Так же, как и в трех предыдущих книгах, в эту был введен греческий текст «Деяний», отсутствующий в английском оригинале.

В данную книгу, оригинал который построен по иному (упрощенному) принципу, нежели три предыдущих, потребовалось внести ряд изменений и дополнений. Они касались прежде всего замены перевода TEV (Good News for Modem Man. The New Testament in Today's English Version) на перевод ΕΚ (Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Русский перевод с греческого под редакцией en. Кассиана) и, соответственно, адаптации комментария.

Перевод с англ. под редакцией А.Л. Хосроева

Баркли Ньюман - Юджин Найда - Комментарии к Деяниям Апостолов - Пособие для переводчиков Священного Писания - О ПЕРЕВОДЕ «ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ»

По сравнению с некоторыми другими книгами Нового Завета «Деяния Апостолов» обладают рядом явных преимуществ для переводчика. Прежде всего, это исключительно хорошо организованное повествование с четко выделенными переходными пассажами, отмечающими связь между отдельными событиями. В этом отношении текст «Деяний Апостолов» существенно отличается от некоторых частей Евангелий, где связь между отдельными разделами отчетливо не выражена, и от некоторых посланий, где затрагивается ряд событий, информация о подоплеке которых, как правило, не приводится, и потому взаимосвязь разделов часто остается неясной. В сущности, именно явное отсутствие информации, известной как автору, так и его читателям, является признаком подлинности письменного памятника. Однако Лука адресует «Деяния Апостолов» людям, которым он хочет подробно рассказать о важных событиях в истории раннего христианства, поэтому он и старается показать взаимосвязь эпизодов и разделов.

Другое важное преимущество «Деяний Апостолов» для переводчика состоит в том, что по своей структуре это прежде всего повествовательное произведение, и по этой причине указания на время и место событий гораздо точнее, чем в большинстве других типов письменных памятников. Конечно, «Деяния» содержат также ряд рассуждений, но они всегда тщательно встроены в повествовательную структуру. Не следует ожидать, что такая книга, как «Деяния», будет включать в себя все, что произошло в ранней истории церкви. Как и любой другой компетентный историк, Лука отбирал те события, которые соответствовали его общему замыслу.

В отличие от синоптических Евангелий (Матфей, Марк и Лука) «Деяния» не ставят переводчика перед серьезной проблемой аккуратной передачи сходств и различий в параллельных местах.

С другой стороны, в «Деяниях» имеются параллельные рассказы об одних и тех же событиях, например история Петра и Корнилия (стихи 10.9-33 и 11.4-18) и рассказ об обращении Павла на пути в Дамаск (стихи 9.1—19; 22.6—16; 26.12—18). Вполне понятно, что «Деяния» избегают рабского повторения одних и техже слов и выражений, но из-за этого кажется, что некоторые выражения противоречат друг другу. Однако в обязанности переводчика не входит попытка устранить такие расхождения в деталях. Добросовестный переводчик скорее постарается воспроизвести текст так, как Лука написал его, оставляя кажущиеся проблемы расхождений тем, кто займется ими в комментарии.

Еще одно преимущество «Деяний» для переводчика состоит в том, что здесь редко встречаются двусмысленные или необычно построенные предложения. В отличие от некоторых посланий Павла, где автор явно был так захвачен темой, что, как представляется, едва ли знал, как и когда нормально с точки зрения грамматики завершить предложение, и потому часто переходил к другой грамматической конструкции (создавая тем самым то, что обычно называется анаколуф), «Деяния» состоят, в основном, из тщательно построенных предложений, в которых синтаксическая связь отдельных элементов обычно вполне очевидна.

Не следует, однако, думать, что «Деяния» просты по структуре. Хотя предложения не особенно длинны и взаимосвязь их обычно вполне ясна, структура параграфов и более крупных разделов развита весьма тонко и замысловато. Поэтому переводчику следует обращать особое внимание на эти элементы в структуре повествования, и по этой причине данное Пособие старается привлечь внимание именно к этим особенностям общей структуры. Но для того чтобы полностью оценить эти особенности, необходимо иметь представление об общем замысле и структуре «Деяний».

Замысел и структура «Деяний»

Книга «Деяний» является литературным произведением, и подобно любому другому литературному произведению ее следует рассматривать в надлежащем свете для того, чтобы полностью оценить. Хотя переводчику и не следует переводить буквально, он должен все же учесть каждое слово текста, рискуя при этом упустить из виду общее значение книги. Иными словами, занимаясь множеством деталей, связанных с толкованием и переводом, он может проглядеть темы, которые связывают книгу в единое целое и которые служат раскрытию ее замысла.

Прежде чем рассмотреть книгу «Деяний» как таковую, важно понять, как она увязывается с общим взглядом Луки на историю, потому что и в своем Евангелии, и в «Деяниях Апостолов» (второй части его двухтомного труда) он ясно показывает нам, что он не только писатель, но и богослов, и истолкователь истории· Для него история как бы распадается на три основных периода, Первый — это время «Закона и Пророков», которое завершилось деятельностью Иоанна Крестителя (Лк 16.16).

Второй период в его понимании охватывает земное служение Иисуса. Хотя каждая из трех эпох важна для Божьего замысла, можно сказать, что этот второй период является самым существенным, поскольку занимает центральное место во времени. Важность первого периода состоит в том, что он ожидает и готовит этот второй период, в то время как заключительный период времени период Церкви — провозглашает значение этого события для всего человечества. Книга «Деяний» показывает начало этого третьего периода истории и объясняет его богословское значение.

Одной из наиболее заметных тем книги является географическое распространение христианства из Иерусалима до Рима. Это происходило в шесть этапов, и рассказ о каждом из них завершается суммирующим высказыванием Луки. На первом этапе внимание обращено на церковь в Иерусалиме и проповедь Петра; рассказ завершается следующим замечанием: «И слово Божие росло, и сильно умножалось число учеников в Иерусалиме, и очень много священников подчинялось вере» (Ст. 6, 7).

На следующем этапе христианское учение распространилось по всей Палестине, и рассказ об этом завершается словами: «Итак церковь по всей Иудее, Галилее и Самарии имела мир, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и утешением Святого Духа умножалась» (ст. 9, 31).

Третий этап был завершен, когда ученики принесли Благую Весть в Антиохию, Лука заканчивает рассказ об этом периоде наблюдением: «А слово Божие росло и распространялось» (ст. 12, 24),

Затем церковь выходит за границы Сирии и достигает Малой Азии, В конце этого рассказа Лука замечает: «И церкви утверждались в вере и численно возрастали с каждым днем» (Ст. 16, 5).

На пятом этапе развития церковь распространяется до Европы, причем особое внимание привлекается к деятельности Павла в Коринфе и Ефесе, Об этой деятельности «Деяния» говорят: «С такой силой Господне слово возрастало и укреплялось» (ст. 19.20).

Наконец, Евангелие достигает Рима, и здесь резюме показывает, что в распространении христианского учения до Рима Лука все время видел нечто большее, чем географический фактор: «проповедуя Царство Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением беспрепятственно» (ст. 28.31). Слово, переводимое как «беспрепятственно», является последним словом в книге, и оно служит ключом к пониманию замысла Луки при написании «Деяний». Буквально это слово значит что-то вроде «не встречая помех» и, как кажется, отражает двоякое понимание его Лукой: богословское и политическое. Лука намеревался показать, что Евангелию больше не мешает узкий, националистический кругозор первых апостолов и что в самом Риме, центре римского правления, Павлу позволяется проповедовать без помех. Сейчас следует кратко остановиться на том, как Лука изложил эти две темы в историческом повествовании и как они достигли кульминации тогда, когда Евангелие достигло Рима.

Взгляды апостолов надлежащим образом отражены в начале книги: «Господи, не в это ли время восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» (ст. 1.6). И, хотя события дня Пятидесятницы свидетельствовали об универсальном характере откровения, проповедуемого Господом, большинство членов церкви в Иерусалиме не смогли понять этого. Интересно замечание о том, что распространение откровения за пределами Палестины не было делом апостолов и что даже, излагая его Корнилию, Петр испытывал сильный страх и волнение. Более того, после того как в первой главе был приведен список апостолов, девять из них больше не упоминаются в сочинении, о Иакове и Иоанне говорится очень кратко, а Петр сходит со сцены после двенадцатой главы.

Все это указывает на то, что Лука не считал, что апостолы активно участвовали в распространении Евангелия за границами иудейского мира. Первым, кто на самом деле увидел универсальный характер христианской веры, был Стефан, но он был побит камнями в Иерусалиме, и о последующих событиях Лука говорит: «И разразилось в тот день великое гонение на церковь Иерусалимскую, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии» (ст. 8.1).

В результате гонений в Иерусалиме Филипп, один из семи первых диаконов, принес откровение в Самарию. Хотя в расовом и религиозном отношении самаритяне были родственны евреям, они были их решительными врагами. Поэтому провозглашение откровения в Самарии вызвало некоторую тревогу у апостолов, и они послали туда с расследованием Петра и Иоанна. Тем не менее принятие самаритянами Благой Вести явилось свидетельством того, что Бог одобрил проповедь Евангелия кому-то помимо евреев.

В той же восьмой главе отмечен еще один шаг в переносе христианского учения за пределы иудейского мира. Хотя эфиопский евнух принял Бога иудеев, евреи не могли признать его как полностью новообращенного из-за его физического состояния. Но Филипп провозгласил ему откровение, и евнух принял учение Иисуса Христа.

Третий шаг в освобождении Евангелия был сделан, когда Бог внушил Петру посетить Корнилия. Он не был евреем и, хотя и преданный иудейской вере, так и не стал полностью обращенным. Он уверовал в проповедь, и к удивлению верующих-евреев Бог проявил свое одобрение, послав Святого Духа. Весть об этом дошла до церкви в Иерусалиме, и ее члены опять были расстроены этим. Но, когда Петр подробно рассказал им о том, что произошло, они ответили: «видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (ст. 11.18). Однако совершенно очевидно, что члены иерусалимской церкви либо не смогли понять все значение такого решения Бога, либо не захотели задуматься над его скрытым смыслом, так как нет никаких указаний на то, что они начали активно проповедовать откровение неевреям.

Заключительная стадия распространения Евангелия наступила тогда, когда началась его проповедь в Антиохии, преимущественно нееврейском городе. И суть этого события состояла в том, что возможность уверовать предлагалась не отдельным лицам, ранее каким-то образом связанным с иудейской верой, но целой группе неевреев, не имевших раньше никакого отношения к иудаизму.