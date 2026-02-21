Книга Володимира Кучера «Жива Церква» — це глибоке богословське та практичне роздумування про природу, місію та внутрішній устрій християнської громади. Автор відходить від розуміння церкви як формальної організації чи культової споруди, акцентуючи увагу на біблійному образі «Тіла Христового» — органічного, динамічного та сповненого життя союзу віруючих. Головна мета книги — пробудити в читачеві усвідомлення того, що церква є живою лише тоді, коли кожен її член функціонує відповідно до свого покликання та дарів Святого Духа.

Кучер детально аналізує ознаки «здорової» та «хворої» громади, спираючись на новозавітні стандарти. Він розглядає такі аспекти, як щире поклоніння, глибоке вивчення Писання, якість братніх взаємин та дієвість благовістя. Автор наголошує, що життя церкви не повинно обмежуватися стінами молитовного будинку; вона покликана проявлятися у перетворенні суспільства через практичну любов і служіння. Книга містить багато порад щодо розвитку лідерства та залучення молоді до життя громади.

Особлива увага у праці приділяється темі духовного оновлення та реформації серця. Володимир Кучер стверджує, що «жива церква» починається з особистого покаяння та ревності кожного окремого християнина. Книга написана доступною мовою, сповнена яскравих прикладів та закликів до дії, що робить її цінним посібником як для церковних лідерів, так і для рядових віруючих, які прагнуть справжнього духовного зростання у своїй помісній громаді.

Володимир Кучер – Жива Церква

Гамільтон – Канада, 1968. – Toronto: Harmony Printing Ltd.– 94 с.

Володимир Кучер – Жива Церква – Зміст

Передмова

Слово від Видавництва

Жива Церква (вірш)