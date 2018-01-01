Эта книга не нуждается в предисловии, стоит лишь сказать, что у меня не было цели написать исчерпывающий трактат об эмоциональной жизни Иисуса, и обозначенную в заголовке тему я осветил лишь частично. Многие аспекты, которые следовало бы рассмотреть — Его эмоции, вызванные природой и близкими личными отношениями, Его душевное волнение перед лицом смерти, Его стыд, а также бурю эмоций, которые Он пережил в страстную неделю, — все же пришлось либо совершенно опустить, либо лишь коснуться их.

Будет ли у меня возможность это исправить, я не знаю. А пока издана эта краткая серия исследований в надежде, что члены общин, в которой я служил, и мои многочисленные друзья, старые и новые, встретят ее с одобрением, и она им будет напоминать о том, кто всегда думает о них с любовью и благодарностью. А также надеюсь, что эту книгу примет более широкий круг читателей и найдет в ней пользу.

Роберт Ло

Ло Pоберт, Блейки Уильям - Внутренняя жизнь Христа

пер. с англ

Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2017. 272 с.

ISBN 978-985-7101-90-0 (рус.)

Ло Pоберт, Блейки Уильям - Внутренняя жизнь Христа - Содержание

Предисловие составителя

Роберт Ло. Эмоции Иисуса

Предисловие

Глава 1. Радость Иисуса

Глава 2. Доброжелательность Иисуса

Глава 3. Сострадание Иисуса (к страждущим)

Глава 4. Сострадание Иисуса (к грешным)

Глава 5. Гнев Иисуса

Глава 6. Удивление Иисуса

Глава 7. Томящийся!

Уильям Блейки. Попытка заглянуть во внутреннюю жизнь нашего Господа

Глава 1. Его посвященность делу Отца

Глава 2. Его желание исполнить волю Отца

Глава 3. Его полное согласие с Отцом

Глава 4. Его искушение от дьявола

Глава 5. Его жизнь служения

Глава 6. Его сострадание к человеку

Глава 7. Его скорби

Глава 8. Его мир

Глава 9. Его радость

Глава 10. Его молитвенность

Глава 11. Его несение креста

Глава 12. Его предсмертное слово

Ло Pоберт, Блейки Уильям - Внутренняя жизнь Христа - Предисловие составителя

В 1987 году я навестил своего друга-миссионера в Италии. В его библиотеке я увидел книгу Уильяма Блейки и Роберта Л о «Внутренняя жизнь Христа». Друг отзывался об этой книге крайне восторженно, и следующие несколько лет я разыскивал ее в книжных магазинах и каталогах, чтобы купить, но, увы, безуспешно. Наконец, я нашел одну единственную копию на распродаже склада христианской литературы. Больше эту книгу я нигде не встречал.

Книга «Внутренняя жизнь Христа», опубликованная издательством Klock & Klock, — это факсимильное воспроизведение под одной обложкой двух сочинений: Блейки «Попытка заглянуть во внутреннюю жизнь нашего Господа» (Glimpses of the Inner Life of Our Lord) (1876 г.) и Ло «Эмоции Иисуса» (The Emotions of Jesus) (1915 г.). Книга была напечатана неудобным крупным шрифтом, что объясняет ее большой размер и высокую цену. Издательство Tentmaker Publications полностью переверстало текст, поэтому современное издание этой книги выглядит намного лучше, оно удобнее в использовании.

Несмотря на недостатки оформления, книга «Внутренняя жизнь Христа» мне показалась достойной прочтения и даже захватывающей. В последнее время ученые с большим интересом изучают жизнь Господа Иисуса в палестинском контексте, и, несмотря на некоторые перегибы, их труд помогает евангельским христианам лучше понимать Писание.

К сожалению, Библию редко изучают с целью подробного рассмотрения внутренней жизни Господа Иисуса. Это досадное упущение трудно объяснить, ведь Господь Иисус представлен в Писании не просто как Искупитель, но также как пример для подражания. Если мы не повинуемся Писанию, рассматривая и обдумывая все, что оно открывает о нашем славном Господе, наша христианская жизнь становится бедной и унылой. Данное произведение можно смело назвать уникальным, потому что оно восполняет недостаток подобной христианской литературы.

Две части этой книги весьма отличаются стилем, а их авторы — мировоззрением. Уильям Гарден Блейки (1820—1899) на протяжении двадцати пяти лет был служителем Свободной шотландской церкви, а после стал профессором апологетики и пасторского богословия в Новом колледже в Эдинбурге. Среди его публикаций — биография Дэвида Ливингстона и Толкование на книги Иисуса Навина, 1 и 2 Царств в серии «Экспозиционный комментарий» (Expositor's Bible Commentaries). Его произведения — это сочетание молитвенного поклонения, богословского анализа и пасторского попечения в пуританском стиле, а также тщательного толкования, свойственного авторам XIX века. Думаю, это вполне объясняет, почему я рекомендую данную книгу. Роберт Ло (1860—1919) двадцать четыре года нес служение в Объединенной пресвитерианской церкви (United Presbyterian Church), а затем начал преподавать новозаветную литературу и экзегезу в колледже имени Джона Нокса в Торонто. Его наиболее известная публикация «Жизненные испытания» (The Tests of Life) стала своего рода водоразделом в протестантских комментариях на Первое послание Иоанна.

Глядя на список цитируемых Ло авторов, мы понимаем, что его поколение жило в период богословского упадка. Тем не менее духовность Ло имеет глубокие корни, уходящие в евангельское прошлое, к тому же он талантлив и в толковании Писания, и в пасторском попечении, поэтому вдумчивые читатели, несомненно, будут обогащены его трудом. Да поможет эта книга вам, дорогие читатели, «помыслить о Претерпевшем» (Евр. 12:3).

Майкл Плант Мидлсбро