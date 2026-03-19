Мемуари Богдана Любомиренка «З Христом в Україні» є цінним історико-біографічним документом, що охоплює короткий, але надзвичайно насичений період початкового етапу Другої світової війни. Автор ставить за мету зафіксувати життя євангельської спільноти в умовах німецької окупації, коли після десятиліть радянських репресій віруючі отримали короткочасну ілюзію релігійної свободи. Основна ідея записок полягає в тому, що попри жахи війни, соціальний хаос та ідеологічний тиск, Церква Христова продовжувала своє служіння, стаючи для багатьох єдиним джерелом надії та морального орієнтиру.

Змістовна частина книги детально описує релігійне відродження 1941–1943 років: відкриття молитовних будинків, масові хрещення та активізацію проповідницької діяльності на теренах окупованої України. Любомиренко послідовно розкриває складні взаємини між віруючими та новою адміністрацією, описуючи випадки як відносного спокою, так і жорстоких розправ над мирним населенням. Автор приділяє значну увагу питанням етики християнина в умовах війни — допомозі полоненим, ставленню до насильства та викликам, що постали перед громадами через примусове вивезення молоді на роботи до Німеччини (остарбайтерів). Записки наповнені особистими спостереженнями про стан душ людей, які опинилися в епіцентрі світового конфлікту.

Текст написаний у формі щоденникових нотаток, що надає йому особливої документальної ваги та емоційної безпосередності. Богдан Любомиренко мастерно поєднує опис побутових труднощів війни з глибокими теологічними роздумами про Боже Провидіння та долю українського народу. Робота слугує фундаментальним ресурсом для дослідників історії протестантизму та повсякденного життя в Україні середини XX століття. Це читання допомагає побачити війну не через сухі цифри стратегій, а через призму живої віри, яка випробувана вогнем страждань і не згасла.

Богдан Любомиренко – З Христом в Україні - Записки віруючого за роки 1941-1943

Вінніпег – Торонто: Накладом Християнського Видавництва "Дорога Правди", 1973. – 113 с.

Богдан Любомиренко – З Христом в Україні – Зміст

Передмова

ЧАСТИНА ПЕРША

З Христом в Україні - В невідому дорогу - На кордоні - Перший вечір в підсовєтській Україні - Перша зустріч з віруючими - “За Христа підем страждати!” - Сліди минулого - Зустріч Нового Року - Перший з’їзд віруючих - Після з’їзду - Дія антихриста - Церква — клюб п’яниць - Повертаємось додому

ЧАСТИНА ДРУГА

Дім — Добра Пристань - Євангельсько-Баптистський з’їзд двох округ - В історичному місті Заславі - Хрищення згідно Євангелії - “Подичавіли без церкви” - Порожнеча атеїзму. Велич віри в Бога - Карали батьків, що навчали дітей Божої правди

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

“Згромадьте для Мене Моїх святих” - Ніби Ангола Господнього зустріли - Ми розлучились - В старезному місті читаємо Слово Боже - Тільки жінки залишилися - Зустріч з проповідником Євангелії П-м - Гіркий досвід Громади в М. - З’їзд Євангельських Християн і Баптистів в М. - Округовий з’їзд в місті Кам’янці - Сатана не спить - І знову в подорож - “Голод... почути Господні слова” - “Плач і ридання та голосіння велике” - Старо Костянтинів - Рівне — Здолбунів - Місто К., що на землях Запорізької Січі - В золотоверхому Києві - Христос спасає дорогоцінні душі - Мариво штучного голоду - “Красная метла” - На вулиці, на подвір’ї, в хаті... всюди мертві - З Ольги м’ясо зробили - Знову зібрання в молитовному домі - З’їзд Євангельсько-Баптистської молоді в Ж. - Господь посилає духовне пробудження - Кінцеві зауваги

Післямова