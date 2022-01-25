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Кун - Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима

Николай Кун - Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. Самое полное оригинальное издание
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

Вначале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. В нем заключался источник жизни всего Мира. Все возникло из безграничного Хаоса — весь мир и бессмертные боги. Из Хаоса произошла и богиня Земля-Гайя. Широко раскинулась она могучая, дающая в своем благодатном лоне жизнь всему, что живет и растет на ней. Далеко же под Землей, так далеко, как далеко от нас необъятное, светлое небо, в неизмеримой глубине родился мрачный Тартар — ужасная бездна, полная вечной тьмы. Из Хаоса, источника жизни, родилась и могучая сила, все оживляющая, — Лю- бовь-Эрос. Начал создаваться мир. Безграничный Хаос породил вечный Мрак-Эреб, и темную Ночь-Нюкту. А от Ночи и Эреба произошли вечный Свет-Эфир и радостный светлый День-Гемера. Свет разлился по миру, и стали сменять друг друга Ночь и День. Могучая, благодатная Земля породила из своего лона беспредельное голубое Небо-Урана, и раскинулось Небо над Землей. Гордо поднялись к нему высокие Горы, рожденные Землей, и разлилось широко вечно шумящее Море. Матерью Землей рождены Небо, Горы и Море, и нет у них отца.

Воцарился Уран-Небо в мире. Он взял себе в жены благодатную Землю. Шесть сыновей и шесть дочерей — могучих грозных титанов — было у Урана и Вайи. Их сын, титан Океан, обтекающий, подобно безбрежной реке, всю землю, и богиня Фетида породили на свет все реки, которые катят свои волны к морю, и морских богинь океанид. Титан же Гипперион и Тейя дали миру детей: Солнце—Гелиоса, Луну—Селену и румяную Зарю — розоперстую Эос (Аврора). От Астрея и Эос произошли все звезды, что горят на темном ночном небе, и все ветры: бурный северный ветер Борей, восточный Эвр, влажный южный Нот и западный нежный ветер Зефир, несущий обильные дождем тучи.

Кроме титанов, породила могучая Земля трех великанов—циклопов с одним глазом во лбу и трех, громадных, как горы, пятидесятиголовых великанов — сторуких (гекатонхейров), названных так потому, что сто рук было у каждого из них. Против их ужасной силы ничто не может устоять, их стихийная сила не знает предела.

Возненавидел Уран своих детей-великанов, он не хотел их видеть; в недра богини Земли заключил он их в глубоком мраке и не позволил им выходить на свет. Страдала мать их Земля. Ее давило это страшное бремя, заключенное в ее недрах. Приготовила она из железа острый серп, вызвала детей своих, титанов, и убеждала их восстать против отца Урана, но они боялись поднять руку на отца. Только младший из них, коварный Крон (Сатурн), хитростью низверг своего отца. Он лишил отца силы и отнял у него власть. Упали капли крови Урана на землю, а из них народились неутомимые богини мщения Эринии (Фурии) и змееногие великаны-гиганты. А богиня Ночь, под покровом которой совершил свое злодеяние Крон, родила ему в наказание целый сонм ужасных божеств: Таната — смерть, Эриду — раздор, Апату — обман, Кер — уничтожение, Гипнос — сон, рой мрачных, тяжелых снов, не знающую пощады Немесиду — отмщение за преступления—и много других. Ужас, раздоры, обман, борьбу и несчастие внесли они в мир, где воцарился на троне своего отца Крон.

ЗЕВС (ЮПИТЕР)

Рождение Зевса. Крон не был уверен, что власть навсегда останется в его руках. Он боялся, что и против него восстанут дети и обрекут его на ту же участь, на какую обрек он своего отца Урана. Он боялся своих детей. И велел Крон жене своей Рее (Опс) приносить ему рождавшихся детей и безжалостно проглатывал их. В ужас приходила Рея, видя судьбу детей своих. Уже пятерых проглотил Крон: Гестию, Деметру Геру (Юнону), Гадеса (Плутона) и Посейдона (Нептуна).

Не хотела Рея потерять и последнего своего ребенка. По совету своих родителей Урана-Неба и Гайи-Земли, удалилась она на остров Крит, и там, в глубокой пещере, родился у нее ее младший сын Зевс. В этой пещере скрыла Рея своего сына от жестокого отца, а ему дала проглотить вместо сына длинный камень, завернутый в пеленки. Не подозревал Крон, что он обманут своей женой.

А Зевс тем временем рос на Крите. Нимфы Адрастея и Идея лелеяли маленького Зевса, они вскормили его молоком божественной козы Амалфеи. Пчелы носили мед маленькому Зевсу со склонов высокой горы Дикты. У входа же в пещеру юные куреты ударяли в щиты мечами всякий раз, когда маленький Зевс плакал, чтобы не услыхал его плача Крон и не постигла бы Зевса участь его братьев и сестер.

Зевс свергает Крона. Борьба богов-олимпийцев с титанами. Вырос и возмужал прекрасный и могучий бог Зевс. Он восстал против своего отца и заставил его вернуть опять на свет проглоченных им детей. Одного за другим изверг из уст Крон своих детей-богов, прекрасных и светлых. Начали они борьбу с Кроном и титанами за власть над миром.

Ужасна и упорна была эта борьба. Дети Крона утвердились на высоком Олимпе. На их сторону стали и некоторые из титанов, а первыми — титан Океан и дочь его Стикс с детьми Рвением, Мощью, Силой и Победой. Возвеличил их за это Зевс. Опасна была эта борьба для богов-олимпийцев. Могучи и грозны были их противники титаны. Но Зевсу на помощь пришли циклопы. Они выковали ему громы и молнии, их метал Зевс в титанов. Десять лет уже длилась борьба, но победа не склонялась ни на ту, ни на другую сторону. Наконец решился Зевс освободить из недр земли сторуких великанов-гекатонхейров; он их призвал на помощь. Ужасные, громадные, как горы, вышли они из недр земли и ринулись в бой. Целые скалы отрывали они от гор и бросали их в титанов. Сотнями летели скалы навстречу титанам, когда они подступали к Олимпу. Стонала земля, грохот наполнил воздух, все кругом колебалось. Даже Тар- тар содрогался от этой борьбы. Зевс метал одну за другой пламенные молнии и оглушительно рокочущие громы. Огонь охватил всю землю, моря кипели, дым и смрад заволокли все густой пеленой. Дрогнули, наконец, могучие титаны. Сломлена была их сила, они были побеждены. Олимпийцы сковали их и низвергли в мрачный Тартар, в вековечную тьму. У медных несокрушимых врат Тартара на стражу стали сторукие великаны-гекатонхейры, и стерегут они, чтобы не вырвались опять на свободу из Тартара могучие титаны. Власть титанов в мире миновала.

Борьба Зевса с Тифоном. Но не окончилась этим борьба. Разгневалась Гайя-Земля на олимпийца Зевса за то, что он так сурово поступил с ее побежденными детьми-титанами. Она вступила в брак с мрачным Тартаром и произвела на свет ужасное стоголовое чудовище Тифона. Громадный, с сотней драконовых голов, поднялся Тифон из недр земли. Диким воем всколебал он воздух. Лай собак, человеческие голоса, рев разъяренного быка, рыканье льва слышались в этом вое. Бурное пламя клубилось вокруг Тифона, и колебалась земля под его тяжелыми шагами. Содрогнулись от ужаса боги. Но смело ринулся в бой Зевс-громовержец, и загорелся бой. Засверкала опять молния в руках Зевса, раздались раскаты грома. Земля и небесный свод сотряслись до основания. Ярким пламенем вспыхнула опять земля, как и во время борьбы с титанами. Моря кипели от одного приближения Тифона. Сотнями сыпались огненные стрелы-молнии громовержца Зевса; казалось, что от их огня горит самый воздух, и горят темные грозовые тучи. Зевс испепелил Тифону все сто голов. Рухнул Тифон на землю; от тела его исходил такой жар, что плавилось все кругом. Поднял Зевс тело Тифона и низверг в мрачный Тартар, породивший его. Но и в Тартаре грозит еще Тифон богам и всему живому. Он вызывает бури и извержения; он породил с Эхидной, полуженщиной-полузмеей, ужасного двуглавого пса Орфо, адского пса Цербера, Лернейскую гидру и Химеру, и часто колеблет Тифон землю.

Победили боги-олимпийцы своих врагов. Никто больше не мог противиться их власти. Они могли теперь спокойно править миром. Самый могущественный из них, громовержец Зевс, взял себе небо, Посейдон — море, а Гадес — подземное царство душ умерших. Земля же осталась в общем владении. Хотя и поделили сыновья Крона между собой власть над миром, но все же над всеми ими царит повелитель неба Зевс, он правит людьми и богами, он ведает всем в мире.

Николай Кун - Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. Самое полное оригинальное издание

Москва: Издатель- ство АСТ, 2016. – 493, [3] с.: ил.
ISBN 978-5-17-099027-6

Николай Кун - Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима - Содеражине

Предисловие

Часть I. ЧТО РАССКАЗЫВАЛИ ГРЕКИ И РИМЛЯНЕ О СВОИХ БОГАХ И ГЕРОЯХ

  • От автора
  • Введение

БОГИ

  • КОСМОГОНИЯ И ТЕОГОНИЯ
  • ЗЕВС (ЮПИТЕР)
  • ПОСЕЙДОН (НЕПТУН) И БОЖЕСТВА МОРЯ
  • ЦАРСТВО МРАЧНОГО ГАДЕСА (ПЛУТОНА)
  • ГЕРА (ЮНОНА)
  • АПОЛЛОН
  • АФИНА-ПАЛЛАДА (МИНЕРВА)
  • АРТЕМИДА (ДИАНА)
  • ГЕРМЕС (МЕРКУРИЙ)
  • АРЕС (МАРС), АФРОДИТА (ВЕНЕРА), ЭРОТ (АМУР, ИЛИ КУПИДОН) И ГИМЕНЕЙ
  • ГЕФЕСТ (ВУЛКАН)
  • ДЕМЕТРА (ЦЕРЕРА) И ПЕРСЕФОНА (ПРОЗЕРПИНА)
  • НОЧЬ, ЛУНА, ЗАРЯ И СОЛНЦЕ
  • ДИОНИС (ВАКХ, ИЛИ ЛИКЕР)
  • ПАН
  • ЯНУС
  • САТУРН
  • ФАВН И СИЛЬВАН
  • ВОРТУМН И ПОМОНА
  • МАРС И КВИРИН
  • ВЕСТА (ГЕСТИЯ)
  • ПЕНАТЫ, ЛАРЫ, ГЕНИИ
  • БОГИ СМЕРТИ РИМЛЯН, МАНЫ И ЛЕМУРЫ

иллюстрация из книгиГЕРОИ

  • ВЕКА И ЛЮДИ
  • ДЕВКАЛИОН И ПИРРА (ПОТОП)
  • ПРОМЕТЕЙ
  • ПАНДОРА
  • ДАНАИДЫ
  • СИЗИФ
  • БЕЛЛЕРОФОНТ
  • ЭАК
  • ПЕРСЕЙ
  • ТАНТАЛ
  • ПЕЛОПС
  • ЕВРОПА
  • КАД VI
  • ЗЕТ И АМФИОН
  • НИОБА
  • АЕДОНА
  • ГЕРАКЛ
  • КЕКРОП, ЭРИХТОНИЙ И ЭРЕХТЕЙ
  • КЕФАЛ И ПРОКРИДА
  • ПРОКНА И ФИЛОМЕЛА
  • БОРЕЙ И ОРЕЙТИЯ
  • ИОН
  • ДЕДАЛ И ИКАР
  • ТЕСЕЙ
  • МЕЛЕАГР
  • КЕИК И АЛКИОНА
  • ПОЛИФЕМ, АКИД И ГАЛАТЕЯ
  • ЭСАК И ГЕСПЕРИЯ
  • КИПАРИС
  • ЛАТОНА И ЛИКИЙСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ
  • ФИЛИМОН И БАВКИДА

Часть II. ЧТО РАССКАЗЫВАЛИ ГРЕКИ И РИМЛЯНЕ О СВОИХ БОГАХ И ГЕРОЯХ

  • Введение

АРГОНАВТЫ

  • ФРИКС И ГЕЛЛА
  • РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЯСОНА
  • ЯСОН В ИОЛКЕ
  • ЯСОН СОБИРАЕТ СПУТНИКОВ И ГОТОВИТСЯ К ПОХОДУ В КОЛХИДУ
  • АРГОНАВТЫ НА ПОЛУОСТРОВЕ КИДИКЕ
  • АРГОНАВТЫ В МИДИИ
  • АРГОНАВТЫ В ВИФИНИИ (АМИК)
  • АРГОНАВТЫ У ФИНЕЯ
  • СИМПЛЕГАДЫ
  • ОСТРОВ АРЕТИАДА И ПРИБЫТИЕ В КОЛХИДУ
  • ГЕРА И АФИНА У АФРОДИТЫ
  • ЯСОН У ДЕТА
  • АРГОНАВТЫ ОБРАЩАЮТСЯ ДА ПОМОЩЬЮ К МЕДЕЕ
  • ЯСОН ИСПОЛНЯЕТ ПОРУЧЕНИЕ ДЕТА
  • МЕДЕЯ ПОМОГАЕТ ЯСОНУ ПОХИТИТЬ ДОЛОТОЕ РУНО
  • ВОДВРАЩЕНИЕ АРГОНАВТОВ
  • ЯСОН И МЕДЕЯ В ИОЛКЕ. СМЕРТЬ ПЕЛИЯ
  • ЯСОН И МЕДЕЯ В КОРИНФЕ. СМЕРТЬ ЯСОНА

иллюстрацияИЛИАДА

  • ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА
  • НЕЛЕП И ФЕТИДА
  • СУД ПАРИСА
  • ПАРИС ПОХИЩАЕТ ПРЕКРАСНУЮ ЕЛЕНУ
  • МЕНЕЛАЙ ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ ПРОТИВ ТРОИ
  • АХИЛЛ
  • ТРОЯ
  • ГЕРОИ ГРЕЦИИ В МИДИИ
  • ГРЕКИ В АВЛИДЕ
  • ПЛАВАНИЕ ГРЕКОВ К БЕРЕГАМ ТРОИ. ФИЛОКТЕТ
  • ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ ЛЕТ ОСАДЫ ТРОИ
  • ССОРА АХИЛЛА С АГАМЕМНОНОМ
  • ЗЕВС СНОВИДЕНИЕМ ПОБУЖДАЕТ АГАМЕМНОНА ВСТУПИТЬ В БОЙ С ТРОЯНЦАМИ. ПОЕДИНОК МЕНЕЛАЯ С ПАРИСОМ
  • ПАНДАР НАРУШАЕТ КЛЯТВУ. БИТВА
  • ГЕКТОР В ТРОЕ. ПРОЩАНИЕ ГЕКТОРА С АНДРОМАХОЙ
  • ПРОДОЛЖЕНИЕ БИТВЫ. ПОЕДИНОК ГЕКТОРА С АЯКСОМ
  • ПОБЕДА ТРОЯНЦЕВ
  • АГАМЕМНОН ДЕЛАЕТ ПОПЫТКУ ПРИМИРИТЬСЯ С АХИЛЛОМ
  • ОДИССЕЙ И ДИОМЕД ОТПРАВЛЯЮТСЯ ЛАЗУТЧИКАМИ В СТАН ТРОЯНЦЕВ. КОНИ РЕСА
  • БИТВА У СТАНА ГРЕКОВ
  • БОЙ У КОРАБЛЕЙ
  • ПОДВИГИ И СМЕРТЬ ПАТРОКЛА
  • БОЙ ЗА ТЕЛО ПАТРОКЛА
  • ФЕТИДА У ГЕФЕСТА. ОРУЖИЕ АХИЛЛА
  • ПРИМИРЕНИЕ АХИЛЛА С АГАМЕМНОНОМ
  • АХИЛЛ ВСТУПАЕТ В БИТВУ С ТРОЯНЦАМИ
  • ПОЕДИНОК АХИЛЛА С ГЕКТОРОМ
  • ПОХОРОНЫ ПАТРОКЛА
  • ПРИАМ В ШАТРЕ АХИЛЛА. ПОГРЕБЕНИЕ ГЕКТОРА
  • БИТВА С АМАЗОНКАМИ. ПЕНФЕСИЛИЯ
  • БИТВА С ЭФИОПАМИ. МЕМНОН
  • СМЕРТЬ АХИЛЛА
  • СМЕРТЬ АЯКСА ТЕЛАМОНИДА
  • ФИЛОКТЕТ. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ТРОИ
  • ПАДЕНИЕ ТРОИ
  • ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРЕКОВ НА РОДИНУ

ОДИССЕЯ

  • НА ИТАКЕ В ОТСУТСТВИЕ ОДИССЕЯ ЖЕНИХИ БЕСЧИНСТВУЮТ, РАСХИЩАЯ ЕГО ИМУЩЕСТВО
  • ТЕЛЕМАХ У НЕСТОРА И У МЕНЕЛАЯ
  • ЖЕНИХИ ГОТОВЯТ ГИБЕЛЬ ТЕЛЕМАХУ, КОГДА ОН ВЕРНЕТСЯ НА ИТАКУ
  • ОДИССЕЙ ПОКИДАЕТ ОСТРОВ НИМФЫ КАЛИПСО
  • ОДИССЕЙ И НАВСИКАЯ
  • ОДИССЕЙ У ЦАРЯ АЛКИНОЯ
  • ОДИССЕЙ РАССКАЗЫВАЕТ О СВОИХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ
  • ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ НА ИТАКУ
  • ОДИССЕЙ У ЭВМЕЯ
  • ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕЛЕМАХА НА ИТАКУ
  • ТЕЛЕМАХ ПРИХОДИТ К ЭВМЕЮ. ОДИССЕЙ И ТЕЛЕМАХ
  • ОДИССЕЙ ПРИХОДИТ ПОД ВИДОМ СТРАННИКА В СВОЙ ДВОРЕЦ
  • ОДИССЕЙ И ПЕНЕЛОПА
  • ОДИССЕЙ ИЗБИВАЕТ ЖЕНИХОВ
  • ОДИССЕЙ ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕНЕЛОПЕ
  • ДУШИ ЖЕНИХОВ В ЦАРСТВЕ АИДА
  • ОДИССЕЙ У ЛАЭРТА
  • ВОССТАНИЕ ГРАЖДАН И ПРИМИРЕНИЕ ИХ С ОДИССЕЕМ

АГАМЕМНОН И ОРЕСТ

  • СМЕРТЬ АГАМЕМНОНА
  • ОРЕСТ МСТИТ ЗА УБИЙСТВО ОТЦА
  • АПОЛЛОН И АФИНА-ПАЛЛАДА СПАСАЮТ ОРЕСТА ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЭРИНИЙ
  • ОРЕСТ ЕДЕТ В ТАВРИДУ ЗА СВЯЩЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ АРТЕМИДЫ

ФИВАНСКИЙ ЦИКЛ

  • ЭДИП. ЕГО ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В ФИВЫ
  • ЭДИП В ФИВАХ
  • СМЕРТЬ ЭДИПА
  • СЕМЕРО ПРОТИВ ФИВ
  • АНТИГОНА
  • ПОХОД ЭПИГОНОВ
  • АЛКМЕОН
Views 369
Rating 5.0 / 5
Added 25.01.2022
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

E
esxatos 4 years ago

Чрезвычайно красиво оформленная книга! Спасибо!

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