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Леонтьев - Библия как литературный шедевр

Библия как литературный шедевр - Константин Леонтьев - Сюжеты - притчи - афоризмы
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries, Cultural Studies Art
Составитель считает своим долгом обратить особое внимание читателей на то, что подготовленное им краткое изложение библейских текстов может служить исключительно целям первоначального ознакомления с их литературными достоинствами, но совершенно не подходит для приобщения к вероучительным истинам.
Библейские тексты содержат множество иносказаний, отличаются многослойностью смыслов, поэтому при их толковании следует проявлять осторожность и смиренномудрие, не основываясь на буквальном их восприятии.
Древние законоучители предписывали толковать священные писания с обязательным учетом особенностей места, времени, вопрошающего, отвечающего и других обстоятельств.
Религиозно‑ориентированное прочтение Библии должно осуществляться в иной последовательности, с обязательным привлечением дополнительных источников и желательно под руководством опытного наставника, избранного в соответствии с собственной верой и убеждениями.
Уважаемым читателям этой книги хочется пожелать провести время, просто наслаждаясь возможностью приобщиться к одному из величайших культурных явлений, доступных современному человечеству.

Константин Леонтьев - Библия как литературный шедевр. Сюжеты, притчи, афоризмы

Литрес, 2012 Купить книгу

Константин Леонтьев - Библия как литературный шедевр - Путь Павла в Рим

Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику именем Юлию.
Мы взошли на корабль и отправились.
Но скоро поднялся ветер бурный. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам.
Многие дни не видно было ни солнца, ни звезд и продолжалась немалая буря, наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению.
Павел сказал: убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль.
Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою».
Посему ободритесь, мужи, ибо верю Богу, что будет так, как сказано.
Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то вы не сможете спастись.
Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала.
Было всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ.
Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн.
Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто‑нибудь, выплыв, не убежал.
Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем‑нибудь от корабля; и таким образом все спаслись.
Когда Павел набрал множество хвороста и клал его на огонь, тогда ехидна, вышедши от жара, повисла на руке его.
Иноплеменники, увидев висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно, этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить.
Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда.
Они ожидали, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым; но, видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог.
Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его.
Жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие со всяким дерзновением невозбранно.
Views 493
Rating 3.9 / 5
Added 18.02.2020
Author rubyfun
Rate this publication:
3.9/5 (4)

Comments (1 comment)

B
brat Andron 12 years ago
неплохая книга для начинающих

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