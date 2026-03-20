Кубрин - Через терпіння до слави
Ілля Кубрин – Через терпіння до слави – Міркування про страждання Ісуса Христа
Торонто, Канада: Християнське Місійне Видавництво, 1974. – 36 с.
Ілля Кубрин – Через терпіння до слави – Зміст
Через терпіння до слави
ПОЧАТОК ХРИСТОВИХ СТРАЖДАНЬ
ПРИЧИНА ХРИСТОВИХ СТРАЖДАНЬ
ІСКАРІОТСЬКИЙ ЮДА ЯК ЗНАРЯДДЯ САТАНИ
ГЕФСИМАНІЯ — ЦЕ МІСЦЕ НАЙБІЛЬШОЇ ПЕРЕМОГИ ТА СЛАВИ
ВЛАДА ТЕМРЯВИ
ГАНЕБНА СМЕРТЬ ЗРАДНИКА
ТРАГІЧНЕ ПЕРЕЖИТТЯ АПОСТОЛА ПЕТРА
ПАРАДОКСАЛЬНИЙ СУД
КРИВАВА ДОРОГА
БОЖЕСТВЕННИЙ ТРІЮМФ НАЙБІЛЬШОГО СТРАЖДАЛЬЦЯ
ЗА ГРОШІ ПРОДАЛИ ПРАВДУ
ВЕЛИКИЙ НАКАЗ
НА ГОРУ ГОЛГОФУ ХОДІМ!
КОЛИ НА ХРЕСТА ДИВЛЮСЬ
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