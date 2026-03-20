Кубрин - Служіння християнської церкви
Проп. Ілля Кубрин – Служіння християнської церкви – Побіжне вичерпання теми у формі проповідей
Торонто, Онтаріо, Канада: Kiev Printers Ltd., 1971. – 110 с.
Проп. Ілля Кубрин – Служіння християнської церкви – Зміст
Передмова
1. ЩО Є ПОСЛАННИЦТВОМ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ?
2. КОМУ ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА ПОВИННА СЛУЖИТИ?
3. БОГ ОДНАКОВО ЧИНИТЬ ДОБРО ДЛЯ ВСІХ ЛЮДЕЙ
4. ЯК ПОВИННА СЛУЖИТИ БЛИЖНІМ ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА?
5. МАТЕРІЯЛЬНЕ СЛУЖІННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ
6. ВЗІРЦЕВІ ПРИКЛАДИ ДОБРОГО СЛУЖІННЯ БЛИЖНІМ
7. РОЛЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ ПРОПОВІДНИКІВ У СЛУЖІННЮ ЦЕРКВИ
8. ЗАГРОЗА Й ОСТОРОГА ДЛЯ ЛІНИВИХ ТА САМОЛЮБНИХ ЦЕРКОВ
9. ТІЛЬКИ ХРИСТОВА ЄВАНГЕЛІЯ Є СИЛОЮ ДЛЯ СПАСІННЯ
10. ПЕРЕШКОДИ У СЛУЖІННЮ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ
11. ВЕЛИКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОЖНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ
12. НАГОРОДА ХРИСТИЯНСЬКИМ ЦЕРКВАМ ЗА ЇХНЄ СЛУЖІННЯ БЛИЖНІМ
13. ЗАКЛИК ДО ЧЕСНОГО СЛУЖІННЯ НАВКОЛИШНІМ ЛЮДЯМ
14. ВЗІРЦЕВИЙ ПРИКЛАД ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО СЛУЖІННЯ БЛИЖНІМ
15. ЗАКІНЧЕННЯ
Пісня
Подяка
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