ПОКОРА

5. СЕПАРАЦІЯ (ВІДОКРЕМЛЕННЯ)

6. УПРАВЛІННЯ

7. ПРИСВЯЧЕННЯ

8. СЛУЖІННЯ

9. СПІВРОБІТНИЦТВО

10. ВІРНІСТЬ

11. ПРОЩЕННЯ

12. УВАЖНЕ Й ТУРБОТЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ

13 ЛЮБОВ

Самуїл і Саул

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 15. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 96 с.

Самуїл і Саул - Зміст

1. БОГОМ ДАНА ДИТИНА

2. НЕБЕЗПЕКА ПОБЛАЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗЛОГО (НЕБЕЗПЕКА ПОПУСКАННЯ, ПОТУРАННЯ)

З. БОЖЕ ПОКЛИКАННЯ СЛУЖИТИ

4. КОНСЕКВЕНЦІЇ (НАСЛІДКИ) ГРІХА

5. СУПРЕМАЦІЯ БОГА (ВИЩІСТЬ ТА ЗВЕРХНІСТЬ БОГА)

6. ШЛЯХ ДО ПРОБУДЖЕННЯ

7. ЖИВИЙ НА ВІЧНІ ВІКИ

8. ВИБІР ПРОВІДНИКА

9. ЗАКЛИК ДО СТІЙКОГО ЖИТТЯ

10. ПЕРЕМОГА ЗАВДЯКИ ПОБОЖНІЙ ВІДВАЗІ

11. БЕЗГЛУЗДЯ СВАВОЛІ

12. НЕГІДНИЦЕЮ ЧАРІВНИЦТВА Й ВОРОЖБИТСТВА

13. РЕЗУЛЬТАТИ БУНТУ

Раннє життя Давида

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 16. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 100 с.

Раннє життя Давида - Зміст

1. СВЯТИЙ ДУХ ДАЄ СИЛУ (УПОВНОВАЖНЮЄ)

2. ЗУСТРІЧ ОПОЗИЦІЇ

З. ЖОРСТОКІСТЬ ЗАЗДРОСТИ

4. ОБОВ’ЯЗКИ Й ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДРУЖБИ

5. НАВЧАННЯ, ЯК СПРАВЛЯТИСЯ З ТРУДНОЩАМИ

6. ВИЯВ ПРОЩЕННЯ

7. ВИЯВ ЗДОРОВОГО СУДЖЕННЯ

8. ПЕРЕМОГА НАД РОЗЧАРУВАННЯМ І ЗНЕОХОЧЕННЯМ

9. НАШ ЧУДОВИЙ БОГ

10. НАШ ПОДИВУ ГІДНИЙ, НЕЗРІВНЯННИЙ І БЕЗДОГАННИЙ ГОСПОДЬ ІСУС ХРИСТОС

11. БОЖЕ ПОСТІЙНЕ ПІКЛУВАННЯ Й ТУРБОТА

12. БОЖА ВЕЛИКА ДОБРІСТЬ

13. БОЖЕ ЧУДОВЕ СЛОВО

Рання церква – Частина перша

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 17. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 70 с.

Рання церква – Частина перша - Зміст

1. ГОСПОДЬ ЦЕРКВИ

2. ПІДГОТОВА ДО ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА (П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ)

3. ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА

4. ЕФЕКТИ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА (П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ)

5. ЧУДА В ЦЕРКВІ

6. ВІРНІ В ПЕРЕСЛІДУВАННІ

7. ЄДНІСТЬ У ЦЕРКВІ

8. ЛИЦЕМІРСТВО В ЦЕРКВІ

9. БОЖЕСТВЕННЕ ВИЗВОЛЕННЯ

10. ХРИСТИЯНСЬКА НАДІЯ

11. ПЕВНА ОСНОВА ХРИСТИЯНИНА

12. ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПРИКЛАД

13. ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ

Цар Давид

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 19. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 88 с.

Цар Давид - Зміст

1. ПРОВІДНИКИ В БОЖОМУ ПЛЯНІ

2. ПОКАРАННЯ Й РАДІСТЬ

3. НЕЗМІННІ Й НЄПРОМИНАЛЬНІ БОЖІ ОБІТНИЦІ

4. УМІЛІСТЬ ВИЯВУ ДОБРОТИ

5. ВІН ЖИВЕ НАВІКИ!

6. ПОКАЯННЯ ТА ПРОЩЕННЯ

7. ГРІХ БУНТУ

8. СУМНІ ЖНИВА

9. ВАЖЛИВІСТЬ ВИБОРУ

10. НАШ ВЕЛИКИЙ БОГ

11. ДОВІР’Я ДО ГОСПОДА

12. ПОМАЗАНИЙ ДУХОМ

13. ПОКЛОНІННЯ ГОСПОДЕВІ

Христос – Людський син – Частина перша

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 21. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 80 с.

Христос – Людський син – Частина перша - Зміст

1. ПРИСТОСУВАННЯ ДО БОЖОГО ПЛЯНУ

2. РАДІСТЬ ПІДПОРЯДКУВАННЯ

З. ОБРАНИЙ СВІДЧИТИ

4. ПРИСВЯЧЕНИЙ БОГОВІ

5. ПІДГОТОВА ДО ЖИТТЯ

6. КОЛИ ЛЮДИ ВІДКИДАЮТЬ ПРАВДУ

7. ПОКЛИК ДО УЧНІВСТВА

8. ДОРОГОВКАЗИ ДО ПОБОЖНОСТИ

9. ЖИТТЄДАЙНИЙ ХРИСТОС

10. ЛЮБОВ У ДІЇ

11. ВІДПОВІДЬ НА ХРИСТОВИЙ ПОКЛИК

12. ЛЮБИ СВОГО БЛИЖНЬОГО

13. ШУКАННЯ СПРАВЖНЬОГО УСПІХУ

Царі та пророки Ізраїля

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 24. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 84 с.

Царі та пророки Ізраїля - Зміст

1. З ОЗНАКАМИ, ЩО СЛІДУВАЛИ

2. НАСЛІДУЮЧИ ДОБРУ ПОРАДУ

З. ЗАМІЩЕННЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОКЛОНІННЯ

4. БОЖА ПЕРЕДБАЧЛИВА ТУРБОТА

5. ДЕКЛЯРАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНОСТИ

6. ЯК ЗУСТРІЧАТИ ЗАНЕПАД ДУХА ТА ЗНЕОХОЧЕННЯ

7. СУД НАД ЖАДОБОЮ

8. ТАЄМНИЦЯ ДУХОВНОЇ СИЛИ

9. ПОКОРА, БОЖИЙ ВИЩИЙ ШЛЯХ

10. ВПЛИВ ПОБОЖНОГО ЖИТТЯ

11. ПЕРЕШКАДЖАЮЧА СИЛА УПЕРЕДЖЕННЯ

12. ВИМОГА ПРАВЕДНОСТИ

13. КОЛИ НАРІД ЗАБУВАЄ БОГА

Христос – Божий син – Частина друга

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 26. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 79 с.

Христос – Божий син – Частина друга - Зміст

1. ВИЯВ ПОКОРИ

2. ТРАГЕДІЯ ЗРАДИ

3. ЖИВЕ СЛОВО (РІЗДВО)

4. ОСНОВА ХРИСТИЯНСЬКОЇ НАДІЇ

5. ОВОЧЕДАЙНЕ ЖИТТЯ

6. СЛУЖІННЯ СВЯТОГО ДУХА

7. ХРИСТОВЕ СЛУЖІННЯ МОЛИТВОЮ

8. ВІРНИЙ, КОЛИ ІНШІ ЗАЛОМЛЮЮТЬСЯ

9. КОЛИ ПРАВДА ПІД СУДОМ

10. ЦІНА ВІЛЬНОГО СПАСІННЯ

11. НЕЗАПЕРЕЧНО ПЕВНИЙ ДОКАЗ ВОСКРЕСЕННЯ

12. БОЖЕСТВЕННА ПРИСУТНІСТЬ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

13. ЛЮБОВ — МОТИВ І РУШІЙНА СИЛА СЛУЖІННЯ

Божий нарід у полоні

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 28. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 86 с.

Божий нарід у полоні - Зміст

1 РЕАКЦІЯ ЧОЛОВІКА НА БОЖЕ МИЛОСЕРДЯ

2 ЖИТТЯ З БОГОМ

З ВІРА НАШИХ БАТЬКІВ

4 БОЖІ СВІДКИ

5 ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ

6 ОБІЦЯНЕ ЖИТТЯ

7 УСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОГО ПРІОРИТЕТУ

8 ВІРНІСТЬ ПІД ЧАС ВИПРОБОВУВАНЬ

9 НЕБЕЗПЕКА ІГНОРУВАННЯ (НЕХТУВАННЯ) БОГА

10 БОГ Є ВОЛОДАР СВІТУ

11 ПОГЛЯД НА МАЙБУТНІСТЬ

12 СЛУЖИТИ ТАМ, КУДИ БОГ ПОСИЛАЄ

13 ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ — ПРИНОСИТЬ ПЕРЕМОГУ

Життя та писання Павла – Частина перша

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 29. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 83 с.

Життя та писання Павла – Частина перша - Зміст

1. НАВЕРНЕННЯ ОЗНАЧАЄ “ЗМІНУ КУРСУ”

2. ЙДУЧИ З ЄВАНГЕЛІЄЮ

3. ПЕРЕМАГАЮЧИ ОПОЗИЦІЮ

4. ПРОСЛАВЛЕННЯ БОГА ПРИНОСИТЬ ВИЗВОЛЕННЯ

5. ХРИСТИЯНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

6. ВПЛИВ І ДІЇ ЄВАНГЕЛІЇ

7. НАПОЛЕГЛИВІСТЬ У ПРАВЕДНОСТІ

8. ОДИН ПРАВДИВИЙ БОГ

9. ЩОДЕННА ВІРНІСТЬ

10. ПРАВДИВА МУДРІСТЬ І СИЛА

11. ЛЮБОВ — НАЙБІЛЬША

12. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОБУДЖЕННЯ

13. ЗУСТРІЧАЮЧИ МАЙБУТНІСТЬ З БОГОМ

Життя та писання Павла – Частина друга

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 30. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 87 с.

Життя та писання Павла – Частина друга - Зміст

1. ЗРАЗОК ПЕРЕМОГИ

2. ШУКАННЯ ЗРІЛОСТИ

З. ВІДВАГА ПІД ЧАС ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

4. КОЛИ БОГ СТАВ ЛЮДИНОЮ

5. ОБСТОЮВАННЯ ПРАВДИ

6. РЯТУНОК ВІД КОНСПІРАЦІЇ САТАНИ

7. ПОЗИТИВНА ОБОРОНА

8. МОГУТНЄ СВІДЧЕННЯ

9. ДОВІР’Я ПІД ЧАС КРИЗИ

10. ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСЯГ ЄВАНГЕЛІЇ

11. ПЕРЕМОЖНЕ ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ

12. СЛУЖБА ПРИМИРЕННЯ

13. ТРПОМФАЛЬНА ЗУСТРІЧ СМЕРТИ

Віднова Божого народу

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 31. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 104 с.

Віднова Божого народу – Зміст

1. ПОВОРОТ І ПРОБУДЖЕННЯ

2. ПЕРШЕНСТВО БОЖОГО ДІЛА

З. ПОМАЗАНИЙ НА СЛУЖІННЯ

4. ВОСКРЕСЕННЯ — ПРОВІЩЕНЕ ТА ЗДІЙСНЕНЕ

5. ВАРТІСТЬ ПОСВЯТИ

6. ЗМІЦНЕНИЙ БОЖОЮ ПРИСУТНІСТЮ

7. ПРОБУДЖЕННЯ СВЯТОСТИ

8. ПОСТАНОВА, ЩО МАЄ УСПІХ

9. ЗОВНІШНЯ ОПОЗИЦІЯ

10. ВНУТРІШНЯ ОПОЗИЦІЯ

11. РОЗУМІННЯ ПРАЦІ ДУХА

12. ЗАДОВОЛЕННЯ БОЖОГО РІВНЯ СВЯТОСТИ

13. БЛАГОСЛОВЕННЯ ЧЕРЕЗ ПОСЛУХ

Христос – Тріюмфальний Господь

За редакцією д-ра К. Костева. – Бібліотека Радіоблаговістя «Слово Життя». Видає пастор Григорій Б. Деркач. – Число 32. – Торонто, Канада: Світова Християнська Місія, 1976. – 88 с.

Христос – Тріюмфальний Господь – Зміст