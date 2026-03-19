Кубрин - Євангельські новини

Збірка «Євангельські новини» Іллі Кубрина, видана у Торонто, є яскравим зразком української емігрантської духовної публіцистики другої половини XX століття. Автор ставить за мету не лише донести біблійні істини до української діаспори, а й осмислити долю свого народу, його культуру та історію крізь призму Євангелія. Основна ідея твору полягає у нерозривному зв'язку між особистою вірою, соціальною справедливістю та національною ідентичністю, де пізнання Бога безпосередньо втілюється у праведних вчинках та любові до ближнього.

Книга охоплює широке коло питань: від глибоких екзегетичних роздумів над постаттю Лота до актуальних дискусій про матеріалізм, єресі та природу сумніву. Кубрин приділяє значну увагу внутрішньому життю церкви, аналізуючи причини конфліктів та психологію людського гніву, водночас звертаючись до історичної пам'яті українців у нарисі про «останній день старих богів України». Автор майстерно вплітає у духовний контекст наукові погляди на Книгу Псалмів та відгуки іноземців про Україну, створюючи цілісну картину світу, де віра є фундаментом для відповіді на виклики сучасності.

Текст написаний живою, щирою та інтелектуально насиченою мовою, притаманною українській інтелектуальній еліті в еміграції. Ілля Кубрин виступає не лише як проповідник, а й як уважний спостерігач, який через «цікаві листи з України» підтримує зв'язок із рідною землею та її болями. Робота служить важливим історичним та духовним документом, що допомагає зрозуміти, як українське християнство зберігало свою самобутність та шукало відповіді на вічні питання у відриві від батьківщини. Це читання надихає на усвідомлення того, що найбільша заповідь любові є універсальним ключем до розв'язання як особистих, так і загальнонаціональних проблем.

Торонто, Онтаріо, Канада, 1978. – 44 с.

