Цей шалений світ оглушує. Світ цифрових технологій та медіа-цунамі накриває нас із головою, і ми ледве здатні чути звуки навколо. Всупереч його шумовинню я, однак, апелюю до вашої свідомості, закликаю прислухатися до голосу свого серця та розуму та запрошую на хвильку придивитися до світу, що наш Бог возлюбив, світу, чиї муки Він зносить. Адже Господь закликав нас дивитися на цей світ разом із Ним - вийти із зони безперервного навколишнього гудіння й прислухатися до Його серця та думок. Тож прислухаймося та придивімося разом до одного невеличкого аспекту серця Божого стосовно цього наляканого й грішного світу.

Кілька років тому, перебуваючи в Гані під час конференції, присвяченій темі насилля над жінками й дітьми, ми відвідали фортецю Кейп-Коста. Сотні тисяч африканців силоміць заганяли до в’язниці, вихід з якої був тільки один - рабство на морських суднах. У підземеллі розміщувалося п’ять камер для чоловіків. Спуск у пітьму в одну з них викликав ефект клаустрофобії. Двісті чоловіків було ув’язнено й заковано в кайдани. Усі вони перебували в тому підземеллі приблизно три місяці, доки їх відправляли в рабство на кораблі, що залишали Гвінейську затоку, щоб перетнути Атлантичний океан.

Д-р Даєн Ланберг - Страждання і серце Бога

Пер. з англ, за ред. О. Дмитренка. - К.:

ПАЛИВОДА А. В., 2018. - 392 с.

ISBN 978-966-437-540-2

Д-р Даєн Ланберг - Страждання і серце Бога - Зміст

Вступ

Розділ І. ТРАВМА ЯК ТЕРИТОРІЯ СЛУЖІННЯ

Розділ II. СПРАВЕДЛИВІСТЬ ПРОТИ СПІВУЧАСТІ

Розділ III. ПСИХОЛОГІЯ ЗЛА ТА ГРІХОВНОСТІ

Розділ IV. ПСИХОЛОГІЯ СТРАЖДАННЯ

Розділ V. УЧАСТЬ У СТРАЖДАННЯХ ХРИСТА

Розділ VI. ДУХОВНИЙ ВПЛИВ НАСИЛЛЯ

Розділ VII. СЛУЖІННЯ ПОСТРАЖДАЛИМ

Розділ VIII. ТРАВМА І ВІДЧУТТЯ СОРОМУ

Розділ IX. ЖИТТЯ ЗІ СПОГАДАМИ ПРО ТРАВМУ

Розділ X. ЖИТТЯ З ПОСТІЙНОЮ ТРАВМОЮ

Розділ XI. БАГАТО ГРАНЕЙ СКОРБОТИ

Розділ XII. КЕРІВНИКИ, ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ ТА ОМАНА В ЦЕРКВІ Й РОДИНІ

Розділ XIII. СЕКСУАЛЬНІ ЗЛОВЖИВАННЯ У ХРИСТИЯНСЬКИХ

ОРГАНІЗАЦІЯХ

Розділ XIV. КОМПЛЕКСНА ТРАВМА

Розділ XV. ПРИРОДА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ

Розділ XVI. СПЕЦИФІКА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЛЯ

Розділ XVII. НАРЦИСИЗМ І СИСТЕМИ, ЩО ВІН ПОРОДЖУЄ

Розділ XVIII. ДЕСЯТЬ УРОКІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Розділ XIX. ВТОРИННА ТРАВМА

Розділ XX. КРАСА МІСТА-СМІТНИКА

Додаток А. ВІРА ЖЕРТВИ

Додаток Б. ГОЛОСІННЯ

Посилання