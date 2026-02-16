Кулаков - Книга Даниила - Книга двенадцати

Издания Книги Даниила и Книги двенадцати (малых пророков) в современном русском переводе представляют собой результат многолетней работы ведущих библеистов и филологов. Основная цель этих изданий — передать смысл древних текстов на живом, понятном современном языке, сохраняя при этом поэтическую структуру и богословскую глубину оригиналов. В отличие от Синодального перевода, здесь используются достижения современной текстологии и археологии, что позволяет прояснить многие трудные для понимания места, связанные с историческим контекстом и редкими древнееврейскими и арамейскими идиомами.

В Книге Даниила переводчики уделяют особое внимание передаче апокалиптических образов и смене языков (с древнееврейского на арамейский и обратно), что подчеркивает универсальный характер Божьего владычества над империями. Книга двенадцати в современном переводе позволяет по-новому услышать голоса пророков — от гневных обличений Амоса до трогательных призывов Осии и эсхатологических видений Захарии. Тексты сопровождаются научными комментариями, которые объясняют культурные реалии того времени, делая пророческое слово актуальным для современного читателя, стремящегося понять Божий замысел в истории.

Перевод с древнееврейского и арамейского и примечания Института перевода Библии в Заокском под редакцией доктора богословия М.П. Кулакова, доктора философии М. М. Кулакова.

Книга Даниила, Книга двенадцати в современном русском переводе

Перевод, примечания, подзаголовки Институт перевода Библии в Заокском, 2011/ - 241 c.

Предисловие. М. М. Кулаков

ISBN 978-5-86847-791-1

Кулаков М. М. - Книга Даниила, Книга двенадцати в современном русском переводе - Предисловие

«В былые времена Бог о многом уже поведал отцам нашим подробно и в самых разных Своих обращениях к ним через пророков. В последние же дни мира сего Он говорил нам через Сына Своего, Коего соделал наследником всего» (Евр 1:1, 2).

Слова, исполненные глубочайшего смысла, которые изрек Бог: «Вернитесь ко Мне... и Я вернусь к вам...» (Зах 1:3; Мал 3:7), «Вернись к Господу, Богу своему!.. Возвращайтесь к Господу...» (Ос 14:2, 3) - сквозь века обращены к каждому отдельному человеку и к каждомународу; они порой звучат, как набат, пробуждают от душевной спячки и вызывают жажду услышать Бога и желание откликнуться на Его зов.

Сам Христос свидетельствовал о том, что еще до Его пришествия, в эпоху Ветхого Завета, Бог, движимый любовью к Своему творению, влек человека к восстановлению отношений, которые были разрушены в результате грехопадения, и открывал Свою волю через избранных Им мужей.

Пророки древнего Израиля - это бесстрашные вестники Божьи, неподкупные правдолюбцы, посредники междуБогом и Его народом. Их вестидовольно часто, как правило, начинаются словами «так говорит Господь». Они зовут к подлинному внутреннему единению человека с Богом, восстановлению Завета, Союза между Богом и Его народом и содержат предсказания о грядущем в мир Мессии и о созидании на земле и в душах людей Царства Божьего.

Пророки являют нам Господа, который любит человека неизменной любовью. Он ожидаетбезраздельной преданности Себе и совершенно не примирим ко всякому греху. Озабоченный глубиной нравственного падения древнего Израиля и окружающих его народов, Господь побуждал пророков призывать Его народ к покаянию и предостерегал о губительных последствиях богоотступничества и грядущем возмездии всем угнетающим слабого и беззащитного. Бог вступается за свой народ и дарует спасение - эта весть звучит в каждом пророческом слове. Вот, пожалуй, главное, о чем повествуют двенадцать древних пророческих книг, некогда объединенных в единый свиток.

Имена этих библейских пророков, яркие образы, представленные в их текстах, полные глубокого смысла идеи и выражения прочно вошли в жизнь каждого любящего Священное Писание человека и оставили глубокий след в литературе, искусстве и духовном сознании народов.