Кулик (Ясенець) - Теологія для хрестоносців
Книга священноієрея Ярослава Кулика (Ясенця) «Теологія для хрестоносців» — це радикальний інтелектуальний маніфест, що розглядає богослов'я не як абстрактну дисципліну, а як стратегічне питання національної безпеки. Автор виступає з гострою критикою сучасної ліберальної демократії, вказуючи на її неспроможність перед викликами пандемій та політичного популізму. Замість «суспільства споживання» він пропонує ідеал спільноти, заснованої на християнських чеснотах, дисципліні та усвідомленні «Ціни нашого спасіння».
Видання охоплює широкий спектр тем: від фундаментальної філософії та бібліїстики до релігійної метафізики й антропології. Автор детально розбирає поняття душі, гідності людської особи та таїнства смерті, протиставляючи їх матеріалістичному погляду. Особливий інтерес викликає розділ, присвячений «християнському погляду на війну та оборону», де обґрунтовується право і обов'язок захисту Батьківщини, що є надзвичайно актуальним для сучасної України. Теологія тут постає як зброя духу, необхідна для «Останнього Істинного Бунту» проти нігілізму та маніпуляцій еліт.
Книга закликає до революційного переосмислення суспільного устрою, повертаючись до витоків — до «Демосу» як сукупності відповідальних і доброчесних громадян. Додатки про першу цивілізацію та роздуми про «Місто небесне» додають праці історіософської глибини. Це видання для тих, хто не боїться йти «вузькими воротами» і шукає відповіді на питання: як жити далі в епоху глобальних потрясінь, зберігаючи вірність Христу та нації.
Священноієрей Ярослав Кулик (Ясенець) — Теологія для хрестоносців
Київ: Книжкова майстерня. — 222 с.
Ярослав Кулик — Теологія для хрестоносців — Зміст
Фундамент: Теологія як безпека, роль віри та історія філософської думки.
Божественне та людське:
Богослов'я: Бібліїстика, Теодіцея (виправдання Бога) та Сотеріологія (вчення про спасіння).
Антропологія: Природа духу, душі і тіла; пояснення нематеріальності душі.
Етика: Гідність особи, питання любові, подружжя та сенс чернецтва.
Політика та війна:
Християнський мечник: Погляд на самозахист, оборону та право на війну.
Церква і світ: Чому Церква не може бути «відкритою» та критика демократичних симулякрів.
Історіософія: Глобальний процес як Божа справа, «Місто небесне» та витоки цивілізації (Герман Вірт).
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