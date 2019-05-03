Marshall Ι. H. The Gospel of Luke. A commentary on the Greek text. The New International Greek Testament Commentary: 3. The Paternoster Press. William B. Eerdmans Publishing Company. Grand Rapids, Michigan, 1978.

В основе реферата, предлагаемого ныне читателю, лежит работа известного библеиста И. X. Маршалла “Евангелие от Луки. Комментарий к греческому тексту”, изданная в 1978 г. Референт, Я.Г. Тестелец, работал над текстом, придерживаясь в основном следующих принципов: Сокращение и пересказ, имеющие целью сделать комментарий доступным для читателей со средним образованием и для учащихся духовных школ. Внимание к тем языковым явлениям, которые следует откомментировать именно для тех читателей, родной язык которых — русский, а не английский. В ряде случаев необходимо было привести точку зрения православных экзегетов, что и было проделано. Текст снабжен примечаниями исторического и лингвистического характера; приведены краткие характеристики тех инославных богословов, которые упоминаются Маршаллом. Если по тому или иному вопросу существуют точки зрения, отличные от точки зрения автора книги, референт по возможности их упоминает. В результате этой работы Комментарий к греческому тексту Евангелия от Луки может стать полезным пособием для учащихся духовных школ, для студентов гуманитарных вузов и для тех, кто интересуется про- блемами евангельской экзегезы.

Евангелие от Луки - Комментарий к греческому тексту - Маршалл И.

Центр библейско-патрологических исследований Отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, 2004

Текст реферата — Я.Г. Тестелец, 2004

Подготовка текста — "Альфа и Омега", 2004

ФГУП Издательство "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004

ISBN 5-7246-0289-Х

Маршалл И. - Евангелие от Луки - Комментарий к греческому тексту - Введение

Книга И. X. Маршалла включает в себя "Введение в комментарий", в котором дается общая характеристика Евангелия от Луки, и семь глав, которые соответствуют достаточно четко выделимым частям Евангелия: "Предисловие (1:1—4)", "Рождество и детство Иисуса (1:5-2:52)", "Иоанн Креститель и Иисус (3:1- 4:13)", "Служение в Галилее (4:14-9:50)", "Путь в Иерусалим (9:51— 19:10)", "Служение в Иерусалиме (19:11-21:38), "Страсти и Воскресение (22:1-24:53)".



"Введение в комментарий" чрезвычайно кратко; автор отсылает к своей предыдущей книге "Евангелист Лука как историк и богослов".

Евангелие от Луки представляет собой, как известно, первую часть труда Евангелиста (вторая его часть — "Деяния Святых Апостолов"), и проблемы авторства Евангелия, времени и цели его написания неотделимы от аналогичных проблем, связанных с книгой Деяний. Автор считает наиболее обоснованной гипотезу "двух источников" Евангелия от Луки. То, что одним из этих источников было Евангелие от Марка (или текст, практически полностью совпадающий с ним), не может быть подвергнуто серьезному сомнению. Сложнее обстоит дело со вторым источником.



Маловероятно, что Лука использовал сам текст Евангелия от Матфея, так как его изложение в некоторых совпадающих частях отражает более раннюю форму устного предания. Большинство исследователей полагает, что Матфей и Лука пользовались неким общим источником или сводом устного предания, подвергая его редакционной обработке. Еще более вероятно, что оба Евангелиста использовали не тот же самый, а различные варианты этого общего источника. "Особый материал", который встречается только в Евангелии от Луки, не обязательно восходит к единому связному источнику, но, возможно, отражает разные циклы устного предания.



Автор не согласен с теми исследователями, которые полагают, что отбор и изложение материала целиком обусловлены личными богословскими взглядами Евангелиста. Наоборот, полученное Апостолом Предание и воззрения той общины, к которой он принадлежал (Церкви в Антиохии) определили такие особенности его богословия, как универсализм (здесь Евангелие впервые широко возвещается язычникам) и особое внимание к богатству и бедности (что также было актуально для антиохийских христиан). В то же время многое из "особого материала" Луки отражает палестинскую традицию.

