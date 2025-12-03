Люїс Клайв Стейплз - Проблема страждання

Написати цю книгу мені запропонував пан Ешлі Семпсон. Я попросив дозволу зробити це анонімно. Адже якщо я напишу те, що справді думаю про страждання і буду змушений обґрунтовувати свої твердження, то вони виглядатимуть смішно, якщо стане відомо, хто їх висунув. Анонімність було відкинуто як таку, що не відповідає цій серії видань. Але пан Семпсон порадив у передмові пояснити, що я не живу відповідно до своїх власних принципів! Цей веселий план я і втілюю в життя. Дозвольте мені, словами добродія Волтера Гільтона, відразу признатися, що, пишучи цю книгу, «я був настільки далекий від того, щоб по-справжньому відчувати те, про що я говорю, що мені не залишається нічого іншого, як з усієї сили благати вашого милосердя».

З цієї ж причини ніхто не може мені закинути, кажучи: «Насміхається з рубців той, хто ніколи не відчував, що таке рана», – бо завжди, навіть в уяві, серйозний біль був для мене нестерпним. Якщо хтось і може не боятися небезпеки недооцінити свого супротивника, то це я. Мушу також додати, що єдина мета цієї книги – вирішити інтелектуальну проблему страждання. Я не настільки нерозумний, аби вважати себе достойним вищого завдання – навчити сили духу і терпіння. Мені нічого запропонувати своїм читачам, окрім переконання: якщо страждання неминучі, то крихта відваги допоможе більше, ніж багато мудрости; крихта людського співчуття – більше, ніж багато відваги, а найбільше допоможе навіть най- менша краплина Божої любови.

Якщо цю книгу прочитає якийсь фаховий богослов, він легко помітить, що це твір мирянина і дилетанта. Окрім двох останніх глав, які, за моїм задумом, мають дещо спекулятивний характер. Я вважаю, що черговий раз переповідаю стародавні ортодоксальні доктрини. Якщо якісь місця у книзі будуть визнані «оригінальними», в розумінні незвичности чи неортодоксальности, то вони є такими проти моєї волі – лиш результатом мого невігластва. Я писав, звичайно, як мирянин Англіканської Церкви, але намагався не твердити такого, що б не визнавалося всіма хрещеними і практикуючими християнами. Оскільки це не наукова праця, я не дуже дошукувався джерел ідей та цитат, коли це ставало надто важко. Будь-який богослов одразу зрозуміє, що і як мало я прочитав.

Люїс Клайв Стейплз - Проблема страждання

пер. з англ. М. Прокопович

2-ге вид., випр.

Львів: Свічадо, 2023, 136 с.

ISBN 978-966-938-612-0

Люїс Клайв Стейплз - Проблема страждання - Зміст

ПЕРЕДМОВА

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

2. БОЖА ВСЕМОГУТНІСТЬ

3. БОЖА ДОБРОТА

4. ЛЮДСЬКА ГРІШНІСТЬ

5. ГРІХОПАДІННЯ ЛЮДИНИ

6. ЛЮДСЬКЕ СТРАЖДАННЯ

7. ЛЮДСЬКЕ СТРАЖДАННЯ (продовження)

8. ПЕКЛО

9. ТВАРИННИЙ БІЛЬ

10. НЕБО ДОДАТОК

ПРО АВТОРА