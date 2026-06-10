Лесскис - Путеводительпо роману М. Булгакова «Мастери Маргарита»

Роман Булгакова насыщен всякого рода аллюзиями — литературными, общекультурными, историческими, политическими...

Однако в рамках данной статьи речь пойдет об иудейских реминисценциях в московских главах и намеках на советскую действительность — в главах ершалаимских. Эти аллюзии, наряду с лейтмотивами, повторами и параллелями в образно-тематической структуре романа, связывают оба плана этого уникального произведения, охватывающего в каком-то смысле всю европейскую историю.

Приведем некоторые, наиболее очевидные. Противопоставление «двух Иванов» («возразил новый Иван ветхому, прежнему Ивану») аналогично церковному противопоставлению ветхого Адама (то есть согрешившего первого человека) новому Адаму (или «последнему Адаму, то есть Спасителю» ).

В Эпилоге эпизод, когда в Армавире гражданин поймал черного кота и вел его в милицию, «таща бедного зверя за передние лапы, скрученные зеленым галстухом, и добиваясь легкими пинками, чтобы кот непременно шел на задних лапах. <...› Черный кот только заводил мученически глаза», можно, по мнению Б. Гаспарова, рассматривать как пародийное шествие на Голгофу.

Лесскис Г. А., Атарова К. Н. - Москва - Ершалаим: Путеводительпо роману М. Булгакова «Мастери Маргарита»

—М.: Б.С.Г.-Пресс, 2014.—576 с.

ISBN 978-5-93381-336-1

Лесскис Г. А., Атарова К. Н. - Москва - Ершалаим: Путеводительпо роману М. Булгакова «Мастери Маргарита» - Содержание

Автобиографические детали

Все персонажи, названные поименно

Все топонимы , упомянутые в романе

Евангельские сближения и расхождения

История создания и публикации

Критические отклики

Лейтмотивы и символы

Литературные аллюзии

Оккультные пласты

Прототипы героев

Реалии Москвы и Иудеи

Стилевые и языковые особенности

Характеристика и текстологическая оценка разных изданий

Содержание