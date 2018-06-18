Широкая программа по переводу библейских книг на языки народов бывшего СССР, ныне проводимая при участии Библейских обществ, сразу столкнулась с определенными трудностями, важнейшая из которых, на наш взгляд, это практически полное отсутствие современной научной и справочной литературы, которая тотчас бы могла снять у переводчиков — по большей части знатоков языка, но не библеистов — многие недоуменные вопросы. В ожидании, пока библиотеки страны, — раздробленной теперь к тому же на малые государства, перед которыми стоят иные, нежели приобретения новых книг по библеистике, проблемы, — будут располагать всем необходимым для этой работы, было решено перевести на русский язык ряд важнейших англоязычных пособий. К их числу относится и предлагаемая ниже книга. Разумеется, в эту книгу, оригинал которой был рассчитан прежде всего на переводчиков с английского, должны были быть внесены соответствующие изменения, а иногда и дополнения (впрочем, при этом не нарушались ни ее замысел, ни структура), призванные облегчить работу русских переводчиков. Если в оригинале книги за основу были взяты два английских перевода Библии: RSV и TEV (Good News Bible), то в предлагаемой адаптации в основу были положены два русских перевода: перевод епископа Кассиана (ЕК) и Синодальный перевод (СП). При этом в целях экономии места редакция сочла возможным приводить полностью только текст ЕК (как перевод, основанный на критическом издании греческого текста), а внутри него в скобках давать разночтения СП (перевода, основанного на греческом тексте византийской церковной традиции), да и то лишь в тех случаях, когда речь идет о смысловых (например, Мф 2.2: «восход Его звезды» в ЕК и «звезду Его на востоке» в СП) или лексических (например, Мф 1.20: «обесславить» в ЕК и «огласить» в СП) расхождениях. Стилистические расхождения отмечались не всегда и чаще всего только там, где СП в отличие от ЕК дает архаическую форму (например, Мф 1.22: «сказанное» в ЕК и «реченное» в СП). Вследствие того, что оба перевода основаны на разных традициях греческого текста, их чтения не всегда совпадают друг с другом. Такие места, а это чаще всего своего рода пояснения, встречающиеся в СП, были добавлены в скобках со значком «+», см., например, Мф 1.22: «чрез пророка» в ЕК и «через пророка (который говорит)» в СП. Маргинальные расхождения двух переводов отмечались в комментариях наряду с вариантами других русских переводов (см. список сокращений). Учитывая то, что предлагаемая адаптация рассчитана на русскоязычного читателя, некоторые комментарии, релевантные только для английского текста, но для предлагаемой адаптации не несущие никакой смысловой нагрузки, были опущены. Вместе с тем редакция сочла уместным в ряде случаев включить в предлагаемое пособие отсутствующий в английском оригинале греческий текст, поскольку, с одной стороны, грамматические конструкции греческого часто помогают лучше понять смысл (представляющихся современному читателю довольно старомодными) многих слов и выражений, встречающихся в обоих взятых за основу библейских переводах, с другой стороны, многие богословские понятия, идущие в русской традиции из греческого новозаветного текста, а не как в европейской традиции — через латинский перевод, станут более прозрачными для тех, кто возьмет на себя приятный труд работать с оригинальным текстом.

Баркли Ньюман - Филип Стайн - Комментарии к Евангелию от Матфея - Пособие для переводчиков Священного Писания Перевод с англ. под редакцией А.Л. Хосроева Российское Библейское Общество 1998 ISBN 5–85524–068–1 (рус.) УДК 226 ББК 86.3 Н93 Переводчики: Я.В. Васильков, А.М. Кабанов, С.Л. Невелева, В.В. Полосин HELPS FOR TRANSLATORS A TRANSLATOR'S HANDBOOK on THE GOSPEL OF MATTHEW by BARCLAY M. NEWMAN and PHILIP C. STINE UNITED BIBLE SOCIETIES London, New York Stuttgart ISBN 0–8267–0134–5 (англ.) Ньюман - Филип Стайн - Комментарии к Евангелию от Матфея - Пособие для переводчиков Священного Писания - Предисловие редакции Из многочисленных пособий для переводчика новозаветных текстов предлагаемая ниже книга была выбрана для издания первой потому, что является наиболее простой и доступной не только с точки зрения материала, не обремененного большим научным аппаратом, который, наверное, только затруднил бы работу переводчика, впервые приступающего к новозаветному тексту, но и с точки зрения своей композиции. Переводчик сможет найти в ней как советы и рекомендации по поводу перевода конкретных мест Евангелия от Матфея, так и объяснение конкретных историко–религиозных реалий, без знания которых едва ли можно браться за перевод. Как и любая книга, эта также не в состоянии исчерпать всего многообразия материала, и, вероятнее всего, у переводчика останутся вопросы, ответы на которые он здесь найти не сможет. Для этого в его распоряжении находятся переводческие консультанты, имеющие, как правило, огромный опыт работы с переводами библейских текстов, и живое общение с ними восполнит пробелы этой книги.

Ньюман - Филип Стайн - Комментарии к Евангелию от Матфея - Пособие для переводчиков Священного Писания - Особенности Евангелия от Матфея.

Важнейшей литературной особенностью Евангелия от Матфея является его отношение к Ветхому Завету. Ведь когда Матфей пытался облечь в форму связного повествования высказывания Иисуса, Его поучения и историю Его жизни, он безусловно принимал за образец, как и другие Евангелисты, еврейскую Библию (впоследствии получившую название Ветхого Завета), в которой свободно смешивались поэзия, прозаическое повествование и законоучительная дидактика. Что еще более важно, Матфей всегда относится к ветхозаветному материалу как к достоверному и вполне авторитетному, но при этом явно исходит из предпосылки, что он не полон, не завершен. Один автор точно подметил, что отношение Евангелия от Матфея к Ветхому Завету подобно тому, как относится вторая часть древнееврейского параллелизма к первой его части. Вторая часть подтверждает истинность первой, но добавляет к ней что–то еще, и вот эта добавка, отличающая вторую часть от первой, и является тем, что совершенно преображает смысл первой части или придает ей завершенность.

В особенности это относится к тому, как обращается Матфей с еврейским Законом. Возьмем, к примеру, стихи 5.17–18:

«Не подумайте, что Я пришел упразднить Закон или Пророков. Я пришел не упразднить, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: пока не пройдут небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдет в Законе, пока всё не сбудется».

Матфей, таким образом, признает мельчайшую букву Закона и даже малейшую ее деталь священной. Но этот Закон исполнится лишь в том случае, если будет изменен, а изменение его предполагает, согласно Евангелию от Матфея, гораздо более строгое его соблюдение, чем того требовали евреи. По сути дела, знаком этого изменения выступает всегда превосходная степень, преизбыточность. Недостаточно просто быть невиновным в убийстве или прелюбодеянии: человек не должен допускать даже помысла об этих вещах! В Нагорной проповеди мы всё время встречаемся с повторяющимся выражением «вы слышали, что сказано…, а Я говорю вам…», где за формулировкой Закона следует дополнительное указание Иисуса, предписывающее доводить следование Закону до самых крайних форм.

Поэтому переводчик должен с особым вниманием отнестись к переводу некоторых важнейших, ключевых фраз, таких, как только что цитированное «вы слышали…, а Я говорю вам…», или повторяющийся риторический вопрос «насколько же больше…». Еще одна фраза, имеющая прямое отношение к этой важной теме: «Это всё произошло, чтобы исполнилось сказанное Господом чрез пророка».

Эти конкретные выражения образуют важнейшую часть структуры Евангелия. Сюда же относятся и некоторые отдельные слова, такие, как например, «исполниться)» (1.22; 5.17), «Закон» (5.17) и «правда» (3.15).

Такие выражения и отдельные слова подвергаются в данном Пособии более или менее обстоятельному рассмотрению лишь при первом их появлении в тексте Евангелия. Кроме них, есть еще несколько выражений, которые мы сочли необходимым детально обсудить там, где они употребляются впервые, среди них, например: «Сын Человеческий» (8.20), «Царство Божие» (3.2), «Христос/Мессия» (1.1) и «пророк» (1.22).

Другая особенность Евангелия — это большое число отсылок к Ветхому Завету. Некоторые из этих цитат вполне очевидны, например, когда Матфей прямо говорит: «как написано у пророка». Но во многих других местах он воспроизводит отрывки из Ветхого Завета, не выделяя их специально как цитаты. Читатели — современники Евангелиста без труда могли их распознать, нынешние же читатели часто на это не способны. В данном Пособии мы обратили внимание и на этот вопрос.