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Кубрин - Служіння християнської церкви

Кубрин - Служіння християнської церкви
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, **Ecclesiology Faith Experience

Проп. Ілля Кубрин – Служіння християнської церкви – Побіжне вичерпання теми у формі проповідей

Торонто, Онтаріо, Канада: Kiev Printers Ltd., 1971. – 110 с.

Проп. Ілля Кубрин – Служіння християнської церкви – Зміст

Передмова

  • 1. ЩО Є ПОСЛАННИЦТВОМ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ?

  • 2. КОМУ ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА ПОВИННА СЛУЖИТИ?

  • 3. БОГ ОДНАКОВО ЧИНИТЬ ДОБРО ДЛЯ ВСІХ ЛЮДЕЙ

  • 4. ЯК ПОВИННА СЛУЖИТИ БЛИЖНІМ ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА?

  • 5. МАТЕРІЯЛЬНЕ СЛУЖІННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

  • 6. ВЗІРЦЕВІ ПРИКЛАДИ ДОБРОГО СЛУЖІННЯ БЛИЖНІМ

  • 7. РОЛЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ ПРОПОВІДНИКІВ У СЛУЖІННЮ ЦЕРКВИ

  • 8. ЗАГРОЗА Й ОСТОРОГА ДЛЯ ЛІНИВИХ ТА САМОЛЮБНИХ ЦЕРКОВ

  • 9. ТІЛЬКИ ХРИСТОВА ЄВАНГЕЛІЯ Є СИЛОЮ ДЛЯ СПАСІННЯ

  • 10. ПЕРЕШКОДИ У СЛУЖІННЮ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

  • 11. ВЕЛИКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОЖНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

  • 12. НАГОРОДА ХРИСТИЯНСЬКИМ ЦЕРКВАМ ЗА ЇХНЄ СЛУЖІННЯ БЛИЖНІМ

  • 13. ЗАКЛИК ДО ЧЕСНОГО СЛУЖІННЯ НАВКОЛИШНІМ ЛЮДЯМ

  • 14. ВЗІРЦЕВИЙ ПРИКЛАД ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО СЛУЖІННЯ БЛИЖНІМ

  • 15. ЗАКІНЧЕННЯ

Пісня

Подяка

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Rating 5.0 / 5
Added 20.03.2026
Author AlexDigger
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