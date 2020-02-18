Библия как литературный шедевр - Константин Леонтьев - Сюжеты - притчи - афоризмы

Составитель считает своим долгом обратить особое внимание читателей на то, что подготовленное им краткое изложение библейских текстов может служить исключительно целям первоначального ознакомления с их литературными достоинствами, но совершенно не подходит для приобщения к вероучительным истинам.

Библейские тексты содержат множество иносказаний, отличаются многослойностью смыслов, поэтому при их толковании следует проявлять осторожность и смиренномудрие, не основываясь на буквальном их восприятии.

Древние законоучители предписывали толковать священные писания с обязательным учетом особенностей места, времени, вопрошающего, отвечающего и других обстоятельств.

Религиозно‑ориентированное прочтение Библии должно осуществляться в иной последовательности, с обязательным привлечением дополнительных источников и желательно под руководством опытного наставника, избранного в соответствии с собственной верой и убеждениями.

Уважаемым читателям этой книги хочется пожелать провести время, просто наслаждаясь возможностью приобщиться к одному из величайших культурных явлений, доступных современному человечеству.

Константин Леонтьев - Библия как литературный шедевр. Сюжеты, притчи, афоризмы

Константин Леонтьев - Библия как литературный шедевр - Путь Павла в Рим

Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику именем Юлию.

Мы взошли на корабль и отправились.

Но скоро поднялся ветер бурный. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам.

Многие дни не видно было ни солнца, ни звезд и продолжалась немалая буря, наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению.

Павел сказал: убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль.

Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою».

Посему ободритесь, мужи, ибо верю Богу, что будет так, как сказано.

Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то вы не сможете спастись.

Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала.

Было всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ.

Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн.

Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто‑нибудь, выплыв, не убежал.

Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем‑нибудь от корабля; и таким образом все спаслись.

Когда Павел набрал множество хвороста и клал его на огонь, тогда ехидна, вышедши от жара, повисла на руке его.

Иноплеменники, увидев висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно, этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить.

Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда.

Они ожидали, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым; но, видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог.

Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его.

Жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие со всяким дерзновением невозбранно.