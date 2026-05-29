Левик - Фаустина I и II

Книга посвящена двум выдающимся женщинам римского II века — Фаустине I и Фаустине II, матери и дочери, каждая из которых была супругой императора в эпоху расцвета Римской империи. Через их судьбы Барбара М. Левик исследует положение императорских женщин при дворе Антонинов, их роль в династической преемственности, публичной репрезентации власти и формировании образа «золотого века».

Автор рассматривает Фаустин не только как жен Антонина Пия и Марка Аврелия, но и как важные звенья политической и семейной структуры империи. На основе литературных источников, монет, надписей, портретов и правовых свидетельств книга показывает, как женская власть проявлялась в мире, где женщины не занимали официальных государственных должностей, но могли играть значительную роль в укреплении династии и общественного идеала.

Левик Б. М. Фаустина I и II: императорские женщины Золотого века. – Санкт-Петербург: Oxford University Press, 2026. – 252 с. – («Женщины античности».)

Левик Барбара – Фаустина I и II – Содержание

Благодарности

Карты

Введение

Источники Императрицы и женская власть Преемственность власти при Адриане Фаустина как императрица, 138–175 Общественное и частное в династии Обожествленная Фаустина: ассоциация, ассимиляция и посвящение Дети Фаустины и конец династии Антонинов