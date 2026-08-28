Локк - Разумность христианства

«Разумность христианства» Джона Локка посвящена вопросу, который лежит в самом основании христианской сотериологии: что именно, согласно Новому Завету, должен принять человек верой, чтобы стать христианином и получить обещание вечной жизни? Отказываясь начинать с готовых богословских систем, Локк обращается непосредственно к Евангелиям, Деяниям апостолов и другим книгам Писания, последовательно исследуя содержание проповеди Иисуса и апостолов. Центральным предметом спасительной веры он считает исповедание Иисуса из Назарета Мессией, Сыном Божьим, соединённое с покаянием, признанием Его царской власти и искренним стремлением к послушанию.

Настоящее издание включает не только основной трактат, но и первую «Защиту» и сокращённую редакцию второй «Защиты», возникшие в ходе полемики Локка с Джоном Эдвардсом. В них философ уточняет различие между верой, посредством которой человек вступает в христианское сообщество, и дальнейшим усвоением всей полноты христианского учения, отвечает на обвинения в социнианстве и показывает, почему молчание о некоторой доктрине нельзя автоматически считать её отрицанием. В результате книга становится не просто сочинением о соотношении разума и откровения, но масштабным опытом новозаветной герменевтики, исследованием природы веры, оправдания, нравственного закона и самой доступности Евангелия.

Локк Джон – Разумность христианства – Как она представлена в Священном Писании

Электронное издание. – Б. м.: б. и., б. г. – 224 с.

Локк Джон – Разумность христианства – Содержание