Кубрин - Колосок
І. Кубрин – Колосок – Цікаві оповідання і спогади
Торонто — Онтаріо — Канада: Kiev Printers Ltd., 1974. – 76 с.
І. Кубрин – Колосок – Зміст
ВСТУПНЕ СЛОВО
Частина I. ЦІКАВІ ОПОВІДАННЯ
ДІЛО ОДНОГО СКУПАРЯ
НЕЩАСЛИВИЙ ВИПАДОК З АНДРІЙКОМ
НА ВИРУБУВАННІ ЛІСУ
СПАСЕНИЙ ЛЮБОВ’Ю
ПОПЕЧЕНА РУКА
ВІДКИНУВ ПОМИЛУВАННЯ
ДВА ПОМЕРЛИ ЗА МЕНЕ
“ЗА” ЧИ “ПРОТИ”
СТАРИЙ ПРОПОВІДНИК
ЧУДОВЕ НАВЕРНЕННЯ
НЕБЕЗПЕКА... ХОРОНИСЬ!
"СПОКІЙНОЇ НОЧІ” АБО "ПРОЩАЙ”?
Частина 2. КОРОТКІ СПОГАДИ
НЕЗАБУТНЄ ВРАЖЕННЯ
КОЛИ І ЧОМУ ПОЧАВ Я ПРОПОВІДУВАТИ ЄВАНГЕЛІЮ?
ПРИЄМНА ПОДОРОЖ
ДІЛО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЛЮБОВИ
У КАРПАТСЬКИХ ГОРАХ
НА КАНАДСЬКІЙ ВІЛЬНІЙ ЗЕМЛІ
РОДИНА Л. ДЕМЧУК — НАШІ ДОБРОДІЇ
НАША ПОСТАНОВА ЗАБРАТИСЬ ДО ТОРОНТА ТА її ЦІЛЬ І ПРИЧИНА
МОЯ НЕЗАЛЕЖНА МІСІЙНА ПРАЦЯ
ЮВІЛЕЙНЕ ВІДЗНАЧЕННЯ
ДЕНЬ РАДОСТИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ
ЗГАДКА ПРО РОДИНУ М. ЧЕРВІНСЬКИХ
ДОБРОДІЙ ДАНИЇЛ РОЗНОВСЬКИЙ
СВІДЧЕННЯ ДОБРОДІЙКИ МАРІЇ ХЛІБЕЦЬКОЇ
ЗАКІНЧЕННЯ
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