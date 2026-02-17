«Узы терпел святой Павел за свободу христианскую и за проповедь Евангелия языкам, к чему призван он Самим Господом, подтвердившим сие призвание незадолго пред тем в Иерусалиме. Внимание святого Павла и прежде не могло не держаться на этом предмете; теперь же оно было приковано к нему узами... Естественно было ему, стоя пред лицом Господа в умной беседе, более углубляться в дело, которое возлагалось на него».
Святитель Феофан Затворник
«Павел обращался к своим современникам как сын своего времени. Но наряду с этой истиной гораздо важнее другая истина: как пророк и апостол Царства Божиего, он обращался ко всем людям всех времен... Принимая во внимание различие между прежним и нынешним временем, мы должны прийти к сознанию того, что эти различия не имеют никакого принципиального значения... То, что некогда было важным, остается таковым и сегодня... Наши вопросы (если мы сами понимаем их правильно) есть вопросы Павла, и ответы Павла должны (если их свет просвещает нас) быть нашими ответами».
Карл Барт
«Во всей истории мира едва ли возможно найти столь высокую личность по своему всеобъемлющему и непреходящему значению, как святой апостол Павел, а в его необычайной жизни трудно указать более важный момент, чем обращение нетерпимого гонителя Церкви Божией в пламенного ревнителя об ее славе и самопреданного раба Христова... Здесь мы имеем ключ к проникновению в смысл первохристианской эпохи и приобретаем действительное основание к уразумению ее поступательного движения по пути к победоносному покорению вселенной имени Распятого. Святой Павел был ярким светильником Солнца правды, и лучи его достигают нас лишь по отражению в апостоле языков».
Н. Н. Глубоковский
протоиерей Владислав Свешников - Нравственное благовестие апостола Павла
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2018. — 560 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-1409-3
протоиерей Владислав Свешников - Нравственное благовестие апостола Павла - Содержание
От издательства
Вступление
Введение
I.Ветхое нравственное бытие
- 1. Начало. Открытие
- 2. Послушание и непослушание
- 3. Нецелостность и бесцельность
- 4. Плоть — источник греха
- 5. Зовы мара
- 6. Духовное неразумие
- 7. Разлитие зла
- 8. Генетика греха
- 9. Закон Божий
II.Покаяние
- 1. Грех, закон и покаяние
- 2. Выстроенность закона
- 3. Осуждение. Страсти
- 4. Поврежденность и зло падшего бытия
- 5. Обращенность к милости Божией
III.Возрождение
- 1. Загадка второго рождения
- 2. Купель крещения
- 3. Встреча с Иисусом
- 4. Любовь Божественная и любовь-заповедь
- 5. Вера, действующая любовью
- 6. Предметность новой жизни
- 7. Любовью служите друг другу
IV.Новая тварь
- 1. Иисус — Новый Адам
- 2. Этика и Евхаристия
- 3. Церковь и нравственное пространство
- 4. Служение
- 5. Мир: целостность и духовность
- 6. Благость. Святость
- 7. Подобие Христу
V.Святой Павел
- 1. Необходимость покаяния
- 2. Событие
- 3. Откровение Павла о Христе
- 4. Павел — новая тварь
Вместо заключения
Краткий словарь терминовСписок иллюстраций, вошедших в книгу
протоиерей Владислав Свешников - Нравственное благовестие апостола Павла - Введение
Этическое содержание, предложенное человеку в христианском благовестии, включило нравственные смыслы Четвероевангелия, посланий святых апостолов Иакова, Петра, Иоанна, Иуды и Павла и бесконечный объем всего, что стало известным из Священного Предания; это содержание явило совершенно новое нравственное понимание бытия. Православное сознание безоговорочно признаёт, что мир апостольских посланий Павла, пронизанный этическими смыслами, есть часть общего учения, принятого в основных чертах не только в православном, но и в католическом, и в протестантском нравоучении. Но известны не только общие черты в православной, католической и протестантской этике, которые при случае необходимо будет отметить. Особенно много общего обретается в понимании этических содержаний и предпочтений, связанных с новозаветными текстами евангелистов.
Что же касается различий, то их гораздо более наблюдается в понимании именно апостольских текстов. Еще большие различия — в Предании. Предметность духовно-нравственной жизни, определяемой Преданием, в западном мире по мере его отдаления от древнего нравственного устроения стала принимать жизненные установки, все более трудно примиряемые с православием. И наоборот — установки, наиболее приемлемые для православного знания, часто с большим трудом понимались и принимались на Западе.
В евангельских текстах, даже для людей духовно малообразованных, почти все понятно. Больше всего понятны основные нравственные установки, хотя порою читателям кажется, что в освещении некоторых этических проблем их беспокоят невнятности и противоречия — правда, не в главном. Но эти невнятности легко упорядочиваются, а противоречия устраняются, если вчитываться в эти тексты в контексте целостного церковного Предания. Некоторые затруднения могут также упраздниться при опытах буквального сопоставления евангельских текстов с апостольскими. У иных неправославно мыслящих исследователей создается впечатление, что апостольские концепты порою если не прямо противоречат евангельским, то, во всяком случае, придают им дополнительный смысл, не слышный у евангелистов (см., например, «Розу мира» Д. Л. Андреева).
Впрочем, и здесь непредвзятый взгляд дает возможность внимательно усмотреть и разглядеть целостность этического новозаветного воззрения в философском и богословском дискурсе. Но это — одна сторона дела. Другая же состоит в том, что при корреляции посланий апостола Павла с общим устроением новозаветной этики отчетливо опознается, что апостольское этическое знание и творческая мысль апостола предлагают нечто гораздо большее, чем элементарные детали или уместные конкретности всего, что открывается в индивидуальном опыте.
Главные смыслы апостольского знания — и сверх-природны, и сверхличностны. Они предлагают для читателя, в котором отмечается ученическая склонность и способность, главные установки и интенции новозаветной этики, которые все центрируются в соотнесении с личностью Спасителя и Богочеловека, Господа Иисуса Христа, и не только с Самой Его Личностью и притяжением к Ней, но и с главными мистическими понятиями и событиями, открытыми в мировой истории,— крест, воскресение и вознесение.
О чем бы ни шла речь в посланиях апостола Павла (то очевидным образом, то несколько потаенно), сразу бросается в глаза, что все нравственные осмысленности и напряжения своих призывов апостол таинственно возводит к славе Христа, явленной в кресте, воскресении и вознесении. Душа, вникающая в содержание апостольских посланий, возносится вслед за словами этих великих текстов и за самим новозаветным писателем к горнему бытию, куда стремится, влекомая любовью, душа самого апостола [для меня... смерть — приобретение (Флп. 1, 21)].
