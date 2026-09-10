Лоут - Лекции о священной поэзии евреев

Представляется нелишним уведомлять читающую публику о том, что, хотя предлагаемые вниманию лекции и озаглавлены «Лекции о священной поэзии евреев», их практическая польза отнюдь не ограничивается лишь этим предметом. Они охватывают все фундаментальные принципы общей критической теории, сформулированные еще древними мыслителями и обогащенные проницательным суждением и безукоризненным вкусом их автора. Иными словами, настоящий труд представляет собой превосходный свод лучших правил эстетического вкуса и принципов литературной композиции, иллюстрируемый самыми смелыми и возвышенными образцами гения (если не наделять их еще более высоким наименованием), дошедшими до нас от глубокой древности и доныне почти не попадавшими в поле зрения строгого рационального критического анализа.

Дабы из-за названия труда или по причине того, что изначально он был опубликован на языке науки [на латыни], у читателя не возникло предубеждения, будто эти лекции адресованы исключительно ученым кругам, я почитаю своим долгом развеять заблуждение, способное помешать как интеллектуальному наслаждению, так и назиданию. Величайшие и наиболее полезные произведения литературы и изящных искусств — это те, чей общий замысел и направленность ближе всего стоят к здравому смыслу человечества. И хотя эрудиция и дарование, явленные в этих лекциях, неизменно вызывают самое горячее восхищение; хотя они изобилуют любопытными изысканиями, тончайшими и изысканными наблюдениями; хотя великолепие мыслей и изящество слога непременно очаруют взор и слух ценителя классической словесности, истина заключается в том, что они более рассчитаны на людей с развитым вкусом и широким кругозором, нежели на то, что принято называть «ученым миром». В них почти нет педантичных филологических тонкостей и отвлеченных метафизических умствований; наш автор опирается исключительно на твердую почву здравого смысла, и мне неизвестен ни один раздел его книги, который не был бы понятен и полезен едва ли не любому образованному уму.

Лоут Роберт – Лекции о священной поэзии евреев

Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 423 с. Оригинал на латинском языке; перевод с латинского на английский — Джордж Грегори. Настоящий русский перевод подготовлен Богословским клубом «Эсхатос». В издание включены основные примечания профессора Михаэлиса, а также примечания переводчика и других авторов.

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