Лагунов - Библейская теология Ветхого Завета. Том 1

Учебник Сергея Лагунова «Библейская теология Ветхого Завета. Том 1: Методология и границы изучения» представляет собой развернутое введение в методологию ветхозаветной библейской теологии. Автор сознательно начинает не с последовательного изложения учения Ветхого Завета о Боге, человеке, грехе, спасении или Израиле, а с вопроса о том, что вообще следует считать библейской теологией Ветхого Завета, где проходят ее дисциплинарные границы и какими инструментами должен пользоваться исследователь. В центре первого тома находятся определения «теологии» и «Ветхого Завета», проблема завета, отношения христианского прочтения Танаха с иудейской традицией, древнеближневосточный контекст, взаимосвязь Ветхого и Нового Заветов и многолетние поиски организационного центра ветхозаветной теологии.

Значительная часть книги построена на сравнении дисциплин и методологических моделей. Лагунов сопоставляет библейскую теологию с систематической и практической теологиями, а также с историей Израиля, анализирует концепцию первородного греха как пример расхождения библейской экзегезы и более позднего догматического построения, обсуждает возможности и границы христоцентрического прочтения Ветхого Завета, рассматривает позиции ведущих западных ветхозаветников и предлагает различать непосредственный смысл древнего текста и его позднейшую христианскую рецепцию. Учебник рассчитан прежде всего на студентов бакалавриата и магистратуры христианских учебных заведений, однако благодаря масштабному обзору методов, школ и исследовательской литературы может быть полезен преподавателям, пасторам, библеистам и читателям, желающим понять, как формировалась современная дисциплина ветхозаветной теологии.

Лагунов Сергей Владимирович – Библейская теология Ветхого Завета. Том 1 – Методология и границы изучения

Лагунов С. В. Библейская теология Ветхого Завета : в 2 т. Т. 1 : Методология и границы изучения. — Санкт-Петербург : Ваката, 2026. — 392 с.

ISBN 978-5-6054994-2-8

Сергей Лагунов – Библейская теология Ветхого Завета – Содержание

Предисловие автора

Глава 1. Методология изучения теологии Ветхого Завета

Различные грани определения предмета изучения и сопутствующая им терминология Определение термина «теология» и его связь с Ветхим Заветом Определение термина «Ветхий Завет» Завет Бога с Адамом: существовал ли он на самом деле?

4.1. Введение

4.2. Этимология и значения еврейского слова berit

4.3. Непосредственный контекст завета Бога с Адамом: Быт. 2:4–25

4.4. Завет Бога с Адамом в свете других известных нам древних заветов

4.5. Заключительные аргументы Вопросы для дальнейшего обсуждения Рекомендуемая литература

Глава 2. Многогранность взглядов на Ветхий Завет и его теологию

Краткий исторический экскурс К чему привёл отказ ранних христиан изучать иудейское наследие? Вопросы для дальнейшего обсуждения Рекомендуемая литература

Глава 3. Можно ли то, что мы называем теологией Ветхого Завета, называть таким образом с точки зрения иудаизма и современных еврейских авторов?

Введение Попытка понять причины отсутствия теологии в иудаизме Вопросы для дальнейшего обсуждения Рекомендуемая литература

Глава 4. Процесс «рафинирования» теологии Ветхого Завета. Выявление древнеближневосточных параллелей и «примесей», встречающихся в теологии Ветхого Завета

Введение Наиболее влиятельные древнеближневосточные литературные источники Существенные богословские, этические, культурные, социальные и прочие различия, встречающиеся в Пятикнижии и всём Ветхом Завете Как же тогда быть с существующими древнеближневосточными литературными параллелями? Подведение итогов Вопросы для дальнейшего обсуждения Рекомендуемая литература

Глава 5. «Рафинирование» продолжается: чем теология Ветхого Завета отличается от теологии Нового?

Введение Краткий обзор основных ветхозаветных библейских теологий в свете их отношения к Новому Завету

2.1. Предварительные замечания

2.2. Отношения между двумя Заветами глазами ведущих западных библеистов. Предпосылки возникновения проблемы и её решение

2.3. Подведение итогов Вопросы для дальнейшего обсуждения Рекомендуемая литература

Глава 6. Фиксация основных моделей отношений между Ветхим и Новым Заветами

Пять моделей отношений между Ветхим и Новым Заветами глазами ведущих западных ветхозаветников Что можно сделать для того, чтобы изменить существующее положение дел? Вопросы для дальнейшего обсуждения Рекомендуемая литература

Глава 7. Поиск центра Ветхого Завета

Введение (краткий исторический экскурс) Поиск организационного принципа Подведение итогов Вопросы для дальнейшего обсуждения Рекомендуемая литература

Глава 8. Чем библейская теология Ветхого Завета отличается от систематической?

Различия между обеими теологиями на концептуальном уровне Различия между обеими теологиями на практическом уровне

2.1. Концепция первородного греха

2.2. Реакция библейской теологии на концепцию первородного греха

2.3. Позиции систематических теологов относительно концепции первородного греха в свете библейской критики

2.4. Краткая дискуссия и выводы после рассмотрения различий в подходах библейской и систематической теологий Вопросы для дальнейшего обсуждения Рекомендуемая литература

Глава 9. Различия в подходах и методологиях, применяемых в библейской и практической теологиях

Введение в проблему Различия между библейской и практической теологиями на примере курения и наркомании

2.1. Предварительные замечания

2.2. Позиция библейской теологии

2.3. Позиция практической теологии Подведение итогов Вопросы для дальнейшего обсуждения Рекомендуемая литература

Глава 10. Сходства и различия в подходах и методологиях, применяемых в «библейской теологии Ветхого Завета» и «истории Израиля»