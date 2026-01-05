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Льюис Клайв Стейплз - Избранные работы по истории культуры

Клайв Стейплз Льюис - Избранные работы по истории культуры
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy, Educational, Cultural Studies Art
Эта книга — прекрасный способ отметить пятидесятую годовщину кончины К. С. Льюиса, и я очень рад тому, что Николай Эппле предпринял перевод и подготовку к изданию книг, предлагаемых вниманию русского читателя.
Громадная популярность христианской апологетики Льюиса, его фантастических повестей и «Хроник Нарнии» несколько заслонила от нас огромную и крайне важную сторону его гения: историко-литературные и критические работы.
Литературоведение Льюиса не так просто увязать с остальным его творчеством.
Но даже если бы он не написал ничего, кроме ученых книг, у нас было бы ценнейшее сокровище: опубликованные здесь работы — не только исследования литературных произведений других авторов, это самостоятельные литературные явления.
Уолтер Хупер
Представляемый читателю перевод не появился бы на свет, если бы не участие и вдохновение людей, которые уже не смогут взять в руки это издание.
Вклад Натальи Леонидовны Трауберг переоценить невозможно.
Она была не только чутким и бережным редактором, но также покровителем этой работы в самом высоком смысле слова, оправдавшем ее не только в историко-литературной, но и в экзистенциальной перспективе.
Редактирование «Отброшенного образа» стало одним из последних дел ее земной жизни.
Идея реабилитировать Льюиса как филолога, переведя именно эти три книги, родилась из разговоров с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, который также взял на себя труд прочитать перевод «Аллегории» и высказал ряд ценных замечаний.
Безвременно ушедший Григорий Михайлович Дашевский горячо поддерживал переводчика советами и дружеским словом в минуты, когда уверенность в успехе и уместности этого предприятия покидала его.
Памяти этих троих по праву должен быть посвящен настоящий перевод.
Николай Эппле

Клайв Стейплз Льюис - Избранные работы по истории культуры

Клайв Стейплз Льюис; сост., пер. с англ. и коммент. Н. Эппле
Предисловие У. Хупера
М.: Новое литературное обозрение, 2015.— 928с.
Серия «Интеллектуальная история»
ISBN 978-5-4448-0208-3

Клайв Стейплз Льюис - Избранные работы по истории культуры - Содержание

Уолтер Хупер. Предисловие
От переводчика
АЛЛЕГОРИЯ ЛЮБВИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
  • Предисловие
  • I. Куртуазная любовь
  • II. Аллегория
  • III. «Роман о Розе»
  • IV. Чосер
  • V. Гауэр. Томас Аск
  • VI. Аллегория как главенствующая форма
  • VII. «Королева фей»
  • Приложение I
  • Приложение II
  • Библиография
ПРЕДИСЛОВИЕ К «ПОТЕРЯННОМУ РАЮ»
Посвящение Чарльзу Уильямсу
  • I. Эпическая поэзия
  • II. Возможна ли критика?
  • III. Первичный эпос
  • IV. Техника первичного эпоса
  • V. Предмет первичного эпоса
  • VI. Вергилий и предмет вторичного эпоса
  • VII. Стиль вторичного эпоса
  • VIII. Защита этого стиля
  • IX. Учение о неизменности человеческого сердца
  • X. Мильтон и Блаженный Августин
  • XI. Иерархия
  • XII. Богословие «Потерянного Рая»
  • XIII. Сатана
  • XIV. Сторонники сатаны
  • XV. Ангелы у Мильтона
  • XVI. Адам и Ева
  • XVII. Непадшая сексуальность
  • XVIII. Грехопадение
  • XIX. Заключение
Приложение
Отброшенный образ
Предисловие
I. Средневековая ситуация
II. Неоторые оговорки
III. Избранные материалы: классический период
  • Сон Сципиона
  • Лукан
  • Стаций, Клавдиан и Дама Природа
  • Апулей «О демоне Сократа»
IV. Избранные материалы: творческий период
  • Халкидий
  • Макробий
  • Псевдо-Дионисий
  • Боэций
  • V Небеса
  • Части вселенной
  • Их действие
  • Их жители
VI. Долгожители
VII. Земля и ее жители
  • Земля
  • Животные
  • Человеческая душа
  • Разумная душа
  • Ощущающая и растительная душа
  • Душа и тело
  • Человеческое тело
  • Прошлое человечества
  • Семь свободных искусств
VIII. Воздействие модели
Эпилог
Николай Эппле. Танцующий динозавр. К. С. Льюис как историк литературы
Сводный указатель

Клайв Стейплз Льюис - Избранные работы по истории культуры - Аллегория любви

Предисловие
Я надеюсь, что задача этой книги будет достаточно ясна из текста, и потому предисловие следует посвятить только изъявлениям благодарности тем, кому, насколько могу вспомнить, я обязан. Однако я не могу поручиться, что припомню все мои долги, и вполне отдаю себе отчет в том, что, по слову философа, «если бы мне удалось задолжать больше, я мог бы, пожалуй, больше приобрести, притязая на оригинальность».
Из безусловных долгов я, во-первых, конечно, обязан представителям издательства «Кларендон пресс» и его искусным и терпеливым служащим, чьих имен я не знаю; затем его преосвященству Андрэ Уилмарту из ордена святого Бенедикта за внимательную критику двух первых глав; профессору С. С. Дж. Уэббу за его помощь во второй; Обществу медиевистики Манчестерского университета (и особенно профессору Винаверу) за их любезное внимание и полезные замечания к третьей; доктору Ч. Т. Онионсу и доктору Аберкромби за всё то, что не ошибочно в приложении, посвященном «Опасности». Первую главу прочитали и сделали к ней свои замечания Б. Макферлайн и профессор Толкин так давно, что они, вероятно, уже забыли об этом, но я на этом основании не забываю их доброты.
До сих пор моя задача была проста. Но за этими безусловными кредиторами я различаю гораздо больший круг тех, кто оказал мне помощь прямо или косвенно, когда ни они, ни я еще не могли предположить, к чему всё это приведёт. Главный из этих долгов — то, чем я обязан моему отцу за детство, проведённое большей частью в одиночестве в доме, полном книг, — уже нельзя выплатить; среди остальных я могу выделить лишь некоторые. Пожить рядом с профессором Дж. Э. Смитом — само по себе уже значит изучить семь свободных искусств.
Неутомимый дар X. Дайсона — его умение читать и то бескорыстие, с каким он им пользуется, — одновременно кнут и пряник для всех его друзей. Работа Джанет Спенс вдохновила меня высказать более смело то, что я увидел у Спенсера, и увидеть то, чего не видел прежде. Кроме того, друг, которому я посвятил эту книгу, научил меня не относиться к прошлому свысока и видеть в настоящем такой же «исторический период», как все прочие. Я не желаю себе более высокой роли, чем быть одним из инструментов, с помощью которых его теория и практика могут обрести более широкое поле применения.
Я постарался выразить признательность за помощь предшествующих авторов во всех тех случаях, когда отдавал себе в этом отчет. Надеюсь, никто не подумает, будто я не знаком с теми знаменитым книгами, которых я не назвал, или отношусь к ним с высокомерием. При написании последней главы я пожалел, что особая точка зрения, с которой я рассматривал Спенсера, не позволила мне в полной мере использовать работы профессора Ренвика и Б. Е. С. Девиса и даже прекрасное предисловие профессора де Селинкура. Мои познания в области латинской поэзии могли бы быть приобретены легче и с большим удовольствием, если бы великолепные работы Раби оказались в моём распоряжении раньше. Но даже когда все это сказано, мне, конечно, не удалось назвать всех тех великанов, на плечи которых я взбирался в том или ином случае.
К.С.Л.
20/01/2015
Views 2 286
Rating 5.0 / 5
Added 05.01.2026
Author Tov
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (3 comments)

G
gios76 9 years ago

спасибо 
D
dimamurkin 9 years ago

Забейте в контакте во вкладке "документы" и вы найдете не один экземпляр этой книги)
E
esxatos 11 years ago
О многострадальном Льюисе, изданном Николаем Эппле. Если эта книга появится у вас на сайте, а я об этом узнаю, можете не сомневаться, у меня хватает знакомых в вашем клубе, то информация об этом немедленно поступит переводчику и в издательство. Разумеется, вместе с вашим ФИО и контактными данными (они мне известны).
Вот такое предупрежденире я получил  в фэйсбуке от нашего бывшего члена клуба 
 








 
















Николай Эппле Если все быстро разойдется и получится убедить издательство допечатать тираж, это будет победа гуманитарной мысли и очень хороший прецедент для глубокомысленного книгоиздания. А то сейчас принято считать такие проекты заведомо убыточными и не имеющими аудитории. Вот только если пираты оцифруют и выложат в сеть (а мне уже сообщают о таких инициативах), это может все испортить.

23 декабря 2014 г. в 13:02 · Нравится · 3









 




 

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