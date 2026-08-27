Лупенко - Эзотерика для чайников

«Эзотерика для чайников» — первая часть трилогии Петра Лупенко, посвящённая базовым представлениям современной практической эзотерики. Автор рассматривает эгрегоры, перерождение души, карму, чакры, третий глаз, энергетические сущности, судьбу и влияние рода, стремясь не просто познакомить читателя с эзотерической терминологией, но показать, как эти представления могут быть применены к повседневной жизни и личностным изменениям.

Основой книги становится собственный духовный и жизненный опыт автора. Лупенко сознательно противопоставляет свой подход популярной эзотерике «исполнения желаний»: по его мнению, духовное развитие требует действия, ответственности и внутреннего изменения, а не одной лишь визуализации желаемого. Практические упражнения, автобиографические примеры и доступные объяснения делают книгу вводным руководством для читателя, впервые обращающегося к эзотерическим практикам.

Лупенко Петр – Эзотерика для чайников

Лупенко П. Эзотерика для чайников. – SelfPub, 2024. – 105 с. – (Самиздат).

ISBN 978-5-04-675799-6

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