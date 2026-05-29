Левик - Фаустина I и II

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, *Biographies Memoirs
Series Женщины античности (4 books)

Книга посвящена двум выдающимся женщинам римского II века — Фаустине I и Фаустине II, матери и дочери, каждая из которых была супругой императора в эпоху расцвета Римской империи. Через их судьбы Барбара М. Левик исследует положение императорских женщин при дворе Антонинов, их роль в династической преемственности, публичной репрезентации власти и формировании образа «золотого века».

Автор рассматривает Фаустин не только как жен Антонина Пия и Марка Аврелия, но и как важные звенья политической и семейной структуры империи. На основе литературных источников, монет, надписей, портретов и правовых свидетельств книга показывает, как женская власть проявлялась в мире, где женщины не занимали официальных государственных должностей, но могли играть значительную роль в укреплении династии и общественного идеала.

Левик Барбара – Фаустина I и II – Императорские женщины Золотого века

Левик Б. М. Фаустина I и II: императорские женщины Золотого века. – Санкт-Петербург: Oxford University Press, 2026. – 252 с. – («Женщины античности».)

ISBN 978-0-19-537941-9

Левик Барбара – Фаустина I и II – Содержание

  • Благодарности

  • Карты

  • Введение

  1. Источники

  2. Императрицы и женская власть

  3. Преемственность власти при Адриане

  4. Фаустина как императрица, 138–175

  5. Общественное и частное в династии

  6. Обожествленная Фаустина: ассоциация, ассимиляция и посвящение

  7. Дети Фаустины и конец династии Антонинов

  • Кто есть кто

  • Генеалогические древа

  • Сокращения

  • Хронология

  • Примечания

  • Глоссарий

  • Библиография

  • Именной указатель

  • Предметный указатель

Views 20
Added 29.05.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

A
Avel 3 hours ago
Большое спасибо!

