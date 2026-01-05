Льюис Клайв Стейплз - Избранные работы по истории культуры
Эта книга — прекрасный способ отметить пятидесятую годовщину кончины К. С. Льюиса, и я очень рад тому, что Николай Эппле предпринял перевод и подготовку к изданию книг, предлагаемых вниманию русского читателя.
Громадная популярность христианской апологетики Льюиса, его фантастических повестей и «Хроник Нарнии» несколько заслонила от нас огромную и крайне важную сторону его гения: историко-литературные и критические работы.
Литературоведение Льюиса не так просто увязать с остальным его творчеством.
Но даже если бы он не написал ничего, кроме ученых книг, у нас было бы ценнейшее сокровище: опубликованные здесь работы — не только исследования литературных произведений других авторов, это самостоятельные литературные явления.
Уолтер Хупер
Представляемый читателю перевод не появился бы на свет, если бы не участие и вдохновение людей, которые уже не смогут взять в руки это издание.
Вклад Натальи Леонидовны Трауберг переоценить невозможно.
Она была не только чутким и бережным редактором, но также покровителем этой работы в самом высоком смысле слова, оправдавшем ее не только в историко-литературной, но и в экзистенциальной перспективе.
Редактирование «Отброшенного образа» стало одним из последних дел ее земной жизни.
Идея реабилитировать Льюиса как филолога, переведя именно эти три книги, родилась из разговоров с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, который также взял на себя труд прочитать перевод «Аллегории» и высказал ряд ценных замечаний.
Безвременно ушедший Григорий Михайлович Дашевский горячо поддерживал переводчика советами и дружеским словом в минуты, когда уверенность в успехе и уместности этого предприятия покидала его.
Памяти этих троих по праву должен быть посвящен настоящий перевод.
Николай Эппле
Клайв Стейплз Льюис - Избранные работы по истории культуры
Клайв Стейплз Льюис; сост., пер. с англ. и коммент. Н. Эппле
Предисловие У. Хупера
М.: Новое литературное обозрение, 2015.— 928с.
Серия «Интеллектуальная история»
ISBN 978-5-4448-0208-3
Клайв Стейплз Льюис - Избранные работы по истории культуры - Содержание
Уолтер Хупер. Предисловие
От переводчика
АЛЛЕГОРИЯ ЛЮБВИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
- Предисловие
- I. Куртуазная любовь
- II. Аллегория
- III. «Роман о Розе»
- IV. Чосер
- V. Гауэр. Томас Аск
- VI. Аллегория как главенствующая форма
- VII. «Королева фей»
- Приложение I
- Приложение II
- Библиография
ПРЕДИСЛОВИЕ К «ПОТЕРЯННОМУ РАЮ»
Посвящение Чарльзу Уильямсу
- I. Эпическая поэзия
- II. Возможна ли критика?
- III. Первичный эпос
- IV. Техника первичного эпоса
- V. Предмет первичного эпоса
- VI. Вергилий и предмет вторичного эпоса
- VII. Стиль вторичного эпоса
- VIII. Защита этого стиля
- IX. Учение о неизменности человеческого сердца
- X. Мильтон и Блаженный Августин
- XI. Иерархия
- XII. Богословие «Потерянного Рая»
- XIII. Сатана
- XIV. Сторонники сатаны
- XV. Ангелы у Мильтона
- XVI. Адам и Ева
- XVII. Непадшая сексуальность
- XVIII. Грехопадение
- XIX. Заключение
Приложение
Отброшенный образ
Предисловие
I. Средневековая ситуация
II. Неоторые оговорки
III. Избранные материалы: классический период
-
Сон Сципиона
-
Лукан
-
Стаций, Клавдиан и Дама Природа
-
Апулей «О демоне Сократа»
IV. Избранные материалы: творческий период
-
Халкидий
-
Макробий
-
Псевдо-Дионисий
-
Боэций
-
V Небеса
-
Части вселенной
-
Их действие
-
Их жители
VI. Долгожители
VII. Земля и ее жители
-
Земля
-
Животные
-
Человеческая душа
-
Разумная душа
-
Ощущающая и растительная душа
-
Душа и тело
-
Человеческое тело
-
Прошлое человечества
-
Семь свободных искусств
VIII. Воздействие модели
Эпилог
Николай Эппле. Танцующий динозавр. К. С. Льюис как историк литературы
Сводный указатель
Клайв Стейплз Льюис - Избранные работы по истории культуры - Аллегория любви
Предисловие
Я надеюсь, что задача этой книги будет достаточно ясна из текста, и потому предисловие следует посвятить только изъявлениям благодарности тем, кому, насколько могу вспомнить, я обязан. Однако я не могу поручиться, что припомню все мои долги, и вполне отдаю себе отчет в том, что, по слову философа, «если бы мне удалось задолжать больше, я мог бы, пожалуй, больше приобрести, притязая на оригинальность».
Из безусловных долгов я, во-первых, конечно, обязан представителям издательства «Кларендон пресс» и его искусным и терпеливым служащим, чьих имен я не знаю; затем его преосвященству Андрэ Уилмарту из ордена святого Бенедикта за внимательную критику двух первых глав; профессору С. С. Дж. Уэббу за его помощь во второй; Обществу медиевистики Манчестерского университета (и особенно профессору Винаверу) за их любезное внимание и полезные замечания к третьей; доктору Ч. Т. Онионсу и доктору Аберкромби за всё то, что не ошибочно в приложении, посвященном «Опасности». Первую главу прочитали и сделали к ней свои замечания Б. Макферлайн и профессор Толкин так давно, что они, вероятно, уже забыли об этом, но я на этом основании не забываю их доброты.
До сих пор моя задача была проста. Но за этими безусловными кредиторами я различаю гораздо больший круг тех, кто оказал мне помощь прямо или косвенно, когда ни они, ни я еще не могли предположить, к чему всё это приведёт. Главный из этих долгов — то, чем я обязан моему отцу за детство, проведённое большей частью в одиночестве в доме, полном книг, — уже нельзя выплатить; среди остальных я могу выделить лишь некоторые. Пожить рядом с профессором Дж. Э. Смитом — само по себе уже значит изучить семь свободных искусств.
Неутомимый дар X. Дайсона — его умение читать и то бескорыстие, с каким он им пользуется, — одновременно кнут и пряник для всех его друзей. Работа Джанет Спенс вдохновила меня высказать более смело то, что я увидел у Спенсера, и увидеть то, чего не видел прежде. Кроме того, друг, которому я посвятил эту книгу, научил меня не относиться к прошлому свысока и видеть в настоящем такой же «исторический период», как все прочие. Я не желаю себе более высокой роли, чем быть одним из инструментов, с помощью которых его теория и практика могут обрести более широкое поле применения.
Я постарался выразить признательность за помощь предшествующих авторов во всех тех случаях, когда отдавал себе в этом отчет. Надеюсь, никто не подумает, будто я не знаком с теми знаменитым книгами, которых я не назвал, или отношусь к ним с высокомерием. При написании последней главы я пожалел, что особая точка зрения, с которой я рассматривал Спенсера, не позволила мне в полной мере использовать работы профессора Ренвика и Б. Е. С. Девиса и даже прекрасное предисловие профессора де Селинкура. Мои познания в области латинской поэзии могли бы быть приобретены легче и с большим удовольствием, если бы великолепные работы Раби оказались в моём распоряжении раньше. Но даже когда все это сказано, мне, конечно, не удалось назвать всех тех великанов, на плечи которых я взбирался в том или ином случае.
К.С.Л.
20/01/2015
спасибо
Забейте в контакте во вкладке "документы" и вы найдете не один экземпляр этой книги)
Вот такое предупрежденире я получил в фэйсбуке от нашего бывшего члена клуба
Николай Эппле Если все быстро разойдется и получится убедить издательство допечатать тираж, это будет победа гуманитарной мысли и очень хороший прецедент для глубокомысленного книгоиздания. А то сейчас принято считать такие проекты заведомо убыточными и не имеющими аудитории. Вот только если пираты оцифруют и выложат в сеть (а мне уже сообщают о таких инициативах), это может все испортить.
23 декабря 2014 г. в 13:02 · Нравится · 3