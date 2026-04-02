Ліб - Психіатрія та психотерапія

Книга «Психіатрія та психотерапія: інтенсивний курс» під загальною редакцією Клауса Ліба — це ювілейне десяте видання фундаментального посібника, що за тридцять років став еталоном медичної літератури в Європі. Посібник пропонує синтезований підхід до лікування ментальних розладів, поєднуючи доказову фармакотерапію з сучасними методами психотерапії. Особливістю цього видання є повне оновлення клінічних протоколів та включення найновіших нозологічних одиниць, таких як РДУГ та аутизм у дорослих, поведінкові залежності (зокрема від комп'ютерних ігор) та розлади обсесивно-компульсивного спектра. Автори приділяють значну увагу прозорості наукових даних, надаючи інформацію про розмір ефекту терапевтичних втручань та ретельно аналізуючи можливі конфлікти інтересів у медичній практиці.

Видання є унікальним перехідним містком між двома поколіннями класифікацій: воно містить детальні порівняльні таблиці діагностичних критеріїв чинної МКХ-10 та нової МКХ-11, що стала офіційною у 2022 році. Матеріал структурований для максимально швидкого та ефективного засвоєння: теоретичні блоки доповнені практичними порадами, нотатками для запам’ятовування та розбором реальних клінічних випадків. Окрім традиційних методів, у книзі описані інноваційні процедури стимуляції мозку та стратегії роботи з новими видами психоактивних речовин. Це незамінне джерело знань для студентів-медиків, інтернів та практикуючих фахівців, яке дозволяє не лише підготуватися до іспитів, а й впевнено орієнтуватися в динамічному ландшафті сучасної психіатричної науки.

К. Ліб, Л. Брюкнер, А. Гасан, К. Гімке та ін. — Психіатрія та психотерапія

К. : ВСВ «Медицина», 2025. — 601 с.

ISBN 978-617-505-990-6 (укр.). Наукова редакція Олега Маковійчука.

