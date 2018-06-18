Предлагаемая книга является третьей, публикуемой в этой серии. В русский перевод данного пособия, так же, как и в двух предыдущих случаях (см. «Пособие для переводчика. Евангелие от Матфея». М., РБО, 1998 и «Пособие для переводчика. Евангелие от Луки». М., РБО, 1999), потребовалось внести ряд изменений и дополнений. Изменения касались прежде всего замены перевода RSV, положенного в основу английского оригинала, на перевод епископа Кассиана (ЕК). Внутри текста ЕК в скобках иногда давались варианты Синодального перевода (СП), который по-прежнему остается в России самым распространенным: варианты приводились только в тех случаях, когда расхождения между ЕК и СП, прежде всего лексикостилистические, были значительными; например, Мк 1.3: «...прямыми делайте пути Его (сделайте стези Ему — СП)».

Роберт Братчер - Юджин Найда - Комментарии к Евангелию от Марка - Пособие для переводчиков Священного Писания

М., РБО, 2001

ISBN 5-85524-132-7 (рус.) ISBN 0-8267-0135-3 (англ.)

Перевод с англ. под редакцией А.Л. Хосроева

Переводчики: Я.В. Васильков, А.М. Кабанов, В.В. Полосин

A TRANSLATOR’S HANDBOOK on THE GOSPEL OF MARK by ROBERT G. BRATCHER and EUGENE A. NIDA UNITED BIBLE SOCIETIES London, New York, Stuttgart Братчер - Найда - Комментарии к Евангелию от Марка - Пособие для переводчиков Священного Писания - Введение



Эта книга разделена на две основные части: первая, в которой говорится о проблемах текста, пунктуации и толкования, написана Р. Братчером, вторая, посвященная тому, каким образом различные значения могут переводиться на другие языки, составлена Ю.Найдой. Несмотря на то, что было совершенно невозможно дать исчерпывающее изложение проблем толкования или перевода, авторы, пользуясь великодушной помощью многих переводчиков и коллег, попытались, по крайней мере, показать некоторые из них и наиболее удачные их решения.



Хотя проблемы текста невозможно изложить исчерпывающим образом, авторы сочли необходимым познакомить переводчика с важнейшими из них. В комментариях этого рода давались отсылки только к наиболее важным печатным изданиям греческого текста и, реже, к оригинальным рукописям и ранним переводам Нового Завета.



Учитывая по-прежнему широкое использование Textus Receptus (лежащего в основе перевода короля Иакова, 1611 г., и многих других переводов на европейские языки) авторы решили, что переводчик должен сам увидеть, в подходящей форме, варианты Textus Receptus, которые сегодня отвергаются большинством критических изданий греческого текста.



Ясно, что такого рода замечания в этом «Пособии» призваны лишь информировать переводчика о проблемах текста и позволить ему выяснить позицию наиболее важных современных критических изданий в отношении сомнительных вариантов. Хорошо известно, что вся пунктуация представляет собой плод творчества издателей, поскольку в греческих рукописях она отсутствует. В этом вопросе в большинстве случаев издатели согласны друг с другом; в тех же случаях, когда существуют разногласия, которые отражаются на смысле греческого текста, авторами приводились различные варианты пунктуации (ср., например, стихи 1.1, 8.18).Здесь стоит вкратце остановится на происхождении и характере Textus Receptus. Первый печатный греческий текст Нового Завета был подготовлен Эразмом Роттердамским в 1516 г.

По инициативе базельского издателя Фробена, он спешно подготовил текст с тем чтобы напечатать его до публикации греческого текста Complutensian Polyglot. При подготовке текста Эразм использовал очень немногие греческие рукописи, ни одна из которых не была старше X в., а некоторые датировались даже XVI в.: основной рукописью для Евангелий служила рукопись XV в.; для Деяний и Посланий — XIII или XIV вв.; для Откровения в его распоряжении была всего одна рукопись XII в. Поскольку в этой рукописи отсутствовали последние 6 стихов, Эразм сам перевел их с латинского на греческий и включил в свой текст.

Другие издания его Нового Завета вышли в 1519, 1522, 1527 и 1535 гг.



Парижский издатель Робер Этьенн (в латинизированной форме Stephanus) и его сын Анри в 1546 г. опубликовали греческий текст Нового Завета, в основном воспроизводя текст Эразма; дальнейшие издания последовали в 1549, 1550 и 1551 гг. В последнее издание, вышедшее в Париже, Этьен ввел деление текста на стихи, принятое и до сих пор.



Теодор Беза из Женевы с 1565 по 1611 выпустил несколько изданий греческого Нового Завета, основанных прежде всего на 4-м издании Этьена.



Братья Бонавентура и Абрахам из Лейдена в 1624 г. выпустили свое первое издание, следуя тексту Безы, Их второе издание 1633 г. содержало типичную издательскую «саморекламу», которая, однако, оказала гораздо болеее вредный эффект, чем большинство подобных реклам. Издатели сказали о своем издании; Textum ergo habes nunc ab omnibus receptum, in quo nihil immutatum aut corruptum damus («Поэтому текст, который ты теперь имеешь, принят всеми, и в нем мы не даем ничего измененного или искаженного»). Этому изданию предстояло стать знаменитым Textus Receptus, основой почти всех главных переводов Нового Завета в XIX в. (В Англии в качестве Textus Receptus выступает 3-е издание Этьена 1550 г.3 практически идентичное изданию Эльзевиров 1633 г.; по подсчету между ними существует всего 287 различий).



Таким образом, Textus Receptus представляет собой позднее и искаженное издание греческого Нового Завета, основанное на второстепенных рукописях. Он содержит множество изменений. Хотя некоторые более старые и более надежные рукописи были доступны и в то время, большинство издателей удовлетворялось простым воспроизведением работы Эразма с небольшими изменениями, основанными на издании Complutensian и некоторых других греческих рукописях.



Следуя таким работам, как Mill, Bentley, Bengel, Griesbach, Lachmann, Tregelles Tischendorf, Hort, Westcott, Weiss и т.д., нынешние издания греческого Нового Завета — из которых сейчас наиболее широко используются издания Nestle—Aland и GNT, — основываются на гораздо более старых и надежных греческих рукописях (например, Codex Vaticanus, Sinaiticus и Alexandrinus), а также на папирусных фрагментах (например, в коллекциях Честер Битги и Мартина Бодмера), Они датируются II—V вв. и позволяют современному издателю греческого Нового Завета подготовить текст гораздо более аккуратный, чем Textus Receptus. Ранние переводы и цитаты в трудах отцов церкви также дают множество свидетельств для реконструкции оригинального текста.