Лоут - Лекции о священной поэзии евреев
Представляется нелишним уведомлять читающую публику о том, что, хотя предлагаемые вниманию лекции и озаглавлены «Лекции о священной поэзии евреев», их практическая польза отнюдь не ограничивается лишь этим предметом. Они охватывают все фундаментальные принципы общей критической теории, сформулированные еще древними мыслителями и обогащенные проницательным суждением и безукоризненным вкусом их автора. Иными словами, настоящий труд представляет собой превосходный свод лучших правил эстетического вкуса и принципов литературной композиции, иллюстрируемый самыми смелыми и возвышенными образцами гения (если не наделять их еще более высоким наименованием), дошедшими до нас от глубокой древности и доныне почти не попадавшими в поле зрения строгого рационального критического анализа.
Дабы из-за названия труда или по причине того, что изначально он был опубликован на языке науки [на латыни], у читателя не возникло предубеждения, будто эти лекции адресованы исключительно ученым кругам, я почитаю своим долгом развеять заблуждение, способное помешать как интеллектуальному наслаждению, так и назиданию. Величайшие и наиболее полезные произведения литературы и изящных искусств — это те, чей общий замысел и направленность ближе всего стоят к здравому смыслу человечества. И хотя эрудиция и дарование, явленные в этих лекциях, неизменно вызывают самое горячее восхищение; хотя они изобилуют любопытными изысканиями, тончайшими и изысканными наблюдениями; хотя великолепие мыслей и изящество слога непременно очаруют взор и слух ценителя классической словесности, истина заключается в том, что они более рассчитаны на людей с развитым вкусом и широким кругозором, нежели на то, что принято называть «ученым миром». В них почти нет педантичных филологических тонкостей и отвлеченных метафизических умствований; наш автор опирается исключительно на твердую почву здравого смысла, и мне неизвестен ни один раздел его книги, который не был бы понятен и полезен едва ли не любому образованному уму.
Лоут Роберт – Лекции о священной поэзии евреев
Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 423 с. Оригинал на латинском языке; перевод с латинского на английский — Джордж Грегори. Настоящий русский перевод подготовлен Богословским клубом «Эсхатос». В издание включены основные примечания профессора Михаэлиса, а также примечания переводчика и других авторов.
Лоут Роберт – Лекции о священной поэзии евреев – Содержание
Предисловие переводчика
Предисловие автора ко второму изданию
Лекция I. Введение. О назначении и пользе поэзии
Лекция II. Замысел и порядок настоящих лекций
Часть первая. О древнееврейском метре
Лекция III. Древнееврейская поэзия обладает метрическим строем
Часть вторая. О притчевом, или поэтическом, стиле евреев
Лекция IV. Происхождение, употребление и свойства притчевого, а также сентенциозного стиля
Лекция V. Об образном стиле и его подразделениях
Лекция VI. О поэтических образах, заимствованных от предметов природы
Лекция VII. О поэтических образах, заимствованных из обыденной жизни
Лекция VIII. О поэтических образах, заимствованных из священных предметов
Лекция IX. О поэтических образах, заимствованных из священной истории
Лекция X. Об аллегории
Лекция XI. О мистической аллегории
Лекция XII. О сравнении
Лекция XIII. О просопопее, или олицетворении
Лекция XIV. О возвышенном вообще и о возвышенности выражения в особенности
Лекция XV. О возвышенности выражения
Лекция XVI. О возвышенности мысли
Лекция XVII. О возвышенном, рождающемся из страстей
Часть третья. О различных родах поэзии в писаниях древних евреев
О пророческой поэзии
Лекция XVIII. Писания пророков по большей части поэтичны
Лекция XIX. Пророческая поэзия сентенциозна
Лекция XX. Общие свойства пророческой поэзии
Лекция XXI. Особенный характер каждого из пророков
О поэзии элегической
Лекция XXII. О природе и происхождении древнееврейской элегии и о Плаче Иеремии
Лекция XXIII. Об остальных элегиях древних евреев
О поэзии дидактической
Лекция XXIV. О притчах, или дидактической поэзии древних евреев
О поэзии лирической
Лекция XXV. О древнееврейской оде вообще; и прежде всего о том ее роде, отличительными свойствами коего суть сладость и изящество
Лекция XXVI. О среднем, или смешанном роде древнееврейской оды
Лекция XXVII. О возвышенном роде древнееврейской оды
Лекция XXVIII. О возвышенном слоге древнееврейской оды
О балладе [идиллии], или гимне
Лекция XXIX. Об идиллии древних евреев
О поэзии драматической
Лекция XXX. Песнь Песней не есть правильная драма
Лекция XXXI. О предмете и слоге Песни Песней Соломона
Лекция XXXII. О поэме об Иове
Лекция XXXIII. Поэма об Иове не есть совершенная драма
Лекция XXXIV. О нравах, мыслях и слоге поэмы об Иове
Краткое опровержение системы еврейского метра епископа Хэра
Прибавление. Псалом CXXXIV [135]
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