Ло, Блейки - Внутренняя жизнь Христа
Эта книга не нуждается в предисловии, стоит лишь сказать, что у меня не было цели написать исчерпывающий трактат об эмоциональной жизни Иисуса, и обозначенную в заголовке тему я осветил лишь частично. Многие аспекты, которые следовало бы рассмотреть — Его эмоции, вызванные природой и близкими личными отношениями, Его душевное волнение перед лицом смерти, Его стыд, а также бурю эмоций, которые Он пережил в страстную неделю, — все же пришлось либо совершенно опустить, либо лишь коснуться их.
Будет ли у меня возможность это исправить, я не знаю. А пока издана эта краткая серия исследований в надежде, что члены общин, в которой я служил, и мои многочисленные друзья, старые и новые, встретят ее с одобрением, и она им будет напоминать о том, кто всегда думает о них с любовью и благодарностью. А также надеюсь, что эту книгу примет более широкий круг читателей и найдет в ней пользу.
Роберт Ло
Ло Pоберт, Блейки Уильям - Внутренняя жизнь Христа
пер. с англ
Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2017. 272 с.
ISBN 978-985-7101-90-0 (рус.)
Ло Pоберт, Блейки Уильям - Внутренняя жизнь Христа - Содержание
Предисловие составителя
Роберт Ло. Эмоции Иисуса
- Предисловие
- Глава 1. Радость Иисуса
- Глава 2. Доброжелательность Иисуса
- Глава 3. Сострадание Иисуса (к страждущим)
- Глава 4. Сострадание Иисуса (к грешным)
- Глава 5. Гнев Иисуса
- Глава 6. Удивление Иисуса
- Глава 7. Томящийся!
Уильям Блейки. Попытка заглянуть во внутреннюю жизнь нашего Господа
- Глава 1. Его посвященность делу Отца
- Глава 2. Его желание исполнить волю Отца
- Глава 3. Его полное согласие с Отцом
- Глава 4. Его искушение от дьявола
- Глава 5. Его жизнь служения
- Глава 6. Его сострадание к человеку
- Глава 7. Его скорби
- Глава 8. Его мир
- Глава 9. Его радость
- Глава 10. Его молитвенность
- Глава 11. Его несение креста
- Глава 12. Его предсмертное слово
Ло Pоберт, Блейки Уильям - Внутренняя жизнь Христа - Предисловие составителя
В 1987 году я навестил своего друга-миссионера в Италии. В его библиотеке я увидел книгу Уильяма Блейки и Роберта Л о «Внутренняя жизнь Христа». Друг отзывался об этой книге крайне восторженно, и следующие несколько лет я разыскивал ее в книжных магазинах и каталогах, чтобы купить, но, увы, безуспешно. Наконец, я нашел одну единственную копию на распродаже склада христианской литературы. Больше эту книгу я нигде не встречал.
Книга «Внутренняя жизнь Христа», опубликованная издательством Klock & Klock, — это факсимильное воспроизведение под одной обложкой двух сочинений: Блейки «Попытка заглянуть во внутреннюю жизнь нашего Господа» (Glimpses of the Inner Life of Our Lord) (1876 г.) и Ло «Эмоции Иисуса» (The Emotions of Jesus) (1915 г.). Книга была напечатана неудобным крупным шрифтом, что объясняет ее большой размер и высокую цену. Издательство Tentmaker Publications полностью переверстало текст, поэтому современное издание этой книги выглядит намного лучше, оно удобнее в использовании.
Несмотря на недостатки оформления, книга «Внутренняя жизнь Христа» мне показалась достойной прочтения и даже захватывающей. В последнее время ученые с большим интересом изучают жизнь Господа Иисуса в палестинском контексте, и, несмотря на некоторые перегибы, их труд помогает евангельским христианам лучше понимать Писание.
К сожалению, Библию редко изучают с целью подробного рассмотрения внутренней жизни Господа Иисуса. Это досадное упущение трудно объяснить, ведь Господь Иисус представлен в Писании не просто как Искупитель, но также как пример для подражания. Если мы не повинуемся Писанию, рассматривая и обдумывая все, что оно открывает о нашем славном Господе, наша христианская жизнь становится бедной и унылой. Данное произведение можно смело назвать уникальным, потому что оно восполняет недостаток подобной христианской литературы.
Две части этой книги весьма отличаются стилем, а их авторы — мировоззрением. Уильям Гарден Блейки (1820—1899) на протяжении двадцати пяти лет был служителем Свободной шотландской церкви, а после стал профессором апологетики и пасторского богословия в Новом колледже в Эдинбурге. Среди его публикаций — биография Дэвида Ливингстона и Толкование на книги Иисуса Навина, 1 и 2 Царств в серии «Экспозиционный комментарий» (Expositor's Bible Commentaries). Его произведения — это сочетание молитвенного поклонения, богословского анализа и пасторского попечения в пуританском стиле, а также тщательного толкования, свойственного авторам XIX века. Думаю, это вполне объясняет, почему я рекомендую данную книгу. Роберт Ло (1860—1919) двадцать четыре года нес служение в Объединенной пресвитерианской церкви (United Presbyterian Church), а затем начал преподавать новозаветную литературу и экзегезу в колледже имени Джона Нокса в Торонто. Его наиболее известная публикация «Жизненные испытания» (The Tests of Life) стала своего рода водоразделом в протестантских комментариях на Первое послание Иоанна.
Глядя на список цитируемых Ло авторов, мы понимаем, что его поколение жило в период богословского упадка. Тем не менее духовность Ло имеет глубокие корни, уходящие в евангельское прошлое, к тому же он талантлив и в толковании Писания, и в пасторском попечении, поэтому вдумчивые читатели, несомненно, будут обогащены его трудом. Да поможет эта книга вам, дорогие читатели, «помыслить о Претерпевшем» (Евр. 12:3).
Майкл Плант Мидлсбро
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