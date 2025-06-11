Лостен - Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
Уже понад десяти сторіч наша Церква дбайливо зберігає прекрасну літургійну спадщину, перейняту від Християнського Сходу. Лише декілька чужорідних тенденцій, котрі увійшли до нашої літургії після возз’єднання зі Святим Престолом, і на які звертав увагу Слуга Божий Митрополит Андрей Шептицький, були вилучені завдяки старанням Конгрегації Східних Церков.
Цілковите відновлення нашої правдивої традиції отримало новий поштовх від нашого Предстоятеля Блаженнішого кардинала Йосифа. Нове українське видання Божественної Літургії, яке приготував Блаженніший Йосиф та яке видане за погодженням Синоду Єпископів Української Церкви, добре прийняли україномовні вірні. Нам, пастирям душ, залишається ще ознайомити наших вірних із глибоким змістом та красою Божественної Літургії, у якій вони беруть участь в неділі та свята.
Аби допомогти вам у цьому нелегкому завданні, я підготував 19 проповідей. Короткі та простенькі, вони, однак, сповнені роздумів про Містичне Таїнство, учасниками котрого ми маємо честь бути щоденно у наших храмах. Я сподіваюся, що ці проповіді якнайшвидше зазвучать в усіх наших парафіяльних церквах.
Єпископ Лостен Василь - Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого - Науки й читання
Львів: Свічадо, 2015, 96 с.
ISBN 978-966-395-891-0
Єпископ Лостен Василь - Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого - Науки й читання - Зміст
Вступ
- Жертва літургії
- Користь з участи у Службі Божій
- Учасники в жертві Служби Божої
- Точність у богослуженні
- Хресна жертва Ісуса Христа
- Проскомидія
- Літургія Слова
- Антифони, малий вхід, трисвяте
- Апостол. Євангеліє. Проповідь
- Про слухання Слова Божого
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Літургія слова (Єктенія усильного благання)
- І. Літургія Пресвятої Євхаристії (“Ми херувимів ”)
- II. Літургія Пресвятої Євхаристії (Символ віри)
- III. Літургія Пресвятої Євхаристії (Приготування до євхаристійного жертвоприношення)
- IV. Літургія Пресвятої Євхаристії (Освячення)
- V. Літургія Пресвятої Євхаристії (Спомин про Христа і Його діло відкуплення (анамнеза) Призвання Святого Духа (епіклеза) і поминання)
- VI. Літургія Пресвятої Євхаристії (Єктенія прохальна, Господня молитва і літургійні молитви)
- VII. Літургія Пресвятої Євхаристії (Святе Причастя)
- VIII. Літургія Пресвятої Євхаристії (Благодарні молитви)
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