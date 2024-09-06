Мак-Мінн - Психологія, теологія та духовність у християнському консультуванні

У житті бувають моменти, від яких перехоплює подих. Іноді це трапляється, коли ми оточені дивовижним Божим творінням: під час проіулянок лісом, споглядання заходу сонця, спостережень за океанською хвилею, що розбивається об скелястий берег. Але інколи це більше схоже на удар ногою в живіт, після якого ви ледве можете дихати від болю. Коли я писав цю книгу в середині 1990-х, мені перехопило подих з обидвох причин.

«Удар в живіт» стався через драму в сім'ї. Я пропущу жахливі подробиці, але це було пов'язано з розлученням моїх батьків після сорока років шлюбу, тюремним ув'язненням батька, принизливим висвітленням цих подій у ЗМІ тощо. Я, Ліза та наші три дочки незадовго до початку цієї драми переїхали з Орегону до Іллінойсу, тож опинилися далеко від рідного штату, а тому не змогли допомогти дорогим нам людям.

Цікаво, чи справді краса здатна вражати сильніше, коли ми переживаємо біль? Так здавалося тоді. Під час першого семестру мого викладання в Вітонському коледжі, я відвідував курс духовного формування Джеймса Вілхойта. Там, серед когорти докторантів першого курсу, Джеймс відкрив мені набагато глибший досвід духовного життя, ніж той, що я знав раніше. Знову ж таки, я опущу деталі, але найбільш захоплива частина курсу була пов'язана з вивченням молитви. Не скажу, що я вчився молитися, бо це стосувалося не стільки мене, скільки Бога. Можливо, я просто навчився бути присутнім посеред Божого руху благодаті в нашому зламаному світі й у моєму зламаному житті. Протягом чотирьох років я не мав більшої радості, ніж та, яку сповнювала мене під час приватної молитви. Щодня рано-вранці я спускався до підвальної кімнати та зустрічався з Богом у тиші нового дня. Це був дивовижний досвід і, мабуть, найглибша краса, яку я коли-небудь знав. Тож після тих солодких часів молитви більшість днів я залишався в тому ж підвальному приміщенні, працюючи над рукописом, робочої назви якого я вже й не пам'ятаю. Зрештою, видавництво «Тупсіаіе» рекомендувало мені назвати це «Психологія, теологія та духовність у християнському консультуванні».

Мак-Мінн, Марк Р. - Психологія, теологія та духовність у християнському консультуванні

Пер. з англ.: Олена Козинець. — Херсон : Таврійський християнський інститут, 2023. — 344 с. — (Серія «Богословська освіта»).

І5ВМ 978-617-8295-11-0

Мак-Мінн, Марк Р. - Психологія, теологія та духовність у християнському консультуванні - Зміст

ПЕРЕДМОВА

ПОДЯКА

ВСТУП

1 РЕЛІГІЯ В КАБІНЕТІ КОНСУДЬТАНТА написано у співавторстві з Дж.С.Вілхойтом

2 ДО ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ'Я

3 МОЛИТВА

4 СВЯТЕ ПИСЬМО

5 ГРІХ

6 СПОВІДЬ

7 ПРОЩЕННЯ написано у співавторстві з Кетрін Роудс Мік

8 ВИКУПЛЕННЯ

ВИСНОВОК

Примітки

Бібліографія

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