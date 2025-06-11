Метою цього невеличкого видання є розважання над тим, що має найбільше значення для нас як духовних людей і віруючих християн. Написане світським теологом з погляду звичайної світської людини, воно виражає свідчення віри у простий та зрозумілий спосіб. Ця праця ґрунтується на прямих цитатах та непрямих посиланнях на Святе Письмо, особливо на слова Ісуса Христа. Саме Він виявив нам таємну силу своїх слів. «Ті слова, що їх я вимовив до вас, вони й життя». Чимало з цих роздумів вже виливалися на папері, коли автор був ще зовсім молодим, а тепер їх переглянуто і доповнено - у вже зрілому віці. Вони призначені стати доступною та зрозумілою духовною літературою, а також бути поживою для власних розважань. Ми свідомо уникали формальної теологічної термінології, послуговуючись натомість сучасною лексикою. Зрештою, весь Новий Завіт написано «коіп£», тобто «простою» грекою, тож і ми намагалися наслідувати її прямоту і простоту, без зайвої риторики. Також збережено спонтанність у порядку тем, бо ж саме так ми зазвичай і сприймаємо справжнє життя. З цією метою додано також коротенькі історії з життя автора, які стали для нього вікнами у світ Божого милосердя в житті простих людей. І хоча сам автор належить до Української Католицької Церкви, сподіваємось, ці сторінки можуть також бути корисними і для членів інших християнських Церков. Бажано, щоб читач заглибився у власні роздуми про найважливіше. Інколи нам складно знайти відповіді на релігійні питання, а інколи перебуваємо у піднесеному настрої завдяки пережитому духовному досвіду. В таких ситуаціях можуть спадати на думку уривки зі Святого Письма, що їх стосуються. Тоді коротка молитва або читання Святого Письма стає чи не найкращою поживою для внутрішнього християнського життя.

Креховецький Яків - Де Ти живеш, Господи?

Роздуми про найважливіше / Яків Креховецький ; пер. з англ. X. Кунець. - Львів : Свічадо, 2016. - 136 с.

ISBN 978-966-395-900-9

Креховецький Яків - Де Ти живеш, Господи? - Зміст

Передмова

Біографічна довідка