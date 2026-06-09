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Лепцьо - Заручник трьох літер

Лепцьо - Заручник трьох літер
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга Лілії Лепцьо «Заручник трьох літер» являє собою надзвичайно глибоке, проникливе та екзистенційно напружене свідчення матері, яка протягом дванадцяти років здійснює паліативний догляд за своїм сином Максимом, що має важку форму спінальної м'язової атрофії (СМА) першого типу. Авторка проводить читача крізь складну дугу духовної та психологічної трансформації — від початкового заціпеніння, тотального відчаю, бунту та висування претензій до Творця до глибокого примирення, віднайдення вищих смислів у стражданні та сприйняття своєї дитини як унікального божественного дару й свідчення беззастережної любові.

Ця сповідь виходить далеко за межі особистої трагедії, перетворюючись на універсальний путівник для кожного, хто проходить крізь горнило критичних життєвих випробувань, втрат та системного суспільного неприйняття. Авторський досвід, осмислений крізь призму сучасної кризової психології та християнського світогляду, пропонує дієві механізми збереження внутрішньої цілісності, ментального здоров'я та здатності стверджувати життєве «так» навіть під цілодобовим прицілом смерті.

Лепцьо Лілія – Заручник трьох літер – Досвід і шлях мами, яка 12 років виховує дитину з надособливими потребами

Львів: Видавництво «Свічадо», 2025. – 176 с.
ISBN 978-617-8600-42-6 (електронна версія), ISBN 978-966-938-974-9 (паперова версія)

Лепцьо – Заручник трьох літер – Зміст

  1. Слово до читачів

  2. Частина 1. 2018 рік

    • Шок

    • Заперечення і пошук

    • Агресія і депресія

    • Примирення і прийняття

    • Солідарність

  3. Частина 2. 2024 рік

    • Розчарування

    • Надія

    • Відчай

    • Біль

    • Ліки

    • Любов

    • Якби Максим вмів говорити

    • P.S. Хто я?

    • Подяки

Views 54
Rating 5.0 / 5
Added 09.06.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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