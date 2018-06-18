Книга является второй в этой серии, переведенной и адаптированной для русского переводчика.

Как и в первой книге (см. «Комментарии к Евангелию от Матфея. Пособие для переводчиков Священного Писания». М., Российское Библейское Общество, 1998), адаптация касалась прежде всего замены перевода RSV, лежащего в основе английского оригинала, на перевод епископа Кассиана с указанием вариантов Синодального перевода (подробнее см. раздел «От редакции» в «Комментариях к Евангелию от Матфея»).

При анализе различных возможностей понимания того или иного места текста Писания учитывались все имеющиеся в нашем распоряжении русские переводы Евангелия от Луки.

Настоящий комментарий предполагает, что читатель уже знаком с предыдущей книгой и поэтому достаточно подготовлен к работе не только с подобного рода справочной литературой, но и с самим греческим текстом.

Перевод с англ. под редакцией А.Л. Хосроева

По методике и структуре эта книга аналогична «Комментариям к Евангелию от Марка», подготовленному Р. Братчером и Ю. Найдой (= ТН-Мк, см. Список сокращений), но отличается от него тем, что не затрагивает проблем текста и пунктуации. Публикация The Greek New Testament (GNT) с обширным критическим аппаратом и материалами по этим вопросам позволяет не рассматривать их в данной работе.

Предполагается, что читатель будет иметь под рукой не только ТН-Мк (русская адаптация которого также подготовлена и запланирована к печати в 1999 г.), но и ряд других справочных изданий. Помимо литературы, приведенной в Списке сокращений, это в первую очередь работа Е. А. Nida and C. R. Taber, The Theory and Practice of Translation (Leiden, 1969), а также A New Testament Wordbook for Translators в двух выпусках: 1) R. G. Bratcher, Some Exegetical Articles in Preliminary Form (New York, American Bible Society, 1964) и 2) E. A. Nida, Some Translational Articles in Preliminary Form (New York, American Bible Society, 1966).

Раздел ТОЛКОВАНИЕ призван разъяснить значение греческого текста с учетом возможных проблем при переводе. Богословские и исторические вопросы затрагиваются только в тех случаях, когда они имеют непосредственное значение для перевода. Предполагается, что у переводчика всегда есть под рукой один или несколько комментариев, поэтому иногда встречаются отсылки к комментариям в общем виде или к конкретной работе с указанием автора. По практическим соображениям мы ограничились ссылками только на те словари, грамматики и научные труды, которые упомянуты в Списке сокращений.

Достаточное внимание уделялось анализу синтаксической структуры греческих предложений. В тех случаях, когда приводятся различные возможные варианты перевода или интерпретации, как правило, указывается наиболее предпочтительный из них, хотя подробная аргументация такого выбора дается только изредка. Для того чтобы представить и рассмотреть свидетельства в пользу тех или иных вариантов и изложить господствующую в ученых кругах точку зрения, потребовался бы еще один том. Из–за отсутствия такой аргументации указания на предпочтительность какого–либо варианта могут показаться произвольными или необоснованными, но они приводятся только для тех переводчиков, которые не могут сами остановиться на одной из альтернатив.

Греческий текст цитируется для первичного и вторичного уровней комментирования. Если какое–либо слово встречается в Евангелии всего один раз, это всегда отмечается и при необходимости это слово объясняется. Те слова, которые встречаются в Евангелии дважды, обычно объясняются при первом их употреблении и дается отсылка ко второму случаю. Там, где слово встречается во второй раз, приводится отсылка к первому случаю, если это представляется полезным. Если слово встречается в двух следующих один за другим стихах, это считается одним случаем употребления.

Рассмотрение проблем перевода каждого стиха или ряда стихов исходит из интерпретации, приведенной в предшествующем разделе ТОЛКОВАНИЕ. и эти два раздела не следует использовать в отрыве один от другого. Второстепенная альтернатива, отмеченная в разделе ТОЛКОВАНИЕ как возможная, но не предпочтительная, в разделе ПЕРЕВОД не рассматривается, если только она не была принята во многих привлеченных для сравнения переводах.

Раздел ПЕРЕВОД имеет целью 1) помочь переводчику избавиться от чувства необходимости следовать формальным лингвистическим характеристикам языка оригинала и 2) предупредить его о проблемах, с которыми он может столкнуться при поиске наиболее эквивалентных вариантов передачи лексики, синтаксических конструкций, структуры главного и придаточных предложений, стиля. Значительное место в этом разделе занимают примеры и/или цитаты. Первые призваны показать, как могут быть решены определенные проблемы, а вторые — как эти или аналогичные проблемы уже были решены другими переводчиками. Цитаты из переводов на языки малых народов даются обычно в весьма буквальном переводе с английского, и при чтении и оценке таких обратных переводов не следует забывать об их приблизительности (см. ВТ, 196).

При использовании этого пособия переводчику не следует просто имитировать предложенные решения на языке, на который он делает перевод. Он должен всегда опираться на здравый смысл, принимая во внимание специфические лингвистические характеристики и возможности языка перевода и его типичные отличия от греческого, английского или русского языков.

Прежде всего ему нужно помнить, что в языке, на который осуществляется перевод, могут потребоваться гораздо менее радикальные преобразования, перестановки и изменения, чем те, что нашли отражение в приведенных примерах и цитатах, по той простой причине, что это пособие имеет тенденцию привлекать внимание к довольно крайним решениям, так как именно в этих случаях можно наиболее наглядно осветить рассматриваемые проблемы. Многим переводчикам, например, придется разбить на части длинное и сложное предложение в стихах Лк 1.1–4, но эти преобразования вряд ли будут столь радикальными, как в цитатах, приведенных в разделе, посвященном этому отрывку.

Можно сказать, что перевод — это искусство, основанное на технике. Настоящее пособие призвано познакомить с техникой, но оно не может научить искусству. Последнее должно возникнуть из глубокого знания источника в сочетании с тем, как переводчик чувствует «дух» языка, на который делает перевод, с его опытом в творческом использовании этого языка, с его знакомством с жизнью, идеалами, представлениями и культурой носителей этого языка.