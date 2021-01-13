Пришло время читателям Эсхатоса познакомиться с трудами епископа Григория Лурье. В московском издательстве "Эксмо" вышла его книга "Радикальные святые", которую в свое время наши читатели смогут прочесть, ну а сегодня мы предлагаем вниманию статьи епископа Григория.

Епископ Григорий - Лурье - Статьи - Просто христианство

«Просто христианство»



Швейцарская догматика (краткий курс)

Необходимость армии

На каких трех вещах зациклено христианство

Что такое хорошо и что такое плохо (очень краткая инструкция)

To whom it may concern, т. е. детям

Как доказать бытие Божие и Промысел Божий

О женско-мужской дружбе

Как из гордости происходит блуд

О рабоче-христианской сознательности, aka умном делании

Как можно было стать верующим в 80-е годы

Прописные (но не очень) истины

Хорошая детская литература

Епископ Григорий - Лурье - Почему наше время — самое лучшее

Нам, может быть, очень жалко, что Средневековье кончилось. Если так, то зря. Средневековые ветряные мельницы как раз сейчас доросли до настоящих врагов рода человеческого — великанов. Сейчас уже совершенно незачем таскаться по испанской жаре, чтобы найти, с кем сражаться. Теперь всё есть всюду, близко и доступно. Было ли какое-то время удобнее нашего?

Один великий, но страдавший дисграфией (часто писавший одни буквы вместо других) русский поэт должен бы был написать об этом так в своем вдохновенном стихотворении: О, война без конца и без краю…

Православная Церковь — это армия. Для армии нормальное состояние — это вести войну. Когда армия долго не воюет, она разлагается. То, что называло себя Церковью к началу ХХ века, — это было придавившее настоящую маленькую Церковь раздувшееся мертвое тело. Теперь Церковь освободилась из-под него. В 1920–30-е годы произошло во всем мире разделение между настоящей Истинно-православной Церковью и мертвыми официальными церковными организациями, так называемыми церквами «мирового православия». Труп продолжает раздуваться и разлагаться, но уже не придавливая Церковь. В истинной Церкви осталось много проблем, но она живет и воюет. И все это только благодаря особенностям нашего времени: оно просто заставило разделить тех, кто воюет, от тех, кто разлагается. Как же тут не сказать, что наше время — самое лучшее?

К истинной Церкви важно принадлежать сразу и внешне, и внутренне.

Внутреннее бывает без внешнего только тогда, когда к этому нет физических возможностей: например, когда человек живет в очень удаленном месте или в тюрьме. Но если человек просто пренебрегает внешним, то у него не будет и внутреннего.

Внутренне принадлежит к Церкви только тот, кому нужен только Бог и не нужен никакой мир с бесами и соблазнами спокойной жизни.

Христос говорит: Мир Мой даю вам. Не так, как мiр дает, Я даю вам (Евангелие от Иоанна 14:27). Вот тот мир, который нам нужен, и ни на какой другой мы рассчитывать не должны. Христос обещает его только тем, кто с Ним, и «не так, как мiр дает» свой собственный мир — то есть не внешне, а только внутренне. Такой мир Христов имели и святые мученики, и христианское воинство… А всем остальным и во всем остальном Христос говорит то, что мы цитировали в самом начале: Не мир Я пришел принести, но меч (Евангелие от Матфея 10:34).

Епископ Григорий Лурье - Яков Кротов

Предлагаем отрывок с Радио Свобода:

"Епископ Григорий Лурье известен, прежде всего, тем, что это практически единственная в Петербурге церковь, единственный храм, где он служит, который не входит в юрисдикцию Московской Патриархии, из православных церквей, я имею в виду, с середины 90-х годов. Но я бы сказал, что может быть еще более веса имени владыки Григория Лурье добавляет то, что он очень крупный историк, начинал с изучения Эфиопии, эфиопского древнего христианства, к сегодняшнему дню занимается широким спектром вопросов истории святоотеческой мысли, древнерусского богословия, автор нескольких монографий на эту тему. Как, к сожалению, редко бывает, он мог бы и не быть архиереем, но те книги, которые он писал, лекции, с которыми он выступает на международных конференциях и в России, это солидный багаж, и даже те люди, которые критически относятся к его церковной деятельности, все равно не могут отрицать его выдающихся заслуг, как историка. Это очень прочный, я бы сказал, тыл".

Епископ Григорий Лурье

Наш приход образовался в составе Зарубежной церкви в 1997 году, когда наш приход во главе с настоятелем и вместе с новопостроенным храмом вышел из состава Московской Патриархии. После этого была в том же 1997 году трагическая история, когда наш настоятель был убит, и потом я, как второй человек в приходе, оказался первым и через некоторое время, это уже был 1999 год, я был рукоположен митрополит Суздальским Валентином в священный сан. После этого наш храм был открыт уже как храм Российской Православной Автономной Церкви, в качестве которого он существует и поныне. Эта Российская Православная Автономная Церковь является официально зарегистрированной религиозной организацией в Российской Федерации. Наш приход является местной религиозной организацией этой Российской Православной Автономной Церкви, который так же имеет государственную регистрацию. Мы служим на тех же примерно основаниях, с точки зрения внешнего наблюдателя, что и любой храм Московской Патриархии. Но при этом у нас на дверях висит табличка, где говорится о другой юридической принадлежности нашего храма. Поэтому не идет речь ни о какой конфессиональной анонимности. Не говоря о том, что если кто-то причащается в нашем храме, то он причащается именно у нас, а не в Московской Патриархии, здесь должен быть сделан выбор. Это что касается истории нашего прихода. В силу дальнейших обстоятельств в 2008 году я был рукоположен в епископы Петроградские и Гдожские, тот же титул, который был у последнего признаваемого нами законного митрополита Петроградского Иосифа, который был в 1937 году расстрелян и который в нашей церкви почитается, как святой мученик, а Московской Патриархией пока что не почитается. С чем связаны нынешние проблемы? Тут много разных уровней, но, если говорить в общем, у нас сейчас происходит в государстве некое изменение политической системы, которая касается так же религиозной сферы. Мы все видим, что Московская Патриархия, РПЦ МП (Русская Православная Церковь Московского Патриархата) становится квазигосударственной структурой. Конечно, она не может становиться государственной структурой де-юре, но де-факто мы видим подобные процессы. Естественно, что разные чиновники, правоохранительные органы и вообще представители государства начинают воспринимать ее, Московскую Патриархию и ее интересы, как интересы более или менее государственные и выстраивают свою собственную деятельность в соответствии с этим. И вот с этим, мне кажется, связана сейчас наша история.

Епископ Григорий - Лурье - Жития радикальных святых - читаем на Эсхатосе