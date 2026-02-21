В один из вечеров третьего месяца безоблачной беременности у меня началось кровотечение. Я сидела на унитазе и плакала. Позвала своего тогда еще будущего мужа, добралась до машины -и в больницу: до нее было несколько минут езды. Худая врач с русским лицом такого же оттенка, как и ее бледно-зеленый операционный костюм, выглядела, будто ее только что разбудили, и была настолько вялой и безразличной, я бы сказала, даже отрешенной, что у меня закралось подозрение, не укололась ли она. Грубо покопавшись во мне наконечником устаревшего УЗИ, врач сообщила, что не видит никакой беременности. Получалось, что я все выдумала. Наверное, мой растерянный вид вызвал в ней жалость, и, смягчившись, она добавила, что аппаратура эта старая и что мне стоит подождать до утра, когда откроют кабинет с новым УЗИ и сделают более подробное обследование.
Симона Мацлиах-Ханох - Сказки обратимой смерти - Депрессия как целительная сила
(Юнгианская психология)
М.: Когито-Центр, 2014. -246 с.
ISBN 978-5-89353-431-3
Симона Мацлиах-Ханох - Сказки обратимой смерти - Депрессия как целительная сила - Содержание
ПРОЛОГ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: БЕЛОСНЕЖКА (КРОВАВАЯ БЕЛОСНЕЖКА)
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОМА
ПОДАРКИ
В ОБЪЯТЬЯХ СМЕРТИ, НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: КРАСНАЯ ШАПОЧКА
ДОРОГА ТУДА
ДОРОГА НАЗАД
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: СПЯЩИЕ КРАСАВИЦЫ
ТАЛИЯ
СИТТУКАН
МАТРИАРХАЛЬНАЯ АПТЕКА
ЭПИЛОГ: ДЕТИ СВЕТА И ТЕНИ
ПРИМЕЧАНИЯ
