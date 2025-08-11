Люїс Клайв Стейплз - Кінець людини

Нехай не вводить Тебе в обману невеликий обсяг сторінок цієї книжки. Це далеко не кишеньковий формат, зі спрощеними порадами на всі випадки життя. Перед Тобою складний глибокий текст Клайва Стейплза Люїса, який змусить не просто замислитися, але й добряче напружити мізки. Автор чарівного світу «Нарнії», тонкого гумору «Листів Крутеня», проникливого погляду на сутність християнства, ділиться своїми філософсько-моральними роздумами про роль природного закону та те, ким є людина. У цій книжці Ти знайдеш посилання на античних філософів, звернення до різних релігійних традицій та переплетення слів і значень, що разом формують стислу і промовисту апологію правдивого — людського в людині.

Люїс, викладач середньовічної літератури Оксфордського університету, прочитав три гостьові лекції в університеті міста Дарем в Англії, які і стали основою книжки «Кінець людини». Книга зародилася у розпал Другої світової війни, яка у своїй суті була зіткненням двох злочинних ідеологій — нацистської та комуністичної. Обидві використовували антропологічні аргументи і ставили експерименти зі створення «нової людини» і «нового людства» та формували «нові правила» і «нову мораль». Не надто зупиняючись на тимчасових ідеологіях, автор зосереджується на понадчасовому — вічному природному законові, цінностях і моралі, які не можна нехтувати, якщо ми хочемо залишатися людьми.

Оксфордський професор зазначає, що, втрачаючи моральний компас та віру в об’єктивну правду, людство губить себе та стає легкою здобиччю для тиранів. Якщо правди не існує, то вона на боці того, у кого більше сили, грошей, ресурсів… Знайомо, чи не так? У 2016-му словом року за визначенням Оксфордського словника став термін «постправда», який означає «обставини, за яких об’єктивні факти менш впливають на формування громадської думки, ніж звернення до емоцій і особистих переконань». Коли немає об’єктивної істини, а є лише точки зору; коли цінності та принципи можуть бути предметом торгу та домовленостей — тоді все дозволено. «Нічого правдивого, все можливе» — так підсумовував розвиток нової ідеології в Росії Пітер Померанцев у книзі, що з’явилася 2014 року. Того ж року Росія ввела свої війська без розпізнавальних знаків до Криму, а 2022 році розпочала велику війну проти України. А все почалося із заперечення того, що правда взагалі можлива. У світлі брехні і постправди такою особливою є жертва українців, які не лише захищають свою землю, міста і рідних, але власним прикладом показують, що є речі настільки правдиві, за які можна ризикувати і віддавати життя.

Люїс Клайв Стейплз - Кінець людини

пер. з англ. та примітки Ю. Баір

Львів: Свічадо, 2025, 96 с.

ISBN 978-617-8600-33-4

Люїс Клайв Стейплз - Кінець людини - Зміст

Дорогий Читачу!

І. ЛЮДИ БЕЗ СЕРЦЯ У ГРУДЯХ

ІІ. ШЛЯХ

ІІІ. КІНЕЦЬ ЛЮДИНИ

Додаток. Ілюстрації Дао

Нотатки автора