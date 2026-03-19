Книга Евелін Крістенсон «Подорож до молитви» присвячена розвитку глибокого та усвідомленого молитовного життя. Авторка розглядає молитву як духовну подорож, у якій людина поступово вчиться довіряти Богові, пізнавати Його волю та зростати у вірі.
Спираючись на біблійні принципи та власний духовний досвід, Крістенсон пояснює, як молитва допомагає знаходити внутрішній мир, отримувати духовну підтримку в труднощах і зміцнювати особисті стосунки з Богом. Вона підкреслює, що молитва — це не лише прохання, але й живе спілкування з Богом, яке змінює серце людини.
Книга буде корисною всім, хто прагне поглибити своє духовне життя, навчитися молитися більш усвідомлено та відкрити для себе силу постійного спілкування з Богом.
Евелін Крістенсон – Подорож до молитви
Пер. з англ. - Черкаси: Смірна, 2005. — 210 с. – (Для жінок, про жінок.)
ISBN 966-8617-19-3
Евелін Крістенсон – Подорож до молитви - Зміст
Вступне слово
Коли ми молимося - Найважливіше — молитва - Господи, навчи нас молитися - Перш ніж молитися за інших... - Спочатку молися, потім плануй - Завжди дякуйте за все Богові - Молитва: особиста і прилюдна - Грішу?.. Я?.. - Коли Бог відповідає - Увійти до хвали - Гріх та християнин - Прощені, як і ми прощаємо - Праведні перед Господом - У пошуках молитовної кімнати - Сова чи жайворонок? - Однодушна молитва - Бог промовляє у тиші - Святі місця - Те, чого ти не знаєш - Пріоритети - Боже бачення щодо відповіді на молитви - «Носіть тягарі один одного...» - Нічна зміна - Хибні мотиви - До Кого ми молимося - Молитва духовної боротьби - Наш відгук на Божу відповідь - Для чиєї слави? - Я цього не можу - Ми обмежуємо Бога - Молитва за душі - Серед нас - У Божій волі - Молитовний ланцюжок - Хай серце ваше буде вдячним - Медитація — справа небезпечна - Звільнення від образ - Сатана та зерно Доброї Новини - Святість - Покайся - Молитва гордого - Твоє Царство, а не моє - Що спонукає нас молитися? - Відгук - Виправляй того грішника - Надзвичайне Боже провидіння - «Я цього не хочу» - «Це не для тебе» - Ісус та покаяння - Прости себе - Хто гнівається? - «Моя воля, а не твоя» - «Хай Господь буде розкіш твоя...» - Чи готовий світ? - Відповідь, написана завчасно - Чекання - Відтинки голосу - Відтінки голосу 2 - Відтінки голосу: 3 - Розум, засліплений сатаною - Від гріха подалі - Будьте насторожі - Приклад Христа - «Що значить — покайся?» - Наступальна молитва - Наблизьтеся до Бога - Молитва долає відстані - Йдіть до Світла - Чому я маю каятися? . я? - То як мені стати?.. - Що заважає сприймати Божі відповіді - Поспілкуйтеся з Автором - Раба Господня - Значно більше - Кликати з чистим серцем - Всевідаючий Отець - Прохаємо на зле? - Бога не обманеш - Ми ніколи не бачили одне одного - Бог дає нагороду - Якби ж то ти - «Ти не виконав Моїх вимог» - Бог виправляє . /?s «А тепер слухай Мене» - «Ти ще не завершив роботу» - Утриматися? - Вдячне серце - Прийми відповідальність - Його свята присутність - Примирися з іншими - Коли Бог відмовляє - Без цього з Богом не примиришся - Чи може бути Божа воля на страждання? - Усе на добре - Відшкодування збитків - Ввірені Його волі - На що ви сподіваєтеся? - Дякую за...
