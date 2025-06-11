Уже понад десяти сторіч наша Церква дбайливо зберігає прекрасну літургійну спадщину, перейняту від Християнського Сходу. Лише декілька чужорідних тенденцій, котрі увійшли до нашої літургії після возз’єднання зі Святим Престолом, і на які звертав увагу Слуга Божий Митрополит Андрей Шептицький, були вилучені завдяки старанням Конгрегації Східних Церков.

Цілковите відновлення нашої правдивої традиції отримало новий поштовх від нашого Предстоятеля Блаженнішого кардинала Йосифа. Нове українське видання Божественної Літургії, яке приготував Блаженніший Йосиф та яке видане за погодженням Синоду Єпископів Української Церкви, добре прийняли україномовні вірні. Нам, пастирям душ, залишається ще ознайомити наших вірних із глибоким змістом та красою Божественної Літургії, у якій вони беруть участь в неділі та свята.

Аби допомогти вам у цьому нелегкому завданні, я підготував 19 проповідей. Короткі та простенькі, вони, однак, сповнені роздумів про Містичне Таїнство, учасниками котрого ми маємо честь бути щоденно у наших храмах. Я сподіваюся, що ці проповіді якнайшвидше зазвучать в усіх наших парафіяльних церквах.

Єпископ Лостен Василь - Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого - Науки й читання

Львів: Свічадо, 2015, 96 с.

ISBN 978-966-395-891-0

Єпископ Лостен Василь - Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого - Науки й читання - Зміст

Вступ