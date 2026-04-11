Льюїс - Мерзенна сила

Роман Клайва Стейплза Льюїса «Мерзенна сила» — це фінальна частина славнозвісної «Космічної трилогії», яка переносить дію з далеких планет назад на Землю. У центрі сюжету опиняється молоде подружжя, Джейн і Марк Стадоки, які мимоволі стають учасниками глобального протистояння. Автор майстерно поєднує буденність англійського університетського містечка з елементами магічного реалізму, антиутопії та релігійної алегорії, змальовуючи зіткнення сучасної бездушної технократії з древніми духовними силами.

Особливістю твору є його глибокий філософський підтекст. Льюїс художньо ілюструє ідеї, викладені у своїй праці «Людина скасовується», застерігаючи від небезпеки ідеологій, що прагнуть підпорядкувати людську природу суто технічному контролю. Використовуючи образи чародіїв, ангелів та міфологію Мерліна, автор створює багаторівневу казку для дорослих, де перемога над злом вимагає не лише зовнішньої боротьби, а й внутрішнього перетворення героїв.

Львів : Свічадо, 2025. — 432 с.

ISBN 978-966-395-414-1. Автор: Клайв Стейплз Льюїс. Пер. з англ. А. Маслюх.

