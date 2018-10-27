Единственный перевод на русский язык книги известного библеиста Ч. Дж. Крэнфилда!

Крэнфилд Ч. Дж. Комментарий к Евангелию от Марка

Реферат: CRANFIELD СН. J. THE GOSPEL ACCORDING ТО ST. MARK.

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1971

Центр библейско-патрологических исследований Отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, 2004

Текст реферата — Я.Г. Тестелец, 2004

Подготовка текста — "Альфа и Омега", 2004

ФГУП Издательство "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004

Крэнфилд - Евангелие от Марка - Комментарий к греческому тексту



В основе реферата, предлагаемого ныне читателю, лежит работа известного библеиста Ч. Дж. Крэнфилда "Комментарий к Евангелию от Марка", изданная в 1971 г. Референт, Я.Г. Тестелец, работал над текстом, придерживаясь в основном следующих принципов:

1. Сокращенный пересказ, имеющий целью сделать комментарий доступным для читателей со средним образованием и для учащихся духовных школ.

2. Внимание к тем языковым явлениям, которые следует откомментировать именно для тех читателей, родной язык которых — русский, а не английский.

3. В ряде случаев необходимо было привести точку зрения православных экзегетов, что и было проделано.

4. Текст снабжен примечаниями исторического и лингвистического характера.

5. Если по тому или иному вопросу существуют точки зрения, отличные от точки зрения автора книги, референт по возможности их упоминает.



Текст реферата публиковался в журнале "Альфа и Омега" начиная с № 3(17) за 1998 г. и по № 4(22) за 2000 г. Поскольку эти номера журнала стали библиографической редкостью, было сочтено целесообразным объединить публикации под одной обложкой. Для данного издания в тексте произведены некоторые исправления и уточнения.

В подготовке текста вступления и комментария к первым четырем главам Евангелия от Марка принимал участие К. Б. Михайлов.