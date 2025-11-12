Левін - Пробудження тигра

Ось уже понад чверть століття — половину свого життя — я працюю, намагаючись розгадати незліченні таємниці травми. Мої колеги та студенти часто запитують мене, як мені вдалося, настільки глибоко занурюючись у таку болісну тему, як травма, досі самому емоційно не вигоріти. Однак, правду кажучи, замість того, щоб відчувати тугу, що пробирає до самих кісток, або страждати від «кошмарного переживання», я, навпаки, дуже сильно захопився цією темою, і вона навіть допомогла мені в чомусь вирости. Це стало справою усього мого життя — допомагати людям у розумінні того, що таке травма, і як зцілювати її численні різновиди. До найпоширеніших видів травм належать автокатастрофи та інші аварії, серйозні захворювання, операції та інші медичні втручання, стоматологічні процедури, насильство, жорстоке поводження (пережите чи побачене), війни та незліченні стихійні лиха.

Мене безмежно захоплює тема травми та її хитромудрі взаємозв’язки з фізичними та природничими науками, з філософією, міфологією та мистецтвом. Робота з травмою допомогла мені зрозуміти сенс страждання, як необхідного, так і надмірного. Але найбільше вона допомогла мені осягнути глибину таємниці людського духу. Я вдячний за цю унікальну можливість навчатися, а також за честь бути свідком та учасником тих кардинальних метаморфоз, до яких може призвести зцілення травми.

Травма — це реальність нашого життя. Проте їй не обов’язково ставати нашим довічним вироком. Травму не лише можна вилікувати, але й за відповідної допомоги та підтримки вона може змінити людське життя. Потенційно травма є однією з найважливіших рушійних сил, здатних викликати психологічне, соціальне та духовне пробудження і розвиток. Те, як ми (окремі особи, групи людей чи суспільство загалом) справляємося з травмою, величезною мірою впливає на якість нашого життя. Зрештою, це впливає на те, як ми зможемо вижити як біологічний вид і чи виживемо взагалі.

З традиційної точки зору травму розглядають як психологічний та клінічний психічний розлад. І хоча в сучасній медичній та психологічній практиці завжди згадується зв’язок нашого тіла з психікою, лікарі та психологи все ж таки сильно недооцінюють роль їх глибинної взаємодії в процесі зцілення травми. Нерозривна єдність душі і тіла з часом склала філософську і практичну основу для більшості традиційних методів зцілення у всьому світі, але в сучасному підході до розуміння та лікування травми ці уявлення, на жаль, не знайшли свого застосування.

Левін П. - Пробудження тигра - Зцілення травми

переклад з англ. Тетяни Колеснік. — Київ : Видавництво Ростислава Бурлаки, 2024. — 360 с.

ISBN 978-617-7840-81-6

Левін П. - Пробудження тигра - Зцілення травми - Зміст

Вступ

Пролог. Віддаючи тілу належне

Тіло і розум

У пошуках методу

Тіло як цілитель

Як користуватися цією книгою

Розділ І. Тіло як цілитель

1. Тіні забутого минулого Задум природи Навіщо звертатися до дикої природи? Уся справа - в енергії

2. Таємниця травми Що таке травма? Чаучілла, Каліфорнія Таємниця травми Пробудження тигра: перший проблиск

3. Рани, які можуть зцілювати Травма — це не хвороба, а розлад здоров’я ...

4. Цей дивний новий світ Травма — це не довічний вирок Цей дивний новий світ Травма! Те, чого ми не знаємо, може нашкодити нам ... Реальність травмованої людини Повернись до нормального життя Хто отримує травму? Причини травми

5. Зцілення та спільнота Як зцілюють шамани Соматичне переживання® Визнання необхідності зцілення Почнімо - покличемо дух назад у тіло

6. Відображаючи травму Медуза Чуттєве сприйняття Дозвольте тілу озвучити свою думку Використовуйте чуттєве сприйняття, щоб слухати свій організм Як організм спілкується Відчуття і чуттєве сприйняття Ритм — всі діти Божі ним володіють

7. Досвід тваринного світу Тварини теж так роблять Слухайте, коли говорить мозок рептилій! Наодинці з природою Сприйнятливість Орієнтувальна реакція Тікай, бийся... або завмри Повернення до нормальної життєдіяльності..

8. Як біологія стає патологією: завмирання ... Стадія нерухомості У всьому винен неокортекс Страх і нерухомість «Як вони увійшли, так і вийдуть» Наче сама смерть Кумулятивний ефект Як біологія стає патологією

9. Як патологія стає біологією: оживання Повторний розгляд реакції Ненсі: перший крок Уся справа — в енергії Маріус: наступний крок Повторне подолання Соматичне переживання — поетапне повторне подолання Елементи повторного подолання



Розділ II. Симптоми травми

10. Ядро травматичної реакції Збудження — те, що піднялось, повинно опуститися Травма є травма незалежно від того, що її спричинило Ядро травматичної реакції Гіперзбудження Стиснення Дисоціація Безпорадність А потім була травма

11. Симптоми травми Симптоми Ми знову й знову ходимо по колу Геть із замкнутого кола

12. Реальність травмованої людини Загроза, яку неможливо виявити Місіс Фаєр Невміння синтезувати нову інформацію / невміння вчитися Хронічна безпорадність Травматичний зв’язок Травматична тривога Психосоматичні симптоми Заперечення Гледіс Чого очікують люди, які пережили травму ... Останній виток



Розділ III. Трансформація

13. Програма повторення Повторне відтворення 5 липня, 6:30 ранку Життєво важлива роль усвідомлення Джек Патерни шоку Без усвідомлення ми не маємо вибору Повторне відтворення проти повторного подолання У театрі власного тіла Постскриптум. Як далеко у часі та просторі?

14. Трансформація Два обличчя травми Рай, пекло і зцілення: золота середина Нехай потік тече — повторне подолання ... Маргарет Що сталося насправді? Повторне подолання і повторне відтворення ... Що таке пам’ять? Мозок і пам’ять Але це виглядає таким реальним! Але я пишаюся тим, що вижив Мужність відчувати Бажання та зцілення І трохи допомоги від наших друзів

15. Одинадцята година: трансформація соціальної травми Агресія у тварин Людська агресія Чому люди вбивають, калічать і катують одне одного? Коло травми, коло благодаті Трансформація культурної травми Епілог чи епітафія? Природа зовсім не дурна



Розділ IV. Перша допомога при травмі

16. Надання першої (емоційної) допомоги після нещасного випадку Фаза 1: Негайні дії (на місці події) Фаза 2: Після того, як людину доставили додому або до лікарні Фаза 3: Починаємо досліджувати та заново переборювати травму Фаза 4: Переживання моменту зіткнення Завершення Сценарій зцілення після нещасного випадку ...

17. Перша допомога дітям Відстрочені травматичні реакції Перша допомога при нещасних випадках та падіннях Подолання травматичної реакції Як я можу визначити, що моя дитина зазнала травми? Семмі: історія одного випадку Травматична гра, повторне відтворення та повторне подолання Ключові принципи повторного подолання травми у дітей



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