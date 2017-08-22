Значение послания к Римлянам в ряду посланий ап. Павла и в рамках Нового Завета в целом вряд ли можно переоценить. Не случайно оно занимает первое место в каноне: это свидетельствует о том, что, по суждению древней Церкви, именно это послание подходит в наибольшей степени для того, чтобы служить введением в богатый мир идей ап. Павла.

Превосходя другие его послания по объему и содержанию, оно является также и наиболее продуманным творением апостола и представляет собой его сознательное литературное произведение. Это послание — единственное, в котором ап. Павел обращается к общине, ему лично не знакомой.

По свидетельству самого послания, апостол пишет его, планируя свою первую поездку в Рим (1:13; 15:29-32). Независимо от того, как мы понимаем длинный ряд заключительных приветствий в гл. 16, ясно, что с большинством членов римской общины он никогда еще не встречался. Павел излагает здесь свое «евангелие» (2:16; 14:24; ср. Гал 2:2) для аудитории более или менее анонимной, обобщенной и неопределенной, с которой последующие века, — а значит, и мы — могут себя отождествить легче всего.

Перед нами наиболее объективное и обобщенное изложение богословских воззрений ап. Павла.

Послание к Римлянам - Комментарий к греческому тексту - Фаркашфалви Денеш

Центр библейско-патрологических исследований Отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, 2005

ООО «Империум Пресс», 2005, 128 c.

А. С. Небольсин (текст реферата), 2005

ISBN 5-98179-028-8

Послание к Римлянам - Комментарий к греческому тексту - Фаркашфалви Денеш - Содержание

Введение (1:1-17)

Первая часть. Оправдание по вере грешного человечества?во Христе (1:18-8:38) I. Грешное человечество (1:18-3:20) II. Оправдание по вере (3:21-4:25) III. Жизнь во Христе (5:1-8:39)

Вторая часть. Судьба Израиля (9:1-11:36)

Третья часть. Увещание к христианской жизни (12:1-15:13)

Заключение (15:14-33)

Рекомендательное письмо (16:1 -23)

Заключительное благословение (16:25-27)

Послание к Римлянам - Комментарий к греческому тексту - Фаркашфалви Денеш - Значение послания к Римлянам

Ряд важных бо гословских вопросов в послании почти или совсем не затронут, например, учение о Евхаристии, о телесном воскресении и при¬ шествии Господа. В то же время наиболее полное, основательное и систематизированное раскрытие получает здесь универсальная в пространственном и временном отношении сотериология ап. Павла — важнейшая составляющая его богословия. Возможно, послание к Римлянам является первым в хронологическом отно шении литературным памятником, в котором христианство выступает с претензией на то, чтобы быть мировой религией.

Судьба послания в церковной истории показывает, что разные эпохи вновь и вновь открывали для себя его особую ценность. Для христианской письменности первых двух веков по степени важ ности оно, по-видимому, не превосходит другие послания ап. Пав ла. У Августина, однако, его значение внезапно возрастает. Проб лематика первородного греха, предопределения, отношения при роды и благодати, совершенного не по заслугам искупления, оправдания, заставляют Августина исследовать это творение, хотя полного комментария к нему он не написал.

В Восточной Церквио возросшем значении послания свидетельствуют тридцать три го милии свт. Иоанна Златоуста. Систематизирующая мысль средне вековья также охотно обращается к нему. Достаточно указать на комментарии Гильома из Сен-Тьерри, Фомы Аквинского и гени ального еретика Абеляра.

Общеизвестно, что в протестантизме этому посланию уделяется особое внимание, о чем свидетельству ют комментарии Лютера и Кальвина, причем последний придал окончательный вид своим взглядам на предопределение именно в ходе написания этого комментария. Богословский компендиум Меланхтона (Loci communes rerum theologicarum, первое изд. 1521 г.) представляет собой разбор по пунктам основных тем пос лания к Римлянам. Католические богословы Нового времени уде ляют ему также повышенное внимание. Оно играет значительную роль в материалах Тридентского и I Ватиканского соборов.

Особое внимание к этому посланию обнаруживается и в XX веке в равной степени с католической и с протестантской стороны. Коммента рий Карла Барта был одной из главных вех протестантского об новления XX века. В то же время подробный комментарий к пос ланию написал и пионер католического библейского обновления М.-Ж. Лагранж. В своем труде он сочетает методы современной библейской критики с богословской традицией. В ряду новейших протестантских комментариев выделяются труды Т. Цана (1925), X. Литцмана (1933), Ч. X. Додда (1941), Ч. К. Барретта (1957) и Э. Кеземана (1974). Среди современных католических коммента риев следует отметить труды О. Кусса (1957) и X. Шлира (1979).Очень значительны также исследования С. Лионне, особенно его небольшая книга о сотериологии послания к Римлянам.

Денеш Фаркашфалви

Автор комментария на послание к Римлянам , реферат которого публикуется ниже — известный современный католический экзегет и библеист Денеш Фаркашфалви (Denes Farkasfalvy). Родился в 1936 г. в Венгрии, с 1956 г. — в эмиграции. Богословское образование получил в Папском университете св. Ансельма и Папском Библейском институте. С 1962 г. живет в США. Настоятель (аббат) цистерцианского монастыря в Далласе (Техас). С 2001 г. член Папской Библейской комиссии.

Основные труды по новозаветной экзегетике и библеистике: