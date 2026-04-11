Ліф - 101 спосіб упоратися зі стресом

Ліф - 101 спосіб упоратися зі стресом
Огляд книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книжка докторки Керолайн Ліф «101 спосіб упоратися зі стресом» — це практичний путівник до внутрішнього спокою та ясності мислення у світі постійного напруження. Автор, відома фахівчиня з когнітивної нейробіології, наголошує, що турбота про ментальне здоров’я є не менш важливою за фізичні вправи. Навіть найздоровіший раціон не допоможе, якщо наш розум перебуває у стані хаосу. Книга пропонує науково обґрунтовані стратегії, які допомагають приборкати «нейрохімічний буревій» у мозку та відновити контроль над власними думками.

Особливістю видання є його методична чіткість. Ліф використовує властивості нейропластичності та нейрогенезу, доводячи, що ми здатні змінювати структуру свого мозку через правильне мислення. Кожна з 101 поради супроводжується алгоритмом «запитайте — дайте відповідь — обговоріть», що дозволяє не просто споживати інформацію, а глибоко інтегрувати її у щоденне життя. Це робить книжку незамінним інструментом для побудови ментальної стійкості та переходу від режиму «виживання» до справжнього процвітання.

Керолайн Ліф - 101 спосіб упоратися зі стресом : Прості стратегії турботи про себе

Львів : Свічадо, 2026. — 128 с.
ISBN 978-617-8600-22-8. Авторка: Керолайн Ліф. Пер. з англ. Д. Дужнікова.

Керолайн Ліф - 101 спосіб упоратися зі стресом - Зміст

  • 101 практичний крок: Конкретні поради для поліпшення настрою, когнітивних здібностей та психічного самопочуття.

  • Нейробіологічне підґрунтя: Пояснення того, як думки впливають на фізичний стан мозку та організму загалом.

  • Алгоритм самодопомоги: Система вправ для внутрішнього діалогу, яка допомагає закріпити нові здорові звички мислення.

  • Комплексний підхід: Увага до взаємозв’язку між мозком, кишківником та загальним емоційним фоном.

