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Лоут - Лекции о священной поэзии евреев

Лоут - Лекции о священной поэзии евреев
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, JUDAICA, Biblical Studies, Theology, Philology Literature

Представляется нелишним уведомлять читающую публику о том, что, хотя предлагаемые вниманию лекции и озаглавлены «Лекции о священной поэзии евреев», их практическая польза отнюдь не ограничивается лишь этим предметом. Они охватывают все фундаментальные принципы общей критической теории, сформулированные еще древними мыслителями и обогащенные проницательным суждением и безукоризненным вкусом их автора. Иными словами, настоящий труд представляет собой превосходный свод лучших правил эстетического вкуса и принципов литературной композиции, иллюстрируемый самыми смелыми и возвышенными образцами гения (если не наделять их еще более высоким наименованием), дошедшими до нас от глубокой древности и доныне почти не попадавшими в поле зрения строгого рационального критического анализа.

Дабы из-за названия труда или по причине того, что изначально он был опубликован на языке науки [на латыни], у читателя не возникло предубеждения, будто эти лекции адресованы исключительно ученым кругам, я почитаю своим долгом развеять заблуждение, способное помешать как интеллектуальному наслаждению, так и назиданию. Величайшие и наиболее полезные произведения литературы и изящных искусств — это те, чей общий замысел и направленность ближе всего стоят к здравому смыслу человечества. И хотя эрудиция и дарование, явленные в этих лекциях, неизменно вызывают самое горячее восхищение; хотя они изобилуют любопытными изысканиями, тончайшими и изысканными наблюдениями; хотя великолепие мыслей и изящество слога непременно очаруют взор и слух ценителя классической словесности, истина заключается в том, что они более рассчитаны на людей с развитым вкусом и широким кругозором, нежели на то, что принято называть «ученым миром». В них почти нет педантичных филологических тонкостей и отвлеченных метафизических умствований; наш автор опирается исключительно на твердую почву здравого смысла, и мне неизвестен ни один раздел его книги, который не был бы понятен и полезен едва ли не любому образованному уму.

Лоут Роберт – Лекции о священной поэзии евреев

Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 423 с. Оригинал на латинском языке; перевод с латинского на английский — Джордж Грегори. Настоящий русский перевод подготовлен Богословским клубом «Эсхатос». В издание включены основные примечания профессора Михаэлиса, а также примечания переводчика и других авторов.

Лоут Роберт – Лекции о священной поэзии евреев – Содержание

  • Предисловие переводчика

  • Предисловие автора ко второму изданию

  • Лекция I. Введение. О назначении и пользе поэзии

  • Лекция II. Замысел и порядок настоящих лекций

  • Часть первая. О древнееврейском метре

    • Лекция III. Древнееврейская поэзия обладает метрическим строем

  • Часть вторая. О притчевом, или поэтическом, стиле евреев

    • Лекция IV. Происхождение, употребление и свойства притчевого, а также сентенциозного стиля

    • Лекция V. Об образном стиле и его подразделениях

    • Лекция VI. О поэтических образах, заимствованных от предметов природы

    • Лекция VII. О поэтических образах, заимствованных из обыденной жизни

    • Лекция VIII. О поэтических образах, заимствованных из священных предметов

    • Лекция IX. О поэтических образах, заимствованных из священной истории

    • Лекция X. Об аллегории

    • Лекция XI. О мистической аллегории

    • Лекция XII. О сравнении

    • Лекция XIII. О просопопее, или олицетворении

    • Лекция XIV. О возвышенном вообще и о возвышенности выражения в особенности

    • Лекция XV. О возвышенности выражения

    • Лекция XVI. О возвышенности мысли

    • Лекция XVII. О возвышенном, рождающемся из страстей

  • Часть третья. О различных родах поэзии в писаниях древних евреев

    • О пророческой поэзии

      • Лекция XVIII. Писания пророков по большей части поэтичны

      • Лекция XIX. Пророческая поэзия сентенциозна

      • Лекция XX. Общие свойства пророческой поэзии

      • Лекция XXI. Особенный характер каждого из пророков

    • О поэзии элегической

      • Лекция XXII. О природе и происхождении древнееврейской элегии и о Плаче Иеремии

      • Лекция XXIII. Об остальных элегиях древних евреев

    • О поэзии дидактической

      • Лекция XXIV. О притчах, или дидактической поэзии древних евреев

    • О поэзии лирической

      • Лекция XXV. О древнееврейской оде вообще; и прежде всего о том ее роде, отличительными свойствами коего суть сладость и изящество

      • Лекция XXVI. О среднем, или смешанном роде древнееврейской оды

      • Лекция XXVII. О возвышенном роде древнееврейской оды

      • Лекция XXVIII. О возвышенном слоге древнееврейской оды

    • О балладе [идиллии], или гимне

      • Лекция XXIX. Об идиллии древних евреев

    • О поэзии драматической

      • Лекция XXX. Песнь Песней не есть правильная драма

      • Лекция XXXI. О предмете и слоге Песни Песней Соломона

      • Лекция XXXII. О поэме об Иове

      • Лекция XXXIII. Поэма об Иове не есть совершенная драма

      • Лекция XXXIV. О нравах, мыслях и слоге поэмы об Иове

  • Краткое опровержение системы еврейского метра епископа Хэра

  • Прибавление. Псалом CXXXIV [135]

Views 45
Rating 5.0 / 5
Added 10.09.2026
Author zealot
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5.0/5 (2)

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