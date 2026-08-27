Лупенко - Эзотерика для чайников
«Эзотерика для чайников» — первая часть трилогии Петра Лупенко, посвящённая базовым представлениям современной практической эзотерики. Автор рассматривает эгрегоры, перерождение души, карму, чакры, третий глаз, энергетические сущности, судьбу и влияние рода, стремясь не просто познакомить читателя с эзотерической терминологией, но показать, как эти представления могут быть применены к повседневной жизни и личностным изменениям.
Основой книги становится собственный духовный и жизненный опыт автора. Лупенко сознательно противопоставляет свой подход популярной эзотерике «исполнения желаний»: по его мнению, духовное развитие требует действия, ответственности и внутреннего изменения, а не одной лишь визуализации желаемого. Практические упражнения, автобиографические примеры и доступные объяснения делают книгу вводным руководством для читателя, впервые обращающегося к эзотерическим практикам.
Лупенко Петр – Эзотерика для чайников
Лупенко П. Эзотерика для чайников. – SelfPub, 2024. – 105 с. – (Самиздат).
ISBN 978-5-04-675799-6
Лупенко Петр – Эзотерика для чайников – Содержание
Глава 0. Вводная
Что вы получите от этой книги?
Глава 1. Эгрегоры
Что эгрегор из себя представляет?
Эгрегоры в религии
Еще кое-что об эгрегорах
Глава 2. Перерождения души
Посмертный опыт
От нас многое скрывают
Карма прошлых жизней
Задача души
Глава 3. Чакры
Муладхара
Страхи
Свадхистхана
Манипура
Анахата
Вишудха
Сахасрара
Глава 4. Третий глаз
Блокировка третьего глаза
Немного об ауре
Раскрытие третьего глаза
Глава 5. Сущности
Что же это такое – сущности?
Мы не одни на планете
Включаем критическое мышление
Как избавиться от сущности?
Глава 6. Судьба
Свобода воли
Немного астрологии
Сценарии жизни
Как изменить судьбу?
Глава 7. Карма
Законы кармы
Кармические уроки
Глава 8. Заключительная. Семья и род
Для чего нам род?
Я – копия мамы и папы
Принятие через благодарность
Грамотно охладеть к роду
Учиться видеть добро и зло
Дети и смысл жизни
Ответственность
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