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Лупенко - Эзотерика для чайников

Лупенко - Эзотерика для чайников
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Practical Psychology, Esotericism Mysticism Kabbalah, Астрология, Магия, Эзотеризм

«Эзотерика для чайников» — первая часть трилогии Петра Лупенко, посвящённая базовым представлениям современной практической эзотерики. Автор рассматривает эгрегоры, перерождение души, карму, чакры, третий глаз, энергетические сущности, судьбу и влияние рода, стремясь не просто познакомить читателя с эзотерической терминологией, но показать, как эти представления могут быть применены к повседневной жизни и личностным изменениям.

Основой книги становится собственный духовный и жизненный опыт автора. Лупенко сознательно противопоставляет свой подход популярной эзотерике «исполнения желаний»: по его мнению, духовное развитие требует действия, ответственности и внутреннего изменения, а не одной лишь визуализации желаемого. Практические упражнения, автобиографические примеры и доступные объяснения делают книгу вводным руководством для читателя, впервые обращающегося к эзотерическим практикам.

Лупенко Петр – Эзотерика для чайников

Лупенко П. Эзотерика для чайников. – SelfPub, 2024. – 105 с. – (Самиздат).
ISBN 978-5-04-675799-6

Лупенко Петр – Эзотерика для чайников – Содержание

  • Глава 0. Вводная

    • Что вы получите от этой книги?

  • Глава 1. Эгрегоры

    • Что эгрегор из себя представляет?

    • Эгрегоры в религии

    • Еще кое-что об эгрегорах

  • Глава 2. Перерождения души

    • Посмертный опыт

    • От нас многое скрывают

    • Карма прошлых жизней

    • Задача души

  • Глава 3. Чакры

    • Муладхара

    • Страхи

    • Свадхистхана

    • Манипура

    • Анахата

    • Вишудха

    • Сахасрара

  • Глава 4. Третий глаз

    • Блокировка третьего глаза

    • Немного об ауре

    • Раскрытие третьего глаза

  • Глава 5. Сущности

    • Что же это такое – сущности?

    • Мы не одни на планете

    • Включаем критическое мышление

    • Как избавиться от сущности?

  • Глава 6. Судьба

    • Свобода воли

    • Немного астрологии

    • Сценарии жизни

    • Как изменить судьбу?

  • Глава 7. Карма

    • Законы кармы

    • Кармические уроки

  • Глава 8. Заключительная. Семья и род

    • Для чего нам род?

    • Я – копия мамы и папы

    • Принятие через благодарность

    • Грамотно охладеть к роду

    • Учиться видеть добро и зло

    • Дети и смысл жизни

    • Ответственность

Views 40
Rating 5.0 / 5
Added 27.08.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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