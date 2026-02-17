М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2018. — 560 с. : ил.

От издательства

Этическое содержание, предложенное человеку в христианском благовестии, включило нравственные смыслы Четвероевангелия, посланий святых апостолов Иакова, Петра, Иоанна, Иуды и Павла и бесконечный объем всего, что стало известным из Священного Предания; это содержание явило совершенно новое нравственное понимание бытия. Православное сознание безоговорочно признаёт, что мир апостольских посланий Павла, пронизанный этическими смыслами, есть часть общего учения, принятого в основных чертах не только в православном, но и в католическом, и в протестантском нравоучении. Но известны не только общие черты в православной, католической и протестантской этике, которые при случае необходимо будет отметить. Особенно много общего обретается в понимании этических содержаний и предпочтений, связанных с новозаветными текстами евангелистов.

Что же касается различий, то их гораздо более наблюдается в понимании именно апостольских текстов. Еще большие различия — в Предании. Предметность духовно-нравственной жизни, определяемой Преданием, в западном мире по мере его отдаления от древнего нравственного устроения стала принимать жизненные установки, все более трудно примиряемые с православием. И наоборот — установки, наиболее приемлемые для православного знания, часто с большим трудом понимались и принимались на Западе.

В евангельских текстах, даже для людей духовно малообразованных, почти все понятно. Больше всего понятны основные нравственные установки, хотя порою читателям кажется, что в освещении некоторых этических проблем их беспокоят невнятности и противоречия — правда, не в главном. Но эти невнятности легко упорядочиваются, а противоречия устраняются, если вчитываться в эти тексты в контексте целостного церковного Предания. Некоторые затруднения могут также упраздниться при опытах буквального сопоставления евангельских текстов с апостольскими. У иных неправославно мыслящих исследователей создается впечатление, что апостольские концепты порою если не прямо противоречат евангельским, то, во всяком случае, придают им дополнительный смысл, не слышный у евангелистов (см., например, «Розу мира» Д. Л. Андреева).

Впрочем, и здесь непредвзятый взгляд дает возможность внимательно усмотреть и разглядеть целостность этического новозаветного воззрения в философском и богословском дискурсе. Но это — одна сторона дела. Другая же состоит в том, что при корреляции посланий апостола Павла с общим устроением новозаветной этики отчетливо опознается, что апостольское этическое знание и творческая мысль апостола предлагают нечто гораздо большее, чем элементарные детали или уместные конкретности всего, что открывается в индивидуальном опыте.

Главные смыслы апостольского знания — и сверх-природны, и сверхличностны. Они предлагают для читателя, в котором отмечается ученическая склонность и способность, главные установки и интенции новозаветной этики, которые все центрируются в соотнесении с личностью Спасителя и Богочеловека, Господа Иисуса Христа, и не только с Самой Его Личностью и притяжением к Ней, но и с главными мистическими понятиями и событиями, открытыми в мировой истории,— крест, воскресение и вознесение.

О чем бы ни шла речь в посланиях апостола Павла (то очевидным образом, то несколько потаенно), сразу бросается в глаза, что все нравственные осмысленности и напряжения своих призывов апостол таинственно возводит к славе Христа, явленной в кресте, воскресении и вознесении. Душа, вникающая в содержание апостольских посланий, возносится вслед за словами этих великих текстов и за самим новозаветным писателем к горнему бытию, куда стремится, влекомая любовью, душа самого апостола [для меня... смерть — приобретение (Флп. 1, 21)].